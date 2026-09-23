शेयर बाजार में लौटी हरियाली, सेंसेक्स 299 अंक चढ़कर बंद हुआ
कच्चे तेल में स्थिरता से बुधवार को सेंसेक्स 299 अंक उछलकर 74,828.25 और निफ्टी 117 अंक बढ़कर 23,446.80 पर बंद हुआ.
Published : September 23, 2026 at 4:39 PM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में पिछले कुछ दिनों से जारी गिरावट पर आखिरकार बुधवार को ब्रेक लग गया. वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आई स्थिरता और अमेरिका-ईरान के बीच दोबारा बातचीत शुरू होने की उम्मीदों से घरेलू निवेशकों की धारणा मजबूत हुई. इसके चलते बाजार के दोनों प्रमुख बेंचमार्क सूचकांक शानदार बढ़त के साथ बंद हुए.
कारोबार के अंत में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का मुख्य सूचकांक सेंसेक्स 299.17 अंक यानी 0.4 प्रतिशत की तेजी के साथ 74,828.25 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 50 भी 117.80 अंक यानी 0.5 प्रतिशत की बढ़त दर्ज करते हुए 23,446.80 के स्तर पर सफलतापूर्वक सेटल हुआ.
मेटल और फाइनेंशियल शेयरों में रही जबरदस्त खरीदारी
बुधवार की इस रिकवरी की कमान मुख्य रूप से मेटल और बैंकिंग व फाइनेंशियल सेक्टर के शेयरों ने संभाली. वैश्विक स्तर पर कमोडिटी की कीमतों में सुधार से निफ्टी मेटल इंडेक्स 2 प्रतिशत से अधिक की बढ़त के साथ सबसे आगे रहा. टाटा स्टील, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और बजाज फाइनेंस जैसे दिग्गज शेयरों में भारी लिवाली देखी गई, जिससे बाजार को ऊपरी स्तरों पर टिके रहने में मदद मिली. इसके अलावा एफएमसीजी (FMCG) और रियल्टी सेक्टर में भी अच्छी खरीदारी दर्ज की गई.
इसके विपरीत, आईटी (IT) सेक्टर पर बिकवाली का दबाव लगातार बना रहा. टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक जैसे बड़े शेयरों में गिरावट के कारण निफ्टी आईटी इंडेक्स आज का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला सेक्टर साबित हुआ.
निफ्टी का तकनीकी आउटलुक
बाजार विश्लेषकों और तकनीकी विशेषज्ञों के अनुसार, निफ्टी के लिए आगे की राह बेहद महत्वपूर्ण है:
रेसिस्टेंस जोन: ऊपरी स्तर पर निफ्टी के लिए 23,450 से 23,500 का दायरा तत्काल रुकावट का काम करेगा. यदि निफ्टी 23,500 के पार टिकने में सफल रहता है, तो यह तेजी 23,600 के स्तर तक जा सकती है.
सपोर्ट जोन: गिरावट की स्थिति में निफ्टी के लिए 23,300 पहला मजबूत सपोर्ट एरिया है. इसके बाद अगला और सबसे अहम सपोर्ट 23,200 पर बना हुआ है. मोमेंटम इंडिकेटर्स के संकेत बताते हैं कि बाजार में बिकवाली का दबाव अब धीरे-धीरे कम हो रहा है.
वैश्विक संकेतों का मिला सहारा
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल 100 डॉलर प्रति बैरल के आसपास स्थिर होने से भारत जैसे तेल आयातक देश के लिए महंगाई और चालू खाता घाटे की चिंताएं थोड़ी कम हुई हैं. इस सकारात्मक मैक्रो बैकड्रॉप के कारण भारतीय बाजारों ने अन्य एशियाई बाजारों की तर्ज पर मजबूत वापसी की. व्यापक बाजार में भी निवेशकों की दिलचस्पी दिखी, जिससे निफ्टी मिडकैप में 0.7% और निफ्टी स्मॉलकैप में 0.89% की बढ़त दर्ज की गई.
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