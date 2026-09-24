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मार्केट क्रैश: कच्चे तेल की आग में झुलसा दलाल स्ट्रीट; सेंसेक्स 1248 अंक टूटा, निफ्टी 23100 के नीचे बंद

आज के कारोबार में सेंसेक्स की 30 प्रमुख कंपनियों में से 29 के शेयर लाल निशान में बंद हुए

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सांकेतिक फोटो (GETTY IMAGE)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 24, 2026 at 4:36 PM IST

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मुंबई: भारतीय इक्विटी बाजारों के लिए आज का कारोबारी सत्र बेहद निराशाजनक रहा. वैश्विक स्तर पर बढ़ते मैक्रोइकॉनॉमिक जोखिमों और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के कारण घरेलू शेयर बाजार में चौतरफा बिकवाली देखने को मिली. बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी, दोनों ही आज करीब 1.5 प्रतिशत से अधिक की बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए.

बाजार के मुख्य आंकड़े
BSE सेंसेक्स: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सूचकांक सेंसेक्स 1,247.71 अंक या 1.67% की भारी गिरावट के साथ 73,580.54 के स्तर पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान एक समय यह 1,264.33 अंक तक टूटकर 73,563.92 के निचले स्तर पर पहुंच गया था.

NSE निफ्टी: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक निफ्टी-50 भी 383.70 अंक (1.64%) फिसलकर 23,063.10 पर बंद हुआ. इस गिरावट के साथ निफ्टी ने 23,100 का महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक स्तर भी खो दिया है.

बाजार में बड़ी गिरावट के मुख्य कारण

1. कच्चे तेल की कीमतों में उछाल
अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 2.36% की बढ़त के साथ 105.4 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. भारत अपनी तेल जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है. ऐसे में कच्चे तेल का महंगा होना देश के व्यापार घाटे को बढ़ाता है और घरेलू स्तर पर महंगाई की चिंता पैदा करता है, जिससे कॉरपोरेट मुनाफे पर सीधा असर पड़ता है.

2. अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में रिकॉर्ड तेजी
वैश्विक बाजारों में बॉन्ड की बिकवाली से अमेरिका की 10 वर्षीय ट्रेजरी यील्ड बढ़कर 5.11% के आसपास पहुंच गई है. वहीं 30 वर्षीय बॉन्ड यील्ड 2004 के बाद के अपने उच्चतम स्तर पर है. बॉन्ड यील्ड में इस उछाल से अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में आगे और बढ़ोतरी की आशंका बढ़ गई है, जिससे विदेशी संस्थागत निवेशक (FIIs) उभरते बाजारों से पैसा निकाल रहे हैं.

3. रेगुलेटरी समीक्षा और घरेलू चिंताएं
बाजार विश्लेषकों के अनुसार, बैंकिंग और बीमा सेक्टर में आज विशेष रूप से कमजोरी देखी गई. इंश्योरेंस रेगुलेटर द्वारा कमीशन संरचनाओं की समीक्षा की खबरों से निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई है. कंपनियों के मार्जिन और भविष्य की लाभप्रदता पर पड़ने वाले असर को लेकर निवेशक सतर्क रुख अपना रहे हैं.

टॉप गेनर्स और लूजर्स
आज के कारोबार में सेंसेक्स की 30 प्रमुख कंपनियों में से 29 के शेयर लाल निशान में बंद हुए

  • नुकसान वाले मुख्य शेयर: सबसे ज्यादा गिरावट बजाज फाइनेंस (-5.47%), एक्सिस बैंक (-4.67%) और बजाज फिनसर्व (-4.06%) में दर्ज की गई. इसके अलावा इंटरग्लोब एविएशन (इंडिगो), ट्रेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा और हैवीवेट रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी भारी बिकवाली रही.
  • बढ़त वाले शेयर: आज के बाजार में केवल NTPC का शेयर ही बिना किसी बदलाव के फ्लैट बंद होकर अपनी साख बचाने में कामयाब रहा.

NSE की शानदार लिस्टिंग: आज की एकमात्र राहत
बाजार की इस भारी गिरावट के बीच नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के शेयरों की बाजार में धमाकेदार शुरुआत हुई. देश के दूसरे सबसे बड़े ₹22,569 करोड़ के आईपीओ के बाद, NSE का शेयर अपने पहले ही दिन लगभग 2% की बढ़त के साथ ₹1,818 पर बंद हुआ. इसके साथ ही NSE का कुल बाजार मूल्यांकन ₹4.49 लाख करोड़ पर पहुंच गया है.

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