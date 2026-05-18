आईटी शेयरों के दम पर संभला बाजार, सेंसेक्स 77 अंक की मामूली बढ़त के साथ हुआ बंद
आईटी शेयरों में तेजी और निचले स्तरों से आई शानदार रिकवरी के कारण उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में सेंसेक्स आज 75,315 पर सपाट बंद हुआ.
Published : May 18, 2026 at 4:19 PM IST|
Updated : May 18, 2026 at 4:38 PM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार ने सोमवार को शुरुआती भारी गिरावट से उबरते हुए शानदार वापसी की. पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच निवेशकों की सतर्कता और वैश्विक बाजारों के दबाव के कारण सुबह बाजार लाल निशान में था. हालांकि, दोपहर बाद सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और फार्मा जैसे सुरक्षित माने जाने वाले सेक्टर्स में आई जोरदार खरीदारी की बदौलत बाजार अंत में मामूली बढ़त के साथ लगभग सपाट बंद होने में कामयाब रहा.
कारोबार के अंत में दोनों मुख्य सूचकांकों ने अपनी ज्यादातर गिरावट को पाट दिया, बीएसई सेंसेक्स 77.05 अंक (0.10 प्रतिशत) की मामूली बढ़त के साथ 75,315.04 के स्तर पर बंद हुआ. एनएसई निफ्टी 6.45 अंक (0.03 प्रतिशत) चढ़कर 23,649.95 के स्तर पर बंद हुआ.
आईटी और डिफेंसिव सेक्टर्स का सहारा
आज के कारोबार में टेक कंपनियों के शेयरों ने बाजार को बचाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई. निफ्टी आईटी इंडेक्स 2 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ बंद हुआ, जो सभी सेक्टर्स में सबसे बेहतर प्रदर्शन है. टेक महिंद्रा, इंफोसिस और भारती एयरटेल निफ्टी के टॉप गेनर्स (सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाले शेयर) रहे.
वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में निवेशकों ने सुरक्षित निवेश को प्राथमिकता दी. इसके चलते निफ्टी फार्मा और निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स भी बढ़त के साथ बंद हुए.
छोटे और मझोले शेयरों पर दबाव
मुख्य सूचकांकों में सुधार के बावजूद बाजार का व्यापक रुख कमजोर रहा. मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में आज बिकवाली का दबाव देखा गया:
- निफ्टी मिडकैप: 0.15 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ.
- निफ्टी स्मॉलकैप: इसमें 1.26 प्रतिशत की बड़ी गिरावट दर्ज की गई.
- कमजोर सेक्टर्स: निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और निफ्टी पीएसयू बैंक (सरकारी बैंक) के शेयरों में आज सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई.
क्या कहते हैं बाजार के एक्सपर्ट्स?
मार्केट एनालिस्ट्स के अनुसार, निफ्टी के लिए अब 23,700 का स्तर एक तात्कालिक प्रतिरोध क्षेत्र बन गया है. यदि निफ्टी इस स्तर को पार कर ऊपर टिकने में सफल रहता है, तो यह 23,900 से 24,000 की दिशा में आगे बढ़ सकता है. दूसरी तरफ, नीचे की ओर 23,300 का क्षेत्र एक बेहद मजबूत सपोर्ट बना हुआ है जो बाजार को और गिरने से रोकेगा.
विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव और कच्चे तेल की अस्थिर कीमतों के कारण बाजार में उतार-चढ़ाव बना रहेगा. निवेशकों को अभी आक्रामक ट्रेडिंग से बचते हुए अनुशासित जोखिम प्रबंधन अपनाने की सलाह दी गई है.
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