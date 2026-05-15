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कमजोर रुपये और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद

बीएसई सेंसेक्स 75,237.99 अंक पर, जबकि एनएसई निफ्टी 23,643.50 अंक पर बंद.

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शेयर बाजार (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 15, 2026 at 4:49 PM IST

5 Min Read
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मुंबई : मेटल, ऑयल एवं गैस तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शेयरों में बिकवाली और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच निवेशकों की सतर्कता के चलते शुक्रवार को बेंचमार्क शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी शुरुआती बढ़त गंवाकर गिरावट के साथ बंद हुए. 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स सत्र के दौरान उतार-चढ़ाव के बीच 160.73 अंक या 0.21 प्रतिशत गिरकर 75,237.99 पर बंद हुआ.

शुरुआती कारोबार में बेंचमार्क में करीब 470 अंकों की तेजी आई थी, लेकिन बाद में इसमें गिरावट दर्ज की गई.50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 46.10 अंक या 0.19 प्रतिशत गिरकर 23,643.50 पर बंद हुआ, जिससे इसकी दो दिन की लगातार बढ़त का सिलसिला टूट गया.

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आज का बाजार (ETV Bharat)

टाटा स्टील, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इटरनल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अल्ट्राटेक सीमेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो, ट्रेंट, एक्सिस बैंक और एशियन पेंट्स सेंसेक्स शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज करने वाले शेयर रहे.

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आज के टॉप गेनर्स (ETV Bharat)

दूसरी ओर, इंफोसिस, टेक महिंद्रा, पावरग्रिड, अदानी पोर्ट्स, मारुति सुजुकी इंडिया, भारती एयरटेल, कोटक महिंद्रा बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर और सन फार्मास्यूटिकल्स प्रमुख विजेता रहे. पीटीआई न्यूज एजेंसी से बात करते हुए जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के अनुसंधान प्रमुख विनोद नायर ने कहा, "हालिया राहत रैली के बाद निवेशक सतर्क हो गए हैं, क्योंकि बॉन्ड यील्ड में वृद्धि, रुपये के कमजोर होने और ईंधन की कीमतों में ताजा बढ़ोतरी से मुद्रास्फीति की चिंताएं फिर से बढ़ गई हैं."

उन्होंने आगे कहा कि अनुकूल मूल्यांकन और चौथी तिमाही के ठोस नतीजों से गिरावट को कुछ हद तक रोका जा रहा है. अब ध्यान रुपये की रक्षा और भुगतान संतुलन को स्थिर करने के लिए संभावित राजकोषीय और मौद्रिक उपायों पर केंद्रित हो गया है.

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आज के टॉप लूजर्स (ETV Bharat)

नायर ने कहा, "वैश्विक स्तर पर, बढ़ती यील्ड ने एआई-आधारित रैली को रोक दिया है. निकट भविष्य में बाजार की दिशा भू-राजनीतिक घटनाक्रमों से तय होने की संभावना है - विशेष रूप से, होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने की दिशा में कोई भी प्रगति, जिसमें ट्रंप-शी बैठक एक प्रमुख उत्प्रेरक के रूप में देखी जा रही है."

कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और मुद्रास्फीति की चिंताओं के चलते शुक्रवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पहली बार 96 के स्तर से नीचे गिर गया. बाद में स्थानीय मुद्रा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर 95.94 (अस्थायी) पर बंद हुई.

तेल विपणन कंपनियों ने शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की, ताकि ईरान युद्ध के कारण वैश्विक कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से प्रभावित ग्राहकों पर पड़ने वाले प्रभाव को कुछ हद तक कम किया जा सके.

दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में सीएनजी की कीमतों में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई, जिससे मुद्रास्फीति में वृद्धि की आशंका बढ़ गई.ब्रेंट क्रूड 3 प्रतिशत से अधिक चढ़कर 109.23 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया.

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बताया कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद अप्रैल में देश का निर्यात 13.78 प्रतिशत बढ़कर 43.56 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया. अप्रैल में आयात सालाना आधार पर 10 प्रतिशत बढ़कर 71.94 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया. इस महीने व्यापार घाटा 28.38 अरब अमेरिकी डॉलर रहा.एशियाई बाज़ार व्यापक रूप से गिरावट के साथ बंद हुए, दक्षिण कोरिया का कोस्पी सूचकांक 6 प्रतिशत से अधिक गिर गया.

यूरोप के बाजार भी गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे. अमेरिकी बाज़ार गुरुवार को बढ़त के साथ बंद हुए. विनिमय बाज़ार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने गुरुवार को 187.46 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 684.33 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे.गुरुवार को, 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 789.74 अंक बढ़कर 75,398.72 पर बंद हुआ। 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 277 अंक चढ़कर 23,689.60 पर समाप्त हुआ.

रुपया इस वर्ष अब तक छह प्रतिशत से अधिक टूट चुका है और पिछले छह कारोबारी सत्रों में यह लगभग दो प्रतिशत कमजोर हुआ है। ईरान युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के साथ रुपये में गिरावट आई है. विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार, वैश्विक अनिश्चितताओं, अपेक्षाकृत उच्च मूल्यांकन और एआई-आधारित निवेश अवसरों की कमी ने पूंजी प्रवाह पर दबाव डाला है. इसके अलावा, कमजोर शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से भुगतान संतुलन पर दबाव पड़ने की संभावना है, जबकि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें मुद्रास्फीति की चिंताओं को बढ़ा रही हैं.

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 95.86 प्रति डॉलर पर खुला. कारोबार के दौरान यह पिछले बंद भाव से 50 पैसे टूटकर 96.14 के रिकॉर्ड निचले स्तर तक पहुंच गया था. अंततः रुपया 95.86 प्रति डॉलर (अस्थायी) पर बंद हुआ जो पिछले बंद भाव से 22 पैसे की गिरावट है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के संभावित हस्तक्षेप से इसे कुछ सहारा मिला. रुपया बृहस्पतिवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.96 के रिकॉर्ड निचले स्तर तक पहुंच गया था। हालांकि, अंत में दो पैसे की मामूली बढ़त के साथ 95.64 पर बंद हुआ था.

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