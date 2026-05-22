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शेयर बाजार में रौनक: सेंसेक्स 231 अंक चढ़कर 75,415 पर हुआ बंद

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुआ. बैंकिंग और रिलायंस जैसे भारी शेयरों में खरीदारी से बाजार को मजबूती मिली. बीएसई सेंसेक्स 231.99 अंक (0.31%) की तेजी के साथ 75,415.35 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, एनएसई निफ्टी भी 64.60 अंक सुधरकर 23,719.30 पर रहा. रुपया भी डॉलर के मुकाबले 63 पैसे मजबूत होकर 95.73 पर बंद हुआ.