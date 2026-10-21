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बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट: बिकवाली के दबाव में लाल निशान में बंद हुए सेंसक्स और निफ्टी

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई है. बुधवार को बाजार की शुरुआत तो बढ़त के साथ हुई थी, लेकिन निवेशकों की भारी बिकवाली के कारण यह तेजी टिक नहीं सकी. मुख्य इंडेक्स—सेंसक्स और निफ्टी—मामूली गिरावट के साथ बंद हुए, लेकिन सबसे ज्यादा मार छोटे और मंझोले शेयरों (स्मॉलकैप और मिडकैप) पर पड़ी है.

बाजार के मुख्य आंकड़े

कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य सूचकांक सेंसक्स 143.21 अंक गिरकर 73,709.69 पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 77.60 अंक की कमजोरी के साथ 22,811.35 पर आ गया.

स्मॉलकैप और मिडकैप शेयरों में भारी गिरावट

आज के कारोबार में सबसे बड़ी चिंता ब्रोडर मार्केट को लेकर रही. निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स में 2.37% की भारी गिरावट आई. इसके साथ ही निफ्टी मिडकैप 100 भी 1.58% टूट गया. विशेषज्ञों का मानना है कि छोटे शेयरों के ऊंचे वैल्यूएशन को देखते हुए छोटे निवेशकों ने मुनाफावसूली की है, जिससे बाजार में घबराहट का माहौल बना. सेक्टरवार प्रदर्शन: IT सेक्टर ने बचाया, ऑटो-मेटल पिछड़ेआज के उतार-चढ़ाव भरे बाजार में आईटी (IT) सेक्टर ने संजीवनी का काम किया. निफ्टी आईटी इंडेक्स 2.2% से ज्यादा बढ़कर बंद हुआ. एचसीएल टेक, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा जैसे बड़े शेयरों में 3% से ज्यादा की तेजी रही. इसके विपरीत ऑटो, मेटल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और केमिकल सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा कमजोरी देखी गई. निफ्टी के बड़े शेयरों में बजाज फाइनेंस, बीएसई लिमिटेड और एटरनल सबसे ज्यादा टूटने वाले शेयरों में शामिल रहे.