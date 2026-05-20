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सेंसेक्स-निफ्टी में आखिरी घंटे में जोरदार रिकवरी, 800 अंक से ज्यादा सुधरा बाजार, हरे निशान पर बंद

आर्थिक मंदी और भारी उतार-चढ़ाव के बीच, आखिरी घंटे की जोरदार लिवाली से सेंसेक्स 117 और निफ्टी 41 अंक चढ़कर हरे निशान पर बंद हुए.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 20, 2026 at 4:18 PM IST

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Updated : May 20, 2026 at 4:50 PM IST

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मुंबई: भारतीय शेयर बाजार ने बुधवार को एक बेहद उतार-चढ़ाव भरे कारोबारी सत्र में शानदार वापसी की. शुरुआती और दोपहर के कारोबार में आई भारी गिरावट को पूरी तरह से पाटते हुए घरेलू बेंचमार्क इंडेक्स आखिरी एक घंटे में जोरदार लिवाली के दम पर बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहे. बाजार को मुख्य रूप से ऑयल एंड गैस और ऑटो सेक्टर के शेयरों से बड़ा सहारा मिला.

बाजार के मुख्य आंकड़े
सत्र के अंत में, 30 शेयरों वाला प्रमुख संवेदी सूचकांक 'बीएसई सेंसेक्स' 117.54 अंक यानी 0.16 प्रतिशत की मजबूती के साथ 75,318.39 के स्तर पर बंद हुआ. आज के कारोबार के दौरान सेंसेक्स में बिकवाली का भारी दबाव देखा गया था, जिससे यह गिरकर 74,529.41 के निचले स्तर तक चला गया था. हालांकि, निचले स्तरों से इसमें करीब 876 अंकों का शानदार बाउंसबैक देखने को मिला और यह 75,406.18 के इंट्रा-डे हाई के करीब पहुंचने में सफल रहा.

आज का शेयर बाजार
आज का शेयर बाजार (Etv Bharat)

दूसरी ओर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का 'निफ्टी 50' भी 41.00 अंक यानी 0.17 प्रतिशत चढ़कर 23,659.00 पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान निफ्टी 23,397.30 के निचले स्तर तक फिसल गया था, लेकिन आखिरी घंटे की खरीदारी ने इसे 23,690.90 के इंट्रा-डे उच्च स्तर के पास पहुंचा दिया.

दिग्गज शेयरों और सेक्टरों का हाल
आज के रिकवरी वाले सत्र में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और बजाज ऑटो निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल रहे, जिन्होंने बाजार को संभालने में अहम भूमिका निभाई. सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी ऑयल एंड गैस और निफ्टी ऑटो ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया. एनर्जी और ऑटोमोबाइल शेयरों में आई तेजी से निवेशकों का भरोसा लौटा. इसके विपरीत, निफ्टी मीडिया और निफ्टी एफएमसीजी (FMCG) सेक्टर आज के कारोबार में सबसे बड़े घाटे में रहे और इन पर बिकवाली का दबाव देखा गया.

मिडकैप और स्मॉलकैप में बढ़त
ब्रॉडर मार्केट में भी मिला-जुला रुख रहा. जहां निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 0.49 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ, वहीं निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स में मामूली 0.04 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई.

आज के टॉप गेनर्स
आज के टॉप गेनर्स (Etv Bharat)

क्या कहते हैं बाजार के एक्सपर्ट्स?
मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक, निफ्टी के लिए ऊपरी स्तरों पर ताजा बिकवाली का दबाव देखा जा रहा है. तकनीकी चार्ट के अनुसार, 23,700 से 23,800 का जोन आने वाले दिनों में एक कड़े प्रतिरोध (Resistance) के रूप में काम करेगा. अगर निफ्टी 23,800 के स्तर को पार कर वहां टिकने में कामयाब होता है, तो यह तेजी से 24,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर की तरफ बढ़ सकता है. वहीं, नीचे की तरफ 23,400 का स्तर तत्काल सपोर्ट जोन है, जबकि 23,300 का स्तर बाजार के लिए बेहद मजबूत और महत्वपूर्ण सपोर्ट बेस बना हुआ है.

विश्लेषकों का मानना है कि निवेशक अब ब्याज दरों के भविष्य के रुख को समझने के लिए अमेरिकी फेडरल रिजर्व (US Fed) की अप्रैल नीति बैठक के मिनट्स का इंतजार कर रहे हैं. फिलहाल बाजार का व्यापक ट्रेंड सीमित दायरे में रहने की उम्मीद है, जहां सेक्टर और स्टॉक-स्पेसिफिक (विशिष्ट शेयरों) में ही निवेश के मौके मिलेंगे.

आज के टॉप लूजर्स
आज के टॉप लूजर्स (Etv Bharat)

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Last Updated : May 20, 2026 at 4:50 PM IST

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