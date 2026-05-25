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शेयर बाजार में बंपर उछाल: सेंसेक्स 1,073 अंक उछला, निफ्टी 24,000 के पार, रुपया भी मजबूत

मुंबई: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सकारात्मक बयानों से वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव कम होने की उम्मीद जगी है. इस खबर के दम पर सोमवार को भारतीय शेयर बाजार ने एक बार फिर शानदार तेजी दर्ज की. वैश्विक बाजारों से मिले मजबूत संकेतों के कारण दोनों प्रमुख सूचकांकों में आज चौतरफा खरीदारी देखने को मिली.

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 1,073.61 अंक यानी 1.42 प्रतिशत की भारी उछाल के साथ 76,488.96 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 312.4 अंक यानी 1.32 प्रतिशत की बढ़त लेकर 24,031.7 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा. इस शानदार रिकवरी के साथ निफ्टी ने फिर से 24,000 के महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर लिया है.

आज का शेयर बाजार (Etv Bharat)

तेजी के मुख्य कारण और रुपया मजबूत

बाजार में आई इस बड़ी तेजी की मुख्य वजह अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत आगे बढ़ना है. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ वार्ता सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है, जिससे पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के शांत होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं. इस बयान से वैश्विक स्तर पर निवेशकों का जोखिम उठाने का हौसला बढ़ा है. भू-राजनीतिक मोर्चे पर राहत मिलने से कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव कम हुआ, जिससे भारतीय मुद्रा (रुपया) भी 0.45 प्रतिशत मजबूत होकर 95.22 के स्तर पर बंद हुई.