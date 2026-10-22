महंगे तेल ने बिगाड़ा सेंटिमेंट: ब्रेंट क्रूड $111 के पार जाने से सहमे निवेशक, सेंसेक्स 460 अंक टूटकर बंद
क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों और वैश्विक तनाव के कारण शेयर बाजार लगातार तीसरे दिन गिरा; सेंसेक्स 460 अंक और निफ्टी 123 अंक टूटा.
Published : October 22, 2026 at 4:24 PM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में आज लगातार तीसरे दिन भारी गिरावट देखने को मिली. कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण निवेशकों में भारी डर का माहौल है, जिसके चलते बाजार लाल निशान पर बंद हुआ.
सेंसेक्स और निफ्टी की बड़ी गिरावट
आज के कारोबार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 460.30 अंक टूटकर 73,249.39 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 123.70 अंक की गिरावट के साथ 22,700 के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे 22,687.65 पर आ गया. आज बाजार में चौतरफा बिकवाली देखने को मिली. 16 प्रमुख सेक्टर्स में से 15 सेक्टर्स नुकसान में रहे, जिसमें मीडिया, एफएमसीजी (FMCG) और आईटी (IT) शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई.
बाजार क्यों गिरा? समझिए 3 बड़े कारण
- क्रूड ऑयल का झटका: अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमतें 111.82 डॉलर प्रति बैरल के पार निकल गई हैं. भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल आयात करता है, जिससे देश में महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है.
- भू-राजनीतिक तनाव: मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध के हालातों ने दुनिया भर के निवेशकों को सतर्क कर दिया है, जिससे लोग इक्विटी बाजार से पैसा निकाल रहे हैं.
- कंपनियों के मार्जिन पर दबाव: महंगे तेल की वजह से कंपनियों की लागत बढ़ेगी, जिससे उनके मुनाफे पर सीधा असर पड़ने की आशंका है.
किस शेयर में रहा फायदा और कहां हुआ नुकसान?
बाजार की इस गिरावट के बावजूद कुछ दिग्गज शेयरों ने मोर्चा संभाले रखा. निफ्टी और सेंसेक्स पर बजाज फाइनेंस, सिप्ला, आईसीआईसीआई बैंक, एलएंडटी (L&T) और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBIN) आज के टॉप गेनर्स रहे. दूसरी तरफ, नेस्ले इंडिया, टेक महिंद्रा, ट्रेंट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, रिलायंस और टीसीएस जैसी कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई और ये आज के टॉप लूजर्स साबित हुए.
एक्सपर्ट्स की राय: अब निवेशक क्या करें?
मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह सिर्फ मुनाफावसूली नहीं है, बल्कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बन रही हैं. ऐसे माहौल में निवेशकों को घबराने के बजाय मजबूत बैलेंस शीट, कैश फ्लो और कम कर्ज वाली क्वालिटी कंपनियों पर ध्यान देना चाहिए, जो इस मुश्किल दौर को आसानी से पार कर सकें.
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