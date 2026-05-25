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शेयर बाजार में बंपर उछाल: सेंसेक्स 1,073 अंक उछला, निफ्टी 24,000 के पार, रुपया भी मजबूत

ट्रंप के बयान से वैश्विक तनाव घटने की उम्मीद पर सेंसेक्स 1073 अंक उछला, निफ्टी 24,000 पार और रुपया मजबूत होकर बंद हुआ.

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सांकेतिक फोटो (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 25, 2026 at 4:31 PM IST

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Updated : May 25, 2026 at 4:56 PM IST

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मुंबई: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सकारात्मक बयानों से वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव कम होने की उम्मीद जगी है. इस खबर के दम पर सोमवार को भारतीय शेयर बाजार ने एक बार फिर शानदार तेजी दर्ज की. वैश्विक बाजारों से मिले मजबूत संकेतों के कारण दोनों प्रमुख सूचकांकों में आज चौतरफा खरीदारी देखने को मिली.

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 1,073.61 अंक यानी 1.42 प्रतिशत की भारी उछाल के साथ 76,488.96 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 312.4 अंक यानी 1.32 प्रतिशत की बढ़त लेकर 24,031.7 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा. इस शानदार रिकवरी के साथ निफ्टी ने फिर से 24,000 के महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर लिया है.

आज का शेयर बाजार (
आज का शेयर बाजार (Etv Bharat)

तेजी के मुख्य कारण और रुपया मजबूत
बाजार में आई इस बड़ी तेजी की मुख्य वजह अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत आगे बढ़ना है. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ वार्ता सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है, जिससे पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के शांत होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं. इस बयान से वैश्विक स्तर पर निवेशकों का जोखिम उठाने का हौसला बढ़ा है. भू-राजनीतिक मोर्चे पर राहत मिलने से कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव कम हुआ, जिससे भारतीय मुद्रा (रुपया) भी 0.45 प्रतिशत मजबूत होकर 95.22 के स्तर पर बंद हुई.

आज के टॉप लूजर्स
आज के टॉप लूजर्स (Etv Bharat)

निफ्टी का तकनीकी आउटलुक
बाजार विश्लेषकों के अनुसार, 24,000 के ऊपर बंद होना तकनीकी रूप से बाजार के लिए बेहद सकारात्मक है.

सपोर्ट (Support): नीचे की तरफ अब 23,950–24,000 का बैंड एक मजबूत तात्कालिक सपोर्ट जोन बन गया है.

रेजिस्टेंस (Resistance): ऊपर की ओर 24,100 पहला तात्कालिक रेजिस्टेंस होगा. इसके पार जाने पर बाजार 24,300–24,350 के स्तर को छू सकता है, जहां भारी ओपन इंटरेस्ट (OI) बना हुआ है.

आज के टॉप गेनर्स
आज के टॉप गेनर्स (Etv Bharat)

सेक्टर्स और प्रमुख शेयरों का हाल
आज के कारोबार में बैंकिंग सेक्टर ने रैली की अगुवाई की. निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी प्राइवेट बैंक और निफ्टी बैंक सूचकांकों ने बाजार में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया. दूसरी तरफ आईटी, एफएमसीजी और हेल्थकेयर सेक्टर्स थोड़े सुस्त रहे, लेकिन वे भी बढ़त के साथ बंद हुए. दिग्गज शेयरों में अडानी एंटरप्राइजेज, आयशर मोटर्स, लार्सन एंड टुब्रो (L&T) और बजाज फाइनेंस आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल रहे.

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Last Updated : May 25, 2026 at 4:56 PM IST

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