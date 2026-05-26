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ईरान पर अमेरिकी हमलों से शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 479 अंक टूटा, निफ्टी 24,000 के नीचे बंद

मुंबई: मध्य पूर्व में अचानक बढ़े भू-राजनीतिक तनाव के कारण भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को भारी बिकवाली देखने को मिली. ईरान के दक्षिणी हिस्से में अमेरिका द्वारा किए गए नए सुरक्षात्मक हमलों की खबरों ने निवेशकों की धारणा को गंभीर रूप से प्रभावित किया. इन हमलों के कारण दोहा में चल रही शांति वार्ता की उम्मीदें धूमिल हो गईं, जिससे वैश्विक बाजारों के साथ-साथ घरेलू बाजार में भी डर का माहौल बन गया.

कारोबार के अंत में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का मुख्य सूचकांक सेंसेक्स 479.26 अंक (0.63%) की बड़ी गिरावट के साथ 76,009.70 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 50 भी 118.00 अंक (0.49%) टूटकर 23,913.70 के स्तर पर आ गया. इस गिरावट के कारण निफ्टी ने अपना महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक स्तर (24,000) खो दिया है.

आज का शेयर बाजार (Etv Bharat)

बाजार के मुख्य आंकड़े और उतार-चढ़ाव

BSE सेंसेक्स: शुरुआत 76,224.14 पर हुई. दिन के दौरान इसने 76,627.04 का उच्च स्तर और 75,909.68 का निचला स्तर छुआ.

NSE निफ्टी 50: ओपनिंग 24,004.10 पर हुई. दिन का उच्चतम स्तर 24,089.80 और न्यूनतम स्तर 23,885.45 रहा.

तकनीकी नजरिया: 24,000 अब बना बड़ी बाधा

बाजार विश्लेषकों के अनुसार, निफ्टी के लिए अब 24,000 का स्तर एक मजबूत प्रतिरोध बन गया है. पहले यह स्तर एक बड़े सपोर्ट (सहारे) का काम कर रहा था, लेकिन अब यहां भारी कॉल राइटिंग और संस्थागत निवेशकों का दबाव देखा जा रहा है. इसके बाद 24,100 दूसरा बड़ा रोड़ा होगा.