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बाजार में शानदार रिकवरी: 4 दिनों की गिरावट के बाद सेंसेक्स 483 अंक उछला, निफ्टी 22,750 के पार बंद

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: चार दिनों से शेयर बाजार में जारी मायूसी आखिरकार सोमवार को खत्म हो गई. भारतीय शेयर बाजार ने आज शानदार वापसी की है. चौतरफा खरीदारी के दम पर सेंसेक्स और निफ्टी भारी बढ़त के साथ बंद हुए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स करीब 483 अंक उछलकर 73,606 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 153 अंकों की तेजी के साथ 22,750 के पार बंद होने में कामयाब रहा.

उतार-चढ़ाव भरा रहा आज का कारोबार

बाजार के लिए आज का दिन बेहद रोमांचक और उतार-चढ़ाव से भरा रहा. सुबह के कारोबार में वैश्विक चिंताओं के कारण बाजार में भारी कमजोरी देखी गई थी. एक समय सेंसेक्स टूटकर 72,514 के निचले स्तर पर चला गया था. लेकिन दोपहर बाद बाजार में निचले स्तरों से जबरदस्त रिकवरी आई. सेंसेक्स ने अपने निचले स्तर से करीब 1,092 अंकों की छलांग लगाई और दिन के सबसे उच्चतम स्तर पर जाकर बंद हुआ.

आज का बाजार (ETV Bharat) इन सेक्टर्स में रही सबसे ज्यादा रौनक

आज बाजार को संभालने में मेटल, टेलीकम्युनिकेशन और हेल्थकेयर यानी फार्मा शेयरों का सबसे बड़ा हाथ रहा. पिछले हफ्ते की भारी गिरावट के बाद आज निवेशकों ने चुनिंदा और मजबूत वैल्यू वाले शेयरों में जमकर खरीदारी की. जानकारों के मुताबिक, कच्चे तेल की कीमतों में आई 1.60 फीसदी की गिरावट ने भी बाजार का मूड सुधारने का काम किया. फिलहाल ब्रेंट क्रूड 114.8 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है. आज के चढ़ने वाले प्रमुख शेयर (ETV Bharat)