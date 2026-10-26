बाजार में शानदार रिकवरी: 4 दिनों की गिरावट के बाद सेंसेक्स 483 अंक उछला, निफ्टी 22,750 के पार बंद
चार दिन की गिरावट के बाद शेयर बाजार चमका; सेंसेक्स 483 अंक उछलकर 73,606 पर और निफ्टी 153 अंक बढ़कर 22,753 पर बंद हुआ.
Published : October 26, 2026 at 4:29 PM IST|
Updated : October 26, 2026 at 4:34 PM IST
मुंबई: चार दिनों से शेयर बाजार में जारी मायूसी आखिरकार सोमवार को खत्म हो गई. भारतीय शेयर बाजार ने आज शानदार वापसी की है. चौतरफा खरीदारी के दम पर सेंसेक्स और निफ्टी भारी बढ़त के साथ बंद हुए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स करीब 483 अंक उछलकर 73,606 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 153 अंकों की तेजी के साथ 22,750 के पार बंद होने में कामयाब रहा.
उतार-चढ़ाव भरा रहा आज का कारोबार
बाजार के लिए आज का दिन बेहद रोमांचक और उतार-चढ़ाव से भरा रहा. सुबह के कारोबार में वैश्विक चिंताओं के कारण बाजार में भारी कमजोरी देखी गई थी. एक समय सेंसेक्स टूटकर 72,514 के निचले स्तर पर चला गया था. लेकिन दोपहर बाद बाजार में निचले स्तरों से जबरदस्त रिकवरी आई. सेंसेक्स ने अपने निचले स्तर से करीब 1,092 अंकों की छलांग लगाई और दिन के सबसे उच्चतम स्तर पर जाकर बंद हुआ.
इन सेक्टर्स में रही सबसे ज्यादा रौनक
आज बाजार को संभालने में मेटल, टेलीकम्युनिकेशन और हेल्थकेयर यानी फार्मा शेयरों का सबसे बड़ा हाथ रहा. पिछले हफ्ते की भारी गिरावट के बाद आज निवेशकों ने चुनिंदा और मजबूत वैल्यू वाले शेयरों में जमकर खरीदारी की. जानकारों के मुताबिक, कच्चे तेल की कीमतों में आई 1.60 फीसदी की गिरावट ने भी बाजार का मूड सुधारने का काम किया. फिलहाल ब्रेंट क्रूड 114.8 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है.
कौन से शेयर चमके, कहां रही मंदी?
सेंसेक्स की टॉप 30 कंपनियों में से अडानी पोर्ट्स, कोटक महिंद्रा बैंक, ट्रेंट, टाटा स्टील, भारती एयरटेल और आईटीसी के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी दर्ज की गई. दूसरी तरफ, मुनाफावसूली के कारण बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, मारुति सुजुकी, एचसीएल टेक और पावर ग्रिड जैसी बड़ी कंपनियों के शेयर गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए.
आगे क्या है निवेशकों की नजर?
बाजार के विशेषज्ञों का कहना है कि आज मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी अच्छी रिकवरी देखी गई है. हालांकि, निवेशक अभी भी फूंक-फूंक कर कदम रख रहे हैं. इस हफ्ते अमेरिकी फेडरल रिजर्व, यूरोपियन सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ जापान की अहम नीतियां आने वाली हैं. इन बड़े वैश्विक फैसलों से पहले बाजार में आगे भी हलचल देखने को मिल सकती है.
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