पश्चिम एशिया तनाव के बीच सपाट बंद हुआ बाजार; निफ्टी 23,654 पर अटका, सेंसेक्स 135 अंक टूटा
पश्चिम एशिया तनाव के बीच आईटी और एफएमसीजी की बिकवाली से सेंसेक्स-निफ्टी सपाट बंद हुए, जबकि रुपये ने जोरदार रिकवरी दर्ज की.
Published : May 21, 2026 at 4:29 PM IST|
Updated : May 21, 2026 at 4:58 PM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला. सुबह की शुरुआती बढ़त को गंवाकर दोनों प्रमुख सूचकांक सपाट स्तर पर बंद हुए. पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक संकेतों के बीच निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया. आईटी, एफएमसीजी और वित्तीय शेयरों में आई बिकवाली ने बाजार पर सबसे ज्यादा दबाव बनाया.
बाजार का अंतिम लेखा-जोखा
कारोबार के अंत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 50 महज 4.3 अंक (0.02%) की मामूली गिरावट के साथ 23,654.70 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 135.03 अंक (0.18%) टूटकर 75,183.36 पर आ गया. दिग्गज शेयरों में सुस्ती के बावजूद छोटे शेयरों में अच्छी खरीदारी रही, जिससे निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स 0.63% की बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहा. मिडकैप इंडेक्स भी 0.04% की मामूली गिरावट के साथ लगभग सपाट रहा.
इन सेक्टर्स और शेयरों में रही हलचल
आज के सत्र में सबसे ज्यादा मार आईटी, एफएमसीजी और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर्स पर पड़ी. सेंसेक्स और निफ्टी में बजाज फाइनेंस, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस और हिंदुस्तान यूनिलीवर सबसे ज्यादा टूटने वाले शेयरों में शामिल रहे.
इसके विपरीत, सीमेंट और रियल्टी सेक्टर्स ने बाजार को संभालने का काम किया. निफ्टी सीमेंट इंडेक्स आज 2% से अधिक की तेजी के साथ सबसे आगे रहा. ग्रासिम इंडस्ट्रीज और अपोलो हॉस्पिटल्स जैसी कंपनियों ने अपने मजबूत तिमाही नतीजों के दम पर शानदार प्रदर्शन किया और नए रिकॉर्ड स्तर को छुआ.
रुपये में जोरदार रिकवरी और वोलैटिलिटी में कमी
पिछले सत्र में 97 के रिकॉर्ड निचले स्तर के करीब पहुंचने के बाद, आज भारतीय रुपये में जबरदस्त सुधार देखा गया. शॉर्ट कवरिंग के चलते रुपया करीब 65 पैसे (0.68%) मजबूत होकर 96.15 प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ. इसके अलावा, बाजार में डर को मापने वाला इंडेक्स 'INDIAVIX' 3.5% घटकर 17.80 के स्तर पर आ गया, जिससे निवेशकों को थोड़ी राहत मिली.
आगे के लिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?
बाजार विश्लेषकों के अनुसार, तकनीकी रूप से निफ्टी के लिए 23,700 और 23,800 का स्तर तत्काल रेजिस्टेंस (रुकावट) बना हुआ है. इसके ऊपर जाने पर 24,000 का स्तर मनोवैज्ञानिक रूप से बड़ी चुनौती होगा. वहीं नीचे की तरफ बाजार को 23,500 से 23,600 के दायरे में मजबूत सपोर्ट (सहारा) मिल रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में बाजार की चाल जून में होने वाली आरबीआई (RBI) की मौद्रिक नीति समीक्षा, अमेरिका-इरान वार्ता और कच्चे तेल की कीमतों पर निर्भर करेगी.
यह भी पढ़ें- भारतीय बैंकिंग सेक्टर के प्रति बढ़ा ग्राहकों का असंतोष, सुरक्षा और सुस्त सर्विस बनी बड़ी चुनौती: रिपोर्ट