बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट: बिकवाली के दबाव में लाल निशान में बंद हुए सेंसक्स और निफ्टी
सेंसक्स-निफ्टी लगातार दूसरे दिन गिरे; आईटी सेक्टर की तेजी के बावजूद भारी मुनाफावसूली से स्मॉलकैप इंडेक्स में 2.37% की बड़ी गिरावट दर्ज हुई.
Published : October 21, 2026 at 4:39 PM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई है. बुधवार को बाजार की शुरुआत तो बढ़त के साथ हुई थी, लेकिन निवेशकों की भारी बिकवाली के कारण यह तेजी टिक नहीं सकी. मुख्य इंडेक्स—सेंसक्स और निफ्टी—मामूली गिरावट के साथ बंद हुए, लेकिन सबसे ज्यादा मार छोटे और मंझोले शेयरों (स्मॉलकैप और मिडकैप) पर पड़ी है.
बाजार के मुख्य आंकड़े
कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य सूचकांक सेंसक्स 143.21 अंक गिरकर 73,709.69 पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 77.60 अंक की कमजोरी के साथ 22,811.35 पर आ गया.
स्मॉलकैप और मिडकैप शेयरों में भारी गिरावट
आज के कारोबार में सबसे बड़ी चिंता ब्रोडर मार्केट को लेकर रही. निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स में 2.37% की भारी गिरावट आई. इसके साथ ही निफ्टी मिडकैप 100 भी 1.58% टूट गया. विशेषज्ञों का मानना है कि छोटे शेयरों के ऊंचे वैल्यूएशन को देखते हुए छोटे निवेशकों ने मुनाफावसूली की है, जिससे बाजार में घबराहट का माहौल बना.
सेक्टरवार प्रदर्शन: IT सेक्टर ने बचाया, ऑटो-मेटल पिछड़ेआज के उतार-चढ़ाव भरे बाजार में आईटी (IT) सेक्टर ने संजीवनी का काम किया. निफ्टी आईटी इंडेक्स 2.2% से ज्यादा बढ़कर बंद हुआ. एचसीएल टेक, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा जैसे बड़े शेयरों में 3% से ज्यादा की तेजी रही. इसके विपरीत ऑटो, मेटल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और केमिकल सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा कमजोरी देखी गई. निफ्टी के बड़े शेयरों में बजाज फाइनेंस, बीएसई लिमिटेड और एटरनल सबसे ज्यादा टूटने वाले शेयरों में शामिल रहे.
आगे क्या है तकनीकी आउटलुक?
बाजार के जानकारों का कहना है कि निफ्टी के लिए 23,000 का स्तर पार करना बेहद जरूरी है. जब तक निफ्टी इसके ऊपर नहीं टिकता, बाजार पर दबाव बना रहेगा. नीचे की तरफ 22,650 से 22,600 का स्तर एक मजबूत सपोर्ट (सहारा) का काम करेगा. अगर निफ्टी 22,600 के नीचे फिसलता है, तो गिरावट बढ़ सकती है और यह 22,300 तक जा सकता है.
गिरावट की मुख्य वजहें
बाजार में इस गिरावट के पीछे कई वैश्विक और घरेलू कारण हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड (कच्चा तेल) का भाव फिर से 110 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया है, जिससे महंगाई बढ़ने का डर है. इसके अलावा, रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स के ऐतिहासिक आईपीओ (IPO) में भारी निवेश के कारण भी बाजार से नकदी (कैश) का फ्लो प्रभावित हुआ है. आने वाले दिनों में कंपनियों के तिमाही नतीजे और विदेशी निवेशकों का रुख बाजार की दिशा तय करेंगे.
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