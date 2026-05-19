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शेयर बाजार की रफ्तार पर लगा ब्रेक, सेंसेक्स 114 अंक गिरा, रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर

सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 75,201 पर और निफ्टी 23,618 पर बंद हुआ. रुपया 96.61 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर फिसला.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 19, 2026 at 4:02 PM IST

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Updated : May 19, 2026 at 4:40 PM IST

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मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला. वैश्विक मोर्चे पर जारी तनाव, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और घरेलू स्तर पर बैंकिंग व वित्तीय शेयरों में आई भारी बिकवाली के कारण बाजार अपनी शुरुआती बढ़त बरकरार नहीं रख सका. एक समय हरे निशान में कारोबार कर रहे दोनों मुख्य सूचकांक लाल निशान में बंद हुए.

बाजार का अंतिम लेखा-जोखा

बीएसई सेंसेक्स: 114.19 अंक (0.15%) की गिरावट के साथ 75,200.85 के स्तर पर बंद हुआ.

एनएसई निफ्टी: 31.95 अंक (0.14%) फिसलकर 23,618 के स्तर पर सिमटा.

रुपये में एतिहासिक गिरावट
वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और विदेशी पूंजी की लगातार निकासी के कारण भारतीय रुपये पर भारी दबाव देखा गया. कारोबार के दौरान रुपया डॉलर के मुकाबले 25 पैसे टूटकर 96.61 के सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गया. हालांकि, बाजार बंद होने के समय यह थोड़ा संभलकर 95.53 प्रति डॉलर पर बंद हुआ. विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में रुपया 96.25 से 97.00 के दायरे में कारोबार कर सकता है.

सेक्टर्स का हाल: आईटी चमका, बैंकिंग डूबाबाजार की गिरावट में सबसे बड़ा हाथ बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर्स का रहा. निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स आज का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला सेक्टर रहा. इसके अलावा मेटल और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स शेयरों में भी मुनाफावसूली देखी गई. दूसरी तरफ, रुपये की कमजोरी से आईटी (IT) सेक्टर को सहारा मिला, क्योंकि इससे सॉफ्टवेयर कंपनियों के एक्सपोर्ट मार्जिन में सुधार की उम्मीद बढ़ी है. आईटी के साथ-साथ रियल्टी और केमिकल सेक्टर्स भी बढ़त के साथ बंद हुए.

चढ़ने और गिरने वाले प्रमुख शेयर

टॉप लूजर्स: सेंसेक्स में कोटक महिंद्रा बैंक सबसे ज्यादा टूटने वाला शेयर रहा. इसके अलावा टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा कंज्यूमर, भारती एयरटेल, सन फार्मा और इंडिगो के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई.

टॉप गेनर्स: गिरावट के इस माहौल में आईटी दिग्गजों ने बाजार को संभाला. इन्फोसिस की अगुवाई में एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, एटरनल और टीसीएस के शेयर मजबूती के साथ बंद हुए.

ब्रॉडर मार्केट में रही मजबूती
भले ही बड़े शेयरों (फ्रंटलाइन इंडेक्स) में कमजोरी रही, लेकिन मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स ने शानदार लचीलापन दिखाया. निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 0.91 फीसदी की बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स ने 1.17 फीसदी की जोरदार तेजी दर्ज की.

आगे के लिए क्या हैं अहम स्तर?
बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, निफ्टी के लिए अब 23,600–23,500 का क्षेत्र एक बेहद महत्वपूर्ण सपोर्ट ज़ोन है. अगर निफ्टी इस स्तर से नीचे जाता है, तो कमजोरी 23,300 तक बढ़ सकती है. वहीं, बाजार में दोबारा तेजी लौटने के लिए निफ्टी का 23,700–23,800 के स्तर को पार करना बेहद जरूरी है, जिसके बाद ही यह 24,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर की तरफ बढ़ पाएगा.

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Last Updated : May 19, 2026 at 4:40 PM IST

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