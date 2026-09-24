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मार्केट क्रैश: कच्चे तेल की आग में झुलसा दलाल स्ट्रीट; सेंसेक्स 1248 अंक टूटा, निफ्टी 23100 के नीचे बंद

सांकेतिक फोटो ( GETTY IMAGE )

मुंबई: भारतीय इक्विटी बाजारों के लिए आज का कारोबारी सत्र बेहद निराशाजनक रहा. वैश्विक स्तर पर बढ़ते मैक्रोइकॉनॉमिक जोखिमों और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के कारण घरेलू शेयर बाजार में चौतरफा बिकवाली देखने को मिली. बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी, दोनों ही आज करीब 1.5 प्रतिशत से अधिक की बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए. बाजार के मुख्य आंकड़े

BSE सेंसेक्स: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सूचकांक सेंसेक्स 1,247.71 अंक या 1.67% की भारी गिरावट के साथ 73,580.54 के स्तर पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान एक समय यह 1,264.33 अंक तक टूटकर 73,563.92 के निचले स्तर पर पहुंच गया था. NSE निफ्टी: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक निफ्टी-50 भी 383.70 अंक (1.64%) फिसलकर 23,063.10 पर बंद हुआ. इस गिरावट के साथ निफ्टी ने 23,100 का महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक स्तर भी खो दिया है. बाजार में बड़ी गिरावट के मुख्य कारण 1. कच्चे तेल की कीमतों में उछाल

अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 2.36% की बढ़त के साथ 105.4 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. भारत अपनी तेल जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है. ऐसे में कच्चे तेल का महंगा होना देश के व्यापार घाटे को बढ़ाता है और घरेलू स्तर पर महंगाई की चिंता पैदा करता है, जिससे कॉरपोरेट मुनाफे पर सीधा असर पड़ता है.