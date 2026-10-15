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कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से झूमा बाजार; सेंसेक्स 1,533 अंक उछला, निफ्टी 23,000 के पार बंद

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को जबरदस्त रौनक देखने को मिली. वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट और मजबूत घरेलू सेंटिमेंट के दम पर घरेलू बेंचमार्क इंडेक्स भारी बढ़त के साथ बंद हुए. इस तेजी से निवेशकों की चिंताएं काफी हद तक कम हुई हैं.

गुरुवार के कारोबारी सत्र में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 1,533.72 अंक की भारी बढ़त के साथ 74,315.61 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 भी 374.65 अंक चढ़कर 22,997.35 के स्तर पर सेटल हुआ. हालांकि, निफ्टी ने इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान 23,000 के महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर लिया था, लेकिन क्लोजिंग बेल तक यह इससे मामूली नीचे रहा.

सेक्टर्स का हाल: IT और प्राइवेट बैंकों में रही धूम

आज के कारोबार में निफ्टी के शेयरों में टेक महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक और भारती एयरटेल सबसे ज्यादा मुनाफे वाले शेयर रहे. सेक्टोरल परफॉर्मेंस की बात करें तो निफ्टी प्राइवेट बैंक और निफ्टी आईटी (IT) इंडेक्स में सबसे ज्यादा खरीदारी देखी गई. इसके विपरीत, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स का प्रदर्शन सबसे खराब रहा. छोटे और मझोले शेयरों पर रहा दबाव

मुख्य सूचकांकों में भारी तेजी के बावजूद ब्रॉडर मार्केट में सुस्ती रही. गुरुवार को निफ्टी मिडकैप इंडेक्स में 0.36% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स 1.31% तक टूटकर बंद हुआ.