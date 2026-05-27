बैंकिंग शेयरों में बिकवाली और वैश्विक तनाव से फिसला बाजार; सेंसेक्स 141 अंक टूटकर बंद
भू-राजनीतिक अनिश्चितता और वित्तीय शेयरों में भारी बिकवाली से बाजार में उतार-चढ़ाव; लार्जकैप में सुस्ती के बीच मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स बढ़त के साथ बंद.
Published : May 27, 2026 at 4:14 PM IST|
Updated : May 27, 2026 at 4:54 PM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला. बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के शेयरों में बिकवाली के दबाव और अमेरिका-इरान के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण दोनों प्रमुख सूचकांक, सेंसेक्स और निफ्टी, गिरावट के साथ बंद हुए. शुरुआती कारोबार में बाजार ने बढ़त बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ऊपरी स्तरों पर मुनाफावसूली होने से यह रफ्तार टिक नहीं सकी.
बीएसई सेंसेक्स 30 शेयरों वाला प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 141.90 अंक (0.19%) गिरकर 75,867.80 के स्तर पर बंद हुआ. एनएसई निफ्टी 50 शेयरों वाला निफ्टी भी मामूली 6.55 अंक (0.03%) की कमजोरी के साथ 23,907.15 पर बंद हुआ.
निफ्टी के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी स्तर
बाजार विश्लेषकों के अनुसार, निफ्टी के लिए नीचे की तरफ 23,800 का स्तर एक बेहद महत्वपूर्ण और तत्काल सपोर्ट जोन बना हुआ है. यदि निफ्टी इस स्तर से नीचे फिसलता है, तो बाजार में कमजोरी बढ़ सकती है और सूचकांक 23,600 से 23,500 के स्तर तक जा सकता है. वहीं दूसरी ओर, ऊपर की तरफ 24,000 से 24,100 का दायरा एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है. बाजार में तेजी का नया दौर तभी शुरू होगा जब निफ्टी इस स्तर के ऊपर टिकने में कामयाब होगा, जिससे यह 24,200 की ओर बढ़ सकेगा.
घटने और बढ़ने वाले प्रमुख शेयर
बाजार में सबसे ज्यादा गिरावट वित्तीय और ऊर्जा क्षेत्र के दिग्गजों में रही. निफ्टी में सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले शेयरों में ओएनजीसी, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस शामिल रहे. इसके विपरीत, बिजली और धातु क्षेत्र के शेयरों ने बाजार को सहारा दिया. सेंसेक्स के शेयरों में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, इटर्नल और एनटीपीसी में 2% से अधिक की तेजी दर्ज की गई. इसके अलावा टाटा स्टील, इंडिगो, मारुति सुजुकी, टाइटन और एशियन पेंट्स भी बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहे.
गिरावट के मुख्य कारण
भू-राजनीतिक अनिश्चितता: अमेरिका द्वारा दक्षिणी ईरान में किए गए हवाई हमलों की खबरों ने निवेशकों को चिंता में डाल दिया, जिससे वैश्विक बाजारों में सतर्कता का माहौल बन गया.
विदेशी फंडों की निकासी: विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा लगातार की जा रही बिकवाली ने घरेलू बाजार के सेंटिमेंट पर दबाव बनाए रखा.
बैंकिंग सेक्टर का खराब प्रदर्शन: निफ्टी बैंक, निफ्टी प्राइवेट बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स आज सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले सेक्टर रहे.
मिडकैप और स्मॉलकैप में रही बढ़त
भले ही बड़े शेयरों (लार्जकैप) में सुस्ती रही, लेकिन छोटे और मझोले शेयरों में खरीदारी देखी गई. निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 0.42% और निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स 0.15% की बढ़त के साथ बंद हुए. सेक्टोरल इंडेक्स में मीडिया, मेटल और ऑटो सेक्टर में अच्छी लिवाली दर्ज की गई.
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