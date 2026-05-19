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शेयर बाजार की रफ्तार पर लगा ब्रेक, सेंसेक्स 114 अंक गिरा, रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला. वैश्विक मोर्चे पर जारी तनाव, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और घरेलू स्तर पर बैंकिंग व वित्तीय शेयरों में आई भारी बिकवाली के कारण बाजार अपनी शुरुआती बढ़त बरकरार नहीं रख सका. एक समय हरे निशान में कारोबार कर रहे दोनों मुख्य सूचकांक लाल निशान में बंद हुए.

बाजार का अंतिम लेखा-जोखा

बीएसई सेंसेक्स: 114.19 अंक (0.15%) की गिरावट के साथ 75,200.85 के स्तर पर बंद हुआ.

एनएसई निफ्टी: 31.95 अंक (0.14%) फिसलकर 23,618 के स्तर पर सिमटा.

रुपये में एतिहासिक गिरावट

वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और विदेशी पूंजी की लगातार निकासी के कारण भारतीय रुपये पर भारी दबाव देखा गया. कारोबार के दौरान रुपया डॉलर के मुकाबले 25 पैसे टूटकर 96.61 के सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गया. हालांकि, बाजार बंद होने के समय यह थोड़ा संभलकर 95.53 प्रति डॉलर पर बंद हुआ. विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में रुपया 96.25 से 97.00 के दायरे में कारोबार कर सकता है.

सेक्टर्स का हाल: आईटी चमका, बैंकिंग डूबाबाजार की गिरावट में सबसे बड़ा हाथ बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर्स का रहा. निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स आज का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला सेक्टर रहा. इसके अलावा मेटल और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स शेयरों में भी मुनाफावसूली देखी गई. दूसरी तरफ, रुपये की कमजोरी से आईटी (IT) सेक्टर को सहारा मिला, क्योंकि इससे सॉफ्टवेयर कंपनियों के एक्सपोर्ट मार्जिन में सुधार की उम्मीद बढ़ी है. आईटी के साथ-साथ रियल्टी और केमिकल सेक्टर्स भी बढ़त के साथ बंद हुए.