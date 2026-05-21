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पश्चिम एशिया तनाव के बीच सपाट बंद हुआ बाजार; निफ्टी 23,654 पर अटका, सेंसेक्स 135 अंक टूटा

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला. सुबह की शुरुआती बढ़त को गंवाकर दोनों प्रमुख सूचकांक सपाट स्तर पर बंद हुए. पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक संकेतों के बीच निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया. आईटी, एफएमसीजी और वित्तीय शेयरों में आई बिकवाली ने बाजार पर सबसे ज्यादा दबाव बनाया. बाजार का अंतिम लेखा-जोखा

कारोबार के अंत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 50 महज 4.3 अंक (0.02%) की मामूली गिरावट के साथ 23,654.70 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 135.03 अंक (0.18%) टूटकर 75,183.36 पर आ गया. दिग्गज शेयरों में सुस्ती के बावजूद छोटे शेयरों में अच्छी खरीदारी रही, जिससे निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स 0.63% की बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहा. मिडकैप इंडेक्स भी 0.04% की मामूली गिरावट के साथ लगभग सपाट रहा. आज का शेयर बाजार (Etv Bharat) इन सेक्टर्स और शेयरों में रही हलचल

आज के सत्र में सबसे ज्यादा मार आईटी, एफएमसीजी और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर्स पर पड़ी. सेंसेक्स और निफ्टी में बजाज फाइनेंस, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस और हिंदुस्तान यूनिलीवर सबसे ज्यादा टूटने वाले शेयरों में शामिल रहे.