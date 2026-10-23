ETV Bharat / business

भू-राजनीतिक तनाव से सहमा बाजार, लगातार चौथे दिन गिरावट के साथ बंद हुए सेंसेक्स और निफ्टी

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है. हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को भी बाजार में भारी उठापटक देखने को मिली. वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने निवेशकों के बीच डर का माहौल बना दिया है. यही वजह है कि आज लगातार चौथे कारोबारी सत्र में बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ.

उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में सेंसेक्स-निफ्टी फिसले

आज सुबह से ही बाजार में भारी उतार-चढ़ाव देखा गया. एक समय तो बाजार बहुत नीचे चला गया था, लेकिन आखिरी घंटों में आई मामूली रिकवरी ने बड़े नुकसान को थोड़ा कम किया. इसके बावजूद दोनों प्रमुख सूचकांक लाल निशान में ही बंद हुए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 125.56 अंक यानी 0.17 फीसदी टूटकर 73,123.83 के स्तर पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 भी 87.65 अंक यानी 0.39 फीसदी की कमजोरी के साथ ठीक 22,600.00 के स्तर पर आकर रुका.

आज का बाजार (Etv Bharat) छोटे और मझोले शेयरों में भारी बिकवाली

आज सबसे ज्यादा मार बड़े शेयरों के बजाय छोटे और मझोले शेयरों पर पड़ी. निवेशकों ने जोखिम वाले एसेट्स से दूरी बनाना ही बेहतर समझा. निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स में आज 2.94 फीसदी की भारी गिरावट दर्ज की गई. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स भी 2.21 फीसदी टूटकर बंद हुआ. कौन से सेक्टर डूबे, किसने संभाला?

बाजार की इस गिरावट में सबसे ज्यादा नुकसान इकोनॉमी से जुड़े और संवेदनशील सेक्टरों को हुआ. सबसे ज्यादा टूटने वाले सेक्टर्स: मेटल, रियलिटी और सरकारी बैंक आज बाजार के सबसे बड़े विलेन साबित हुए. इन सेक्टर्स में निवेशकों ने जमकर मुनाफावसूली की.