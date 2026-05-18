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आईटी शेयरों के दम पर संभला बाजार, सेंसेक्स 77 अंक की मामूली बढ़त के साथ हुआ बंद

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार ने सोमवार को शुरुआती भारी गिरावट से उबरते हुए शानदार वापसी की. पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच निवेशकों की सतर्कता और वैश्विक बाजारों के दबाव के कारण सुबह बाजार लाल निशान में था. हालांकि, दोपहर बाद सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और फार्मा जैसे सुरक्षित माने जाने वाले सेक्टर्स में आई जोरदार खरीदारी की बदौलत बाजार अंत में मामूली बढ़त के साथ लगभग सपाट बंद होने में कामयाब रहा. कारोबार के अंत में दोनों मुख्य सूचकांकों ने अपनी ज्यादातर गिरावट को पाट दिया, बीएसई सेंसेक्स 77.05 अंक (0.10 प्रतिशत) की मामूली बढ़त के साथ 75,315.04 के स्तर पर बंद हुआ. एनएसई निफ्टी 6.45 अंक (0.03 प्रतिशत) चढ़कर 23,649.95 के स्तर पर बंद हुआ. आज का शेयर बाजार (ETV Bharat) आईटी और डिफेंसिव सेक्टर्स का सहारा

आज के कारोबार में टेक कंपनियों के शेयरों ने बाजार को बचाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई. निफ्टी आईटी इंडेक्स 2 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ बंद हुआ, जो सभी सेक्टर्स में सबसे बेहतर प्रदर्शन है. टेक महिंद्रा, इंफोसिस और भारती एयरटेल निफ्टी के टॉप गेनर्स (सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाले शेयर) रहे.