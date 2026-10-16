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शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन रौनक: सेंसेक्स 413 अंक चढ़कर बंद

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में पिछले दो दिनों से जारी तेजी शुक्रवार को भी बरकरार रही. सूचना प्रौद्योगिकी (IT) कंपनियों के शेयरों में हुई जोरदार लिवाली और मजबूत वैश्विक संकेतों के दम पर घरेलू बेंचमार्क सूचकांक लगातार दूसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुए. बीएसई का 30 शेयरों वाला प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 413.66 अंक की तेजी के साथ 74,729.27 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, एनएसई

कारोबार के दौरान बाजार में काफी उतार-चढ़ाव देखा गया. एक समय सेंसेक्स 463.17 अंक उछलकर 74,778.78 के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया था. गौरतलब है कि इससे पिछले कारोबारी सत्र यानी गुरुवार को भी बाजार में रिकॉर्ड तोड़ तेजी देखी गई थी, जब सेंसेक्स में 1,533 अंकों से ज्यादा का उछाल आया था. दो दिनों की इस लगातार रिकवरी से निवेशकों में भारी उत्साह है.

IT कंपनियों के शानदार नतीजों ने भरी बाजार में जान

शुक्रवार की तेजी का मुख्य श्रेय आईटी सेक्टर को जाता है. जुलाई-सितंबर तिमाही (Q2 FY27) के बेहतरीन नतीजों और सकारात्मक कमेंट्री के कारण आईटी शेयरों में निवेशकों ने जमकर पैसा लगाया. टेक महिंद्रा बना टॉप गेनर: दिग्गज आईटी कंपनी टेक महिंद्रा का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 32.74% बढ़कर ₹1,585.6 करोड़ रहा. मजबूत वॉल्यूम ग्रोथ और लागत में कटौती के कारण कंपनी के शेयर 8.45% तक उछलकर बंद हुए. इन शेयरों में भी रही रौनक: टेक महिंद्रा के अलावा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इंफोसिस, एचसीएल टेक, भारती एयरटेल और महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) के शेयर भी टॉप गेनर्स की सूची में शामिल रहे. इनमें रही गिरावट: दूसरी तरफ, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंटरग्लोब एविएशन, एशियन पेंट्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों पर बिकवाली का दबाव देखा गया.