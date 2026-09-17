निचले स्तर पर लिवाली से बाजार में तेजी लौटी, सेंसेक्स 333 अंक चढ़ा, निफ्टी 23,200 अंक के पार
एनएसई 99 अंक और बीएसई 332 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ.
Published : September 17, 2026 at 4:57 PM IST
मुंबई : पिछले कारोबारी सत्र में गिरावट के बाद निचले स्तर पर लिवाली से घरेलू शेयर बाजार में बुधवार को तेजी आई। बैंक शेयरों की अगुवाई में मानक सूचकांक बीएसई सेंसेक्स 333 अंक चढ़ा जबकि एनएसई निफ्टी 23,200 अंक के पार चला गया।
बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 332.63 अंक यानी 0.45 प्रतिशत चढ़कर 74,336.45 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 502.04 अंक की तेजी के साथ 74,505.86 अंक तक पहुंच गया था।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी भी 99 अंक यानी 0.43 प्रतिशत की बढ़त के साथ 23,217.60 अंक पर बंद हुआ।
सेंसेक्स के 30 शेयरों में आईटीसी, भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, ट्रेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स प्रमुख रूप से लाभ में रहे।
दूसरी तरफ, नुकसान में रहने वाले शेयरों में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और बजाज फिनसर्व शामिल हैं।
एचएसटी वेल्थ के संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी हरिसेल्वन राधाकृष्णन ने कहा, ‘‘मंगलवार की तेज गिरावट के बाद बैंक शेयरों और कुछ प्रमुख कंपनियों के शेयरों में लिवाली से शेयर बाजार में कुछ तेजी आई। मुख्य रूप से बैंक निफ्टी ने 56,000 अंक के स्तर को फिर हासिल करते हुए बाजार को सहारा दिया।’’
हालांकि, उन्होंने कहा कि इस सुधार में तेज गति नहीं रही क्योंकि वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 107-108 डॉलर प्रति बैरल के ऊंचे स्तर पर बना हुआ है और दस वर्षीय अमेरिकी प्रतिभूति पर प्रतिफल अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नीतिगत फैसले से पहले पांच प्रतिशत के करीब रहा।
ब्रेंट क्रूड 0.83 प्रतिशत टूटकर 107.8 डॉलर प्रति बैरल पर रहा।
रेलिगेयर ब्रोकिंग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (शोध) अजित मिश्रा ने कहा, ‘‘बाजार में हाल की गिरावट के बाद तेजी लौटी और करीब आधा प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। चुनिंदा प्रमुख शेयरों में लिवाली से बाजार को सहारा मिला। हालांकि, कच्चे तेल की ऊंची कीमत, वैश्विक अनिश्चितता और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नीतिगत फैसले से पहले सतर्क रुख के कारण बढ़त में उतार-चढ़ाव बना रहा।’’
छोटी कंपनियों से जुड़ा बीएसई स्मॉलकैप सेलेक्ट सूचकांक 0.29 प्रतिशत और मिडकैप सेलेक्ट सूचकांक 0.26 प्रतिशत चढ़कर बंद हुए।
एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की, चीन में शंघाई एसएसई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग बढ़त के साथ बंद हुए।
यूरोप के प्रमुख बाजारों में दोपहर के कारोबार में तेजी का रुख था। अमेरिकी बाजार मंगलवार को गिरावट के साथ बंद हुए थे।
शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने मंगलवार को 2,977.86 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर बेचे थे।
सेंसेक्स मंगलवार को 777.94 अंक टूटकर तीन महीने के निचले स्तर 74,003.82 अंक पर बंद हुआ था। निफ्टी भी 279.50 अंक की गिरावट के साथ 23,118.60 अंक पर बंद हुआ था, जो छह अप्रैल के बाद का सबसे निचला स्तर था।
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