विदेशी बिकवाली के बावजूद घरेलू निवेशकों ने संभाला मोर्चा; मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार
कच्चे तेल की महंगाई और अमेरिकी फेड नीति के डर से शेयर बाजार सपाट बंद हुआ, जिसमें निफ्टी 22,749 और सेंसेक्स 73,598 पर ठहरा.
Published : October 27, 2026 at 4:30 PM IST|
Updated : October 27, 2026 at 4:37 PM IST
मुंबई: वैश्विक बाजारों से मिले-जुले संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार मंगलवार 27 अक्टूबर को भारी उतार-चढ़ाव के बाद बिल्कुल सपाट बंद हुए. कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों पर आने वाले फैसले को लेकर निवेशकों ने आज बेहद सावधानी बरती. बाजार में दिनभर खरीदारों और बिकवालों के बीच रस्साकशी चलती रही, जिसके चलते प्रमुख सूचकांकों में मामूली गिरावट दर्ज की गई.
कारोबार के अंत में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 इंडेक्स महज 3.45 अंक (0.02%) की गिरावट के साथ 22,749.75 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 8.08 अंक (0.01%) फिसलकर 73,598.67 पर बंद हुआ. हालांकि, बड़े शेयरों के मुकाबले छोटे और मझोले शेयरों में अच्छी रौनक देखी गई और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 2.69% की जोरदार बढ़त के साथ बंद हुआ.
बाजार पर दबाव की बड़ी वजहें
कच्चा तेल 116 डॉलर के पार: पश्चिम एशिया संकट के कारण सप्लाई पर असर पड़ा है, जिससे ब्रेंट क्रूड 6 महीने के उच्चतम स्तर 116 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है. इससे भारत में महंगाई बढ़ने और कंपनियों के मुनाफे पर सीधा असर पड़ने का डर है.
अमेरिकी फेड का डर: वॉशिंगटन में होने वाली अमेरिकी केंद्रीय बैंक (Fed) की बैठक से पहले निवेशक बड़ी पोजीशन लेने से बच रहे हैं.
रुपये में रिकॉर्ड गिरावट: बाहरी दबाव के चलते भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर होकर 95.30 के निचले स्तर के करीब बंद हुआ.
सेक्टर का हाल और बड़े शेयर
आज बाजार को सबसे ज्यादा नुकसान आईटी (IT) और प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर के शेयरों से हुआ. निफ्टी आईटी इंडेक्स 0.81% और प्राइवेट बैंक इंडेक्स 0.39% टूटकर बंद हुआ. टीसीएस (TCS), इंफोसिस, आईटीसी (ITC) और सिप्ला (Cipla) जैसे बड़े शेयर आज के टॉप लूजर्स में शामिल रहे. दूसरी तरफ, फार्मा, ऑटो और मीडिया सेक्टर में अच्छी खरीदारी रही. निफ्टी मीडिया में 3.58% और फार्मा में 1.72% की तेजी रही. टाटा कंज्यूमर, भारती एयरटेल, बजाज ऑटो और ट्रेंट के शेयरों में निवेशकों ने जमकर पैसा लगाया.
सोने-चांदी और एशियाई बाजारों का हाल
कमोडिटी मार्केट की बात करें तो आज सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली. 24 कैरेट सोना 0.54% गिरकर 1,42,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि चांदी 1.49% फिसलकर 1,92,877 रुपये प्रति 10 किलो पर बंद हुई. उधर एशियाई बाजारों में मिला-जुला रुख रहा; जापान का निक्केई 1.85% और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 3% बढ़ा, जबकि हांगकांग का हैंगसेंग 1.15% टूटकर बंद हुआ.
एक्सपर्ट्स का मानना है कि दूसरी तिमाही (Q2) के अच्छे नतीजों और घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) के भरोसे के कारण बाजार बड़ी गिरावट से बच गया.
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