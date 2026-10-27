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विदेशी बिकवाली के बावजूद घरेलू निवेशकों ने संभाला मोर्चा; मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: वैश्विक बाजारों से मिले-जुले संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार मंगलवार 27 अक्टूबर को भारी उतार-चढ़ाव के बाद बिल्कुल सपाट बंद हुए. कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों पर आने वाले फैसले को लेकर निवेशकों ने आज बेहद सावधानी बरती. बाजार में दिनभर खरीदारों और बिकवालों के बीच रस्साकशी चलती रही, जिसके चलते प्रमुख सूचकांकों में मामूली गिरावट दर्ज की गई.

कारोबार के अंत में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 इंडेक्स महज 3.45 अंक (0.02%) की गिरावट के साथ 22,749.75 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 8.08 अंक (0.01%) फिसलकर 73,598.67 पर बंद हुआ. हालांकि, बड़े शेयरों के मुकाबले छोटे और मझोले शेयरों में अच्छी रौनक देखी गई और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 2.69% की जोरदार बढ़त के साथ बंद हुआ.

आज का बाजार (Etv Bharat) बाजार पर दबाव की बड़ी वजहें

कच्चा तेल 116 डॉलर के पार: पश्चिम एशिया संकट के कारण सप्लाई पर असर पड़ा है, जिससे ब्रेंट क्रूड 6 महीने के उच्चतम स्तर 116 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है. इससे भारत में महंगाई बढ़ने और कंपनियों के मुनाफे पर सीधा असर पड़ने का डर है. अमेरिकी फेड का डर: वॉशिंगटन में होने वाली अमेरिकी केंद्रीय बैंक (Fed) की बैठक से पहले निवेशक बड़ी पोजीशन लेने से बच रहे हैं. रुपये में रिकॉर्ड गिरावट: बाहरी दबाव के चलते भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर होकर 95.30 के निचले स्तर के करीब बंद हुआ. आज के गिरने वाले प्रमुख शेयर (Etv Bharat)