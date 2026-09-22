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गिरावट के साथ बंद हुआ भारतीय शेयर बाजार, सेंसेक्स 330 अंक टूटकर बंद

नई दिल्ली: भारतीय घरेलू शेयर बाजार में पिछले चार दिनों से जारी तेजी का सिलसिला मंगलवार को थम गया. आईटी, सरकारी बैंकों और फार्मा शेयरों में आई मुनाफावसूली के कारण बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी ने निवेशकों को बड़ी राहत दी, जिससे बाजार अपने निचले स्तरों से उबरने में सफल रहा.

कारोबार के अंत में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क सूचकांक निफ्टी 50 85.30 अंक यानी 0.36 प्रतिशत फिसलकर 23,329 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य सूचकांक सेंसेक्स 329.91 अंक यानी 0.44 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 74,529.08 पर आ गया.

कच्चे तेल में गिरावट से मिली राहत

बाजार के जानकारों के मुताबिक, ईरान संघर्ष को लेकर शुरू हुए नए राजनयिक प्रयासों और सऊदी अरब से तेल की आपूर्ति बेहतर होने की उम्मीदों के चलते वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे आ गई हैं. मंगलवार को ब्रेंट क्रूड $98.87 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था. भू-राजनीतिक तनाव के बीच 'वॉर रिस्क प्रीमियम' कम होने से भारतीय बाजारों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि इससे घरेलू स्तर पर मुद्रास्फीति का दबाव कम होने की उम्मीद है.

सेक्टोरल इंडेक्स का हाल

बाजार में गिरावट का मुख्य कारण आईटी सेक्टर रहा. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर निफ्टी आईटी में सबसे ज्यादा 0.92 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई. इसके अलावा, निफ्टी पीएसयू बैंक 0.59 प्रतिशत, निफ्टी फार्मा 0.54 प्रतिशत और निफ्टी ऑटो 0.23 प्रतिशत टूटकर बंद हुए. दूसरी तरफ, गिरावट के माहौल में भी कुछ सेक्टर्स में खरीदारी देखने को मिली. निफ्टी मीडिया 1.21 प्रतिशत की बढ़त के साथ टॉप गेनर रहा. इसके साथ ही निफ्टी रियल्टी में 0.72 प्रतिशत और निफ्टी मेटल में 0.10 प्रतिशत की तेजी आई.