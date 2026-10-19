ETV Bharat / business

दशहरे से पहले शेयर बाजार में हाहाकार, सेंसेक्स 876 अंक टूटा; निफ्टी 23,000 के नीचे बंद

सांकेतिक फोटो ( getty image )

By IANS 3 Min Read

मुंबई: सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में चौतरफा बिकवाली देखने को मिली. पिछले दो दिनों से जारी तेजी पर अचानक ब्रेक लग गया और बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुआ. बैंकिंग और आईटी (IT) सेक्टर के शेयरों में हुई भारी मुनाफावसूली ने पूरे बाजार का मूड खराब कर दिया.

इस बड़ी गिरावट के कारण बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 876.37 अंक टूटकर 73,852.90 पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 257.20 अंक की बड़ी गिरावट के साथ 22,888.95 के स्तर पर सिमट गया. निफ्टी का 23,000 के महत्वपूर्ण स्तर से नीचे जाना बाजार के लिए बड़ी कमजोरी का संकेत माना जा रहा है.