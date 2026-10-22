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महंगे तेल ने बिगाड़ा सेंटिमेंट: ब्रेंट क्रूड $111 के पार जाने से सहमे निवेशक, सेंसेक्स 460 अंक टूटकर बंद

सांकेतिक फोटो ( ani )

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में आज लगातार तीसरे दिन भारी गिरावट देखने को मिली. कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण निवेशकों में भारी डर का माहौल है, जिसके चलते बाजार लाल निशान पर बंद हुआ.

सेंसेक्स और निफ्टी की बड़ी गिरावट

आज के कारोबार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 460.30 अंक टूटकर 73,249.39 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 123.70 अंक की गिरावट के साथ 22,700 के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे 22,687.65 पर आ गया. आज बाजार में चौतरफा बिकवाली देखने को मिली. 16 प्रमुख सेक्टर्स में से 15 सेक्टर्स नुकसान में रहे, जिसमें मीडिया, एफएमसीजी (FMCG) और आईटी (IT) शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई.

बाजार क्यों गिरा? समझिए 3 बड़े कारण क्रूड ऑयल का झटका: अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमतें 111.82 डॉलर प्रति बैरल के पार निकल गई हैं. भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल आयात करता है, जिससे देश में महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमतें 111.82 डॉलर प्रति बैरल के पार निकल गई हैं. भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल आयात करता है, जिससे देश में महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है. भू-राजनीतिक तनाव: मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध के हालातों ने दुनिया भर के निवेशकों को सतर्क कर दिया है, जिससे लोग इक्विटी बाजार से पैसा निकाल रहे हैं.

मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध के हालातों ने दुनिया भर के निवेशकों को सतर्क कर दिया है, जिससे लोग इक्विटी बाजार से पैसा निकाल रहे हैं. कंपनियों के मार्जिन पर दबाव: महंगे तेल की वजह से कंपनियों की लागत बढ़ेगी, जिससे उनके मुनाफे पर सीधा असर पड़ने की आशंका है.