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शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद, निफ्टी 23,346 के ऊपर कायम

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार, 18 सितंबर 2026 को गीरावट दर्ज की गई, सेंसेक्स 19.63 पॉइंट गिरकर 74,294.96 पर बंद हुआ; निफ्टी 75.80 पॉइंट बढ़कर 23,346.40 पर बंद हुआ. वहीं, रुपया US डॉलर के मुकाबले 2 पैसे गिरकर 95.91 (प्रोविजनल) पर बंद हुआ.