शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन रौनक: सेंसेक्स 413 अंक चढ़कर बंद
आईटी शेयरों में बंपर खरीदारी से शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन बढ़ा; सेंसेक्स 413 अंक उछलकर 74,729 और निफ्टी 23,146 पर बंद हुआ.
Published : October 16, 2026 at 4:46 PM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में पिछले दो दिनों से जारी तेजी शुक्रवार को भी बरकरार रही. सूचना प्रौद्योगिकी (IT) कंपनियों के शेयरों में हुई जोरदार लिवाली और मजबूत वैश्विक संकेतों के दम पर घरेलू बेंचमार्क सूचकांक लगातार दूसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुए. बीएसई का 30 शेयरों वाला प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 413.66 अंक की तेजी के साथ 74,729.27 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, एनएसई
कारोबार के दौरान बाजार में काफी उतार-चढ़ाव देखा गया. एक समय सेंसेक्स 463.17 अंक उछलकर 74,778.78 के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया था. गौरतलब है कि इससे पिछले कारोबारी सत्र यानी गुरुवार को भी बाजार में रिकॉर्ड तोड़ तेजी देखी गई थी, जब सेंसेक्स में 1,533 अंकों से ज्यादा का उछाल आया था. दो दिनों की इस लगातार रिकवरी से निवेशकों में भारी उत्साह है.
IT कंपनियों के शानदार नतीजों ने भरी बाजार में जान
शुक्रवार की तेजी का मुख्य श्रेय आईटी सेक्टर को जाता है. जुलाई-सितंबर तिमाही (Q2 FY27) के बेहतरीन नतीजों और सकारात्मक कमेंट्री के कारण आईटी शेयरों में निवेशकों ने जमकर पैसा लगाया.
टेक महिंद्रा बना टॉप गेनर: दिग्गज आईटी कंपनी टेक महिंद्रा का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 32.74% बढ़कर ₹1,585.6 करोड़ रहा. मजबूत वॉल्यूम ग्रोथ और लागत में कटौती के कारण कंपनी के शेयर 8.45% तक उछलकर बंद हुए.
इन शेयरों में भी रही रौनक: टेक महिंद्रा के अलावा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इंफोसिस, एचसीएल टेक, भारती एयरटेल और महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) के शेयर भी टॉप गेनर्स की सूची में शामिल रहे.
इनमें रही गिरावट: दूसरी तरफ, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंटरग्लोब एविएशन, एशियन पेंट्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों पर बिकवाली का दबाव देखा गया.
SEBI ने ट्रेडिंग और क्लोजिंग टाइमिंग में किया बड़ा बदलाव
बाजार की इस तेजी के बीच मार्केट रेगुलेटर सेबी ने क्लोजिंग ऑक्शन सेशन और डेरिवेटिव्स (F&O) कॉन्ट्रैक्ट्स के सेटलमेंट नियमों में अहम बदलाव की घोषणा की है:
नया ट्रेडिंग टाइम: अब 10 मिनट का क्लोजिंग ऑक्शन सेशन शाम 3:30 बजे से 3:40 बजे तक चलेगा. वहीं, स्टॉक और इंडेक्स डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग शाम 3:45 बजे तक जारी रहेगी.
नया सेटलमेंट फॉर्मूला: एक्सपायर होने वाले डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स का सेटलमेंट प्राइस अब वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस (VWAP) पद्धति के आधार पर तय होगा, जिसमें आखिरी 30 मिनट की ट्रेडिंग को देखा जाएगा.
वैश्विक संकेत और कच्चे तेल से मिली राहत
बाजार के जानकारों के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और डॉलर के मुकाबले रुपये की मजबूती से घरेलू सेंटिमेंट को काफी सपोर्ट मिला. वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.30% गिरकर 105.6 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. इसके अलावा, अमेरिकी बाजारों में आई तेजी के बाद एशिया के अन्य बाजारों (जापान, दक्षिण कोरिया, चीन और हांगकांग) के साथ-साथ यूरोपीय शेयर बाजारों में भी बढ़त का रुख रहा, जिसने भारतीय निवेशकों का भरोसा मजबूत किया. हालांकि, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की बिकवाली अब भी जारी है, जिन्होंने गुरुवार को ₹5,285.37 करोड़ के शेयर बेचे थे.
यह भी पढ़ें- मामूली गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 150 अंक से ज्यादा टूटा