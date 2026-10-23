भू-राजनीतिक तनाव से सहमा बाजार, लगातार चौथे दिन गिरावट के साथ बंद हुए सेंसेक्स और निफ्टी
भू-राजनीतिक तनाव से शेयर बाजार लगातार चौथे दिन गिरा; सेंसेक्स 125 अंक और निफ्टी 87 अंक टूटकर 22,600 के स्तर पर बंद हुआ.
Published : October 23, 2026 at 4:23 PM IST|
Updated : October 23, 2026 at 5:33 PM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है. हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को भी बाजार में भारी उठापटक देखने को मिली. वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने निवेशकों के बीच डर का माहौल बना दिया है. यही वजह है कि आज लगातार चौथे कारोबारी सत्र में बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ.
उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में सेंसेक्स-निफ्टी फिसले
आज सुबह से ही बाजार में भारी उतार-चढ़ाव देखा गया. एक समय तो बाजार बहुत नीचे चला गया था, लेकिन आखिरी घंटों में आई मामूली रिकवरी ने बड़े नुकसान को थोड़ा कम किया. इसके बावजूद दोनों प्रमुख सूचकांक लाल निशान में ही बंद हुए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 125.56 अंक यानी 0.17 फीसदी टूटकर 73,123.83 के स्तर पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 भी 87.65 अंक यानी 0.39 फीसदी की कमजोरी के साथ ठीक 22,600.00 के स्तर पर आकर रुका.
छोटे और मझोले शेयरों में भारी बिकवाली
आज सबसे ज्यादा मार बड़े शेयरों के बजाय छोटे और मझोले शेयरों पर पड़ी. निवेशकों ने जोखिम वाले एसेट्स से दूरी बनाना ही बेहतर समझा. निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स में आज 2.94 फीसदी की भारी गिरावट दर्ज की गई. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स भी 2.21 फीसदी टूटकर बंद हुआ.
कौन से सेक्टर डूबे, किसने संभाला?
बाजार की इस गिरावट में सबसे ज्यादा नुकसान इकोनॉमी से जुड़े और संवेदनशील सेक्टरों को हुआ.
सबसे ज्यादा टूटने वाले सेक्टर्स: मेटल, रियलिटी और सरकारी बैंक आज बाजार के सबसे बड़े विलेन साबित हुए. इन सेक्टर्स में निवेशकों ने जमकर मुनाफावसूली की.
सहारा देने वाला सेक्टर: इस चौतरफा गिरावट के बीच सिर्फ आईटी सेक्टर ने बाजार को थोड़ी राहत दी. निफ्टी आईटी इंडेक्स ने बाकी सभी सेक्टर्स के मुकाबले काफी बेहतर प्रदर्शन किया और इसके शेयर न्यूनतम नुकसान के साथ बंद हुए.
आज के टॉप लूसर्स: निफ्टी कंपनियों में आज श्रीराम फाइनेंस और जेएसडब्ल्यू स्टील के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई.
आगे क्या होगी बाजार की चाल?
बाजार के जानकारों का कहना है कि निफ्टी का 22,600 पर बंद होना यह दिखाता है कि बाजार अभी भी कमजोर है. हालांकि, निचले स्तरों (22,400-22,500) पर थोड़ी खरीदारी जरूर आई है.
अगर निफ्टी 22,500 का स्तर बचाए रखता है, तो अगले हफ्ते 22,800 से 22,900 की तरफ एक बाउंस-बैक देखने को मिल सकता है. लेकिन अगर यह स्तर टूटा, तो बाजार 22,300 और 22,200 के निचले स्तरों को भी छू सकता है. जानकारों के मुताबिक, जब तक निफ्टी 22,900 के ऊपर मजबूती से बंद नहीं होता, तब तक बाजार में स्थिरता आना मुश्किल है. आने वाले दिनों में महंगाई के आंकड़े और केंद्रीय बैंकों के फैसले बाजार की दिशा तय करेंगे.
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