क्रूड ऑयल में गिरावट से शेयर बाजार में रौनक, सेंसेक्स 564 अंक उछला; 23,400 के पार बंद हुआ निफ्टी
क्रूड तेल में गिरावट से शेयर बाजार चमका; सेंसेक्स 564 अंक उछलकर 74,858 पर और निफ्टी 23,414 के स्तर पर मजबूती से बंद हुआ.
Published : September 21, 2026 at 4:35 PM IST
मुंबई: भारतीय इक्विटी मार्केट के लिए आज का कारोबारी सत्र शानदार रहा. वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और ग्लोबल बॉन्ड यील्ड में गिरावट के चलते घरेलू शेयर बाजार मजबूत बढ़त के साथ बंद हुए. शुरुआती उतार-चढ़ाव के बाद बाजार में निचले स्तरों से चौतरफा खरीदारी देखने को मिली, जिसने निवेशकों के सेंटिमेंट को तगड़ा बूस्ट दिया.
रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुए दिग्गज सूचकांक
कारोबार के अंत में बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 564.03 अंक यानी 0.76 प्रतिशत की तेजी के साथ 74,858.99 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 भी 67.90 अंक (0.29%) की बढ़त दर्ज करते हुए 23,414.30 के मनोवैज्ञानिक स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा.
हालांकि, फ्रंटलाइन इंडेक्स के मुकाबले आज ब्रॉडर मार्केट का प्रदर्शन थोड़ा सुस्त रहा. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स में 0.29 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स भी 0.07 प्रतिशत टूटकर लाल निशान में बंद हुआ.
कच्चे तेल की कमजोरी से मिला बड़ा सहारा
बाजार के जानकारों का कहना है कि आज की इस तेजी के पीछे सबसे बड़ा ट्रिगर कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड पिछले 2-3 सत्रों में करीब 7 फीसदी लुढ़क कर 91.50 डॉलर प्रति बैरल के आसपास आ गया है. भारत अपनी तेल जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है, ऐसे में कच्चे तेल का सस्ता होना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत लेकर आया है.
इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र (UN) में अमेरिका और ईरान के बीच संभावित राजनयिक बातचीत की उम्मीदों और आगामी अमेरिका-चीन वार्ता ने भी वैश्विक स्तर पर निवेशकों का जोखिम उठाने का हौसला बढ़ाया है.
सेक्टर्स का हाल: डिफेंसिव शेयर्स चमके, मेटल में बिकवाली
आज के कारोबार में निवेशकों का झुकाव सुरक्षित माने जाने वाले डिफेंसिव और कंजम्पशन सेक्टर्स की तरफ ज्यादा रहा. निफ्टी एफएमसीजी (FMCG), फार्मा, हेल्थकेयर, रियल्टी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडेक्स में सबसे ज्यादा मजबूती देखी गई. दिग्गज शेयरों में इटरनल, एचसीएल टेक्नोलॉजीज (HCL Tech) और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल रहे. दूसरी तरफ, मेटल और सरकारी बैंकों के शेयरों में आज मुनाफावसूली हावी रही, जिसके चलते ये सेक्टर्स दबाव में बंद हुए.
क्या कहते हैं तकनीकी चार्ट्स और रुपया?
मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक, तकनीकी तौर पर निफ्टी का शॉर्ट-टर्म रिकवरी स्ट्रक्चर अभी भी बरकरार है. निफ्टी के लिए अब ऊपरी स्तर पर 23,500 से 23,600 का जोन एक कड़ा रेजिस्टेंस साबित हो सकता है, जबकि नीचे की ओर 23,300 और 23,200 के स्तर पर मजबूत सपोर्ट मौजूद है.
वहीं, दूसरी ओर क्रूड में आई नरमी का फायदा करेंसी मार्केट को भी मिला. अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया आज 0.11 फीसदी की मजबूती के साथ 95.81 के स्तर पर कारोबार करता देखा गया. एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि आने वाले दिनों में रुपया 95.45 से 96.15 के दायरे में ट्रेड कर सकता है.
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