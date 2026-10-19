दशहरे से पहले शेयर बाजार में हाहाकार, सेंसेक्स 876 अंक टूटा; निफ्टी 23,000 के नीचे बंद
मुनाफावसूली से शेयर बाजार क्रैश, सेंसेक्स 876 अंक टूटा और निफ्टी 23,000 के नीचे बंद हुआ; कल दशहरे पर बाजार बंद रहेगा.
By IANS
Published : October 19, 2026 at 4:37 PM IST
मुंबई: सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में चौतरफा बिकवाली देखने को मिली. पिछले दो दिनों से जारी तेजी पर अचानक ब्रेक लग गया और बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुआ. बैंकिंग और आईटी (IT) सेक्टर के शेयरों में हुई भारी मुनाफावसूली ने पूरे बाजार का मूड खराब कर दिया.
इस बड़ी गिरावट के कारण बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 876.37 अंक टूटकर 73,852.90 पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 257.20 अंक की बड़ी गिरावट के साथ 22,888.95 के स्तर पर सिमट गया. निफ्टी का 23,000 के महत्वपूर्ण स्तर से नीचे जाना बाजार के लिए बड़ी कमजोरी का संकेत माना जा रहा है.
क्यों आई बाजार में इतनी बड़ी गिरावट?
बाजार विश्लेषकों के मुताबिक, आज सुबह से ही बड़े शेयरों में बिकवाली का दबाव देखा गया. तकनीकी जानकारों का कहना है कि निफ्टी जब 23,186 के रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंचा, तो वहां निवेशकों ने जमकर मुनाफावसूली शुरू कर दी. इसके चलते बाजार का सेंटीमेंट बिगड़ गया और देखते ही देखते सेंसेक्स-निफ्टी ताश के पत्तों की तरह ढह गए.
इन शेयरों में रही सबसे ज्यादा हलचल
बाजार में आज गिरावट इतनी हावी थी कि छोटे और मझोले शेयरों पर भी इसका असर दिखा. निफ्टी मिडकैप 100 में 1.09% और स्मॉलकैप 100 इंडेक्स में 1.01% की गिरावट दर्ज की गई.
घटने वाले मुख्य शेयर: आज सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले शेयरों में एक्सिस बैंक सबसे आगे रहा. इसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट, इंफोसिस, बजाज फाइनेंस और ट्रेंट के शेयरों में भी भारी गिरावट देखी गई. प्राइवेट बैंक और आईटी इंडेक्स आज के सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले सेक्टर रहे.
बढ़ने वाले मुख्य शेयर: बाजार के इस खराब माहौल में भी देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अदाणी पोर्ट्स के शेयरों में मजबूती रही. ये दोनों शेयर 1-1 फीसदी से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुए. इनके अलावा एलएंडटी, इंडिगो और मारुति सुजुकी के शेयर भी हरे निशान के साथ बंद होने में कामयाब रहे.
निवेशकों और ट्रेडर्स के लिए सलाह
बाजार के जानकारों का कहना है कि ट्रेडर्स को अब बेहद सतर्क रहने की जरूरत है. निफ्टी के लिए अब 22,800–22,820 का स्तर एक मुख्य सपोर्ट का काम करेगा. अगर निफ्टी इसके नीचे जाता है, तो बाजार में बिकवाली और ज्यादा बढ़ सकती है. ऊपर की तरफ अब 23,000 से 23,186 का स्तर बाजार के लिए बड़ा रोड़ा साबित होगा.
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