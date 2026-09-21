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क्रूड ऑयल में गिरावट से शेयर बाजार में रौनक, सेंसेक्स 564 अंक उछला; 23,400 के पार बंद हुआ निफ्टी

मुंबई: भारतीय इक्विटी मार्केट के लिए आज का कारोबारी सत्र शानदार रहा. वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और ग्लोबल बॉन्ड यील्ड में गिरावट के चलते घरेलू शेयर बाजार मजबूत बढ़त के साथ बंद हुए. शुरुआती उतार-चढ़ाव के बाद बाजार में निचले स्तरों से चौतरफा खरीदारी देखने को मिली, जिसने निवेशकों के सेंटिमेंट को तगड़ा बूस्ट दिया.

रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुए दिग्गज सूचकांक

कारोबार के अंत में बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 564.03 अंक यानी 0.76 प्रतिशत की तेजी के साथ 74,858.99 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 भी 67.90 अंक (0.29%) की बढ़त दर्ज करते हुए 23,414.30 के मनोवैज्ञानिक स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा.

हालांकि, फ्रंटलाइन इंडेक्स के मुकाबले आज ब्रॉडर मार्केट का प्रदर्शन थोड़ा सुस्त रहा. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स में 0.29 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स भी 0.07 प्रतिशत टूटकर लाल निशान में बंद हुआ.

कच्चे तेल की कमजोरी से मिला बड़ा सहारा

बाजार के जानकारों का कहना है कि आज की इस तेजी के पीछे सबसे बड़ा ट्रिगर कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड पिछले 2-3 सत्रों में करीब 7 फीसदी लुढ़क कर 91.50 डॉलर प्रति बैरल के आसपास आ गया है. भारत अपनी तेल जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है, ऐसे में कच्चे तेल का सस्ता होना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत लेकर आया है.

इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र (UN) में अमेरिका और ईरान के बीच संभावित राजनयिक बातचीत की उम्मीदों और आगामी अमेरिका-चीन वार्ता ने भी वैश्विक स्तर पर निवेशकों का जोखिम उठाने का हौसला बढ़ाया है.