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वैश्विक संकेतों से भारतीय शेयर बाजार में रौनक, सेंसेक्स 315 अंक उछला, निफ्टी 23,140 के पार बंद

क्रूड में नरमी और अमेरिका-ईरान समझौते की उम्मीद से सेंसेक्स 315 अंक और निफ्टी 77 अंक चढ़कर हरे निशान पर बंद हुए.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 25, 2026 at 4:26 PM IST

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मुंबई: वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों और कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी के दम पर भारतीय शेयर बाजार ने शुक्रवार को शानदार वापसी की. पिछले सत्र की भारी गिरावट से उबरते हुए बेंचमार्क सूचकांकों ने एक बार फिर बढ़त का रुख किया. संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की बैठक के इतर अमेरिका और ईरान के बीच एक चरणबद्ध परमाणु समझौते की ओर बढ़ने की खबरों ने बाजार की धारणा को सबसे ज्यादा मजबूती दी.

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 315 अंक यानी 0.43 प्रतिशत की तेजी के साथ 73,895 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 77 अंक (0.34 प्रतिशत) जोड़कर 23,140 के स्तर पर सफलतापूर्वक बंद होने में कामयाब रहा. बैंकिंग सेक्टर में भी तगड़ी खरीदारी देखी गई, जिसके चलते निफ्टी बैंक 389 अंक या 0.26 प्रतिशत चढ़कर 55,762 के रिकॉर्ड स्तर पर सेटल हुआ.

कच्चे तेल में गिरावट से मिली बड़ी राहत
बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, इस तेजी के पीछे का मुख्य कारण कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट है. पिछले दो सत्रों में 7 प्रतिशत से ज्यादा उछलने के बाद, ब्रेंट क्रूड आज फिसलकर $105.6 प्रति बैरल के करीब आ गया. वहीं, अमेरिकी क्रूड वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट भी $94 प्रति बैरल से नीचे ट्रेड करता दिखा. पश्चिम एशिया से तेल की आपूर्ति फिर से सामान्य होने की उम्मीदों ने भारतीय बाजार को बड़ी राहत दी, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल आयात करता है.

सेक्टोरल प्रदर्शन और व्यापक बाजार की स्थिति
आज बाजार में चौतरफा तेजी की जगह चुनिंदा खरीदारी का रुख ज्यादा देखा गया.

  • चढ़ने वाले सेक्टर्स: निफ्टी ऑटो (0.76%), कंज्यूमर ड्यूरेबल्स (0.87%) और रियल्टी (0.70%) इंडेक्स में सबसे ज्यादा मजबूती दर्ज की गई.
  • दबाव वाले सेक्टर्स: आईटी (IT), मीडिया, फार्मा और हेल्थकेयर इंडेक्स में बिकवाली का दबाव रहा.
  • मिडकैप और स्मॉलकैप: व्यापक बाजार में आज अंतर देखने को मिला. जहां निफ्टी मिडकैप 100 में 0.23% की गिरावट आई, वहीं एनएसई स्मॉलकैप 100 सूचकांक 0.17% बढ़कर बंद हुआ. निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी 0.39% की वृद्धि देखी गई.

चुनौतियां और मुद्रा की स्थिति
भले ही घरेलू मोर्चे पर बाजार ने बढ़त बनाई हो, लेकिन वैश्विक व्यापक आर्थिक जोखिम अब भी बरकरार हैं. अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड का 5 प्रतिशत से ऊपर बने रहना और विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की लगातार जारी बिकवाली भारतीय बाजारों के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है.

दूसरी ओर, भारतीय रुपया (INR) इस पूरे सप्ताह काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा. डॉलर की मजबूती और सोने-चांदी की कीमतों में अस्थिरता के कारण रुपया 95.57 से 95.97 के दायरे में घूमता रहा और अंत में 95.85 के स्तर पर लगभग सपाट बंद हुआ.

विशेषज्ञों का नजरिया
बाजार विश्लेषकों का मानना है कि शुक्रवार की यह रिकवरी किसी बड़े जोखिम सुधार के बजाय मुख्य रूप से लार्ज-कैप शेयरों में चुनिंदा वैल्यू बाइंग की वजह से हुई है. लार्ज-कैप और मिड-कैप के बीच का अंतर यह दर्शाता है कि निवेशक अभी भी बेहद सतर्क हैं और चुनिंदा तौर पर ही पैसा लगा रहे हैं. आने वाले दिनों में बाजार की स्थिरता इस बात पर निर्भर करेगी कि कच्चा तेल स्थिर रहता है या नहीं, और क्या विदेशी निवेशकों की बिकवाली पर ब्रेक लगता है.

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