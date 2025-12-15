मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 54.30 अंक गिरा
Published : December 15, 2025 at 3:58 PM IST|
Updated : December 15, 2025 at 5:01 PM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार सोमवार को शुरुआती नुकसान से उबरने के बाद अंततः मामूली गिरावट के साथ बंद हुए. वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों ने निवेशकों की सतर्कता को बरकरार रखा. सेंसेक्स 54.30 अंक यानी 0.06 प्रतिशत की गिरावट के साथ 85,213.36 पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी भी लाल निशान में रहा और 19.65 अंक या 0.08 प्रतिशत की कमी के साथ 26,027.30 पर बंद हुआ.
सेंसेक्स के कई बड़े शेयरों में बिकवाली देखने को मिली. महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, बजाज फिनसर्व, टाइटन, एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, बजाज फाइनेंस, पावर ग्रिड और एनटीपीसी इस सूची के शीर्ष नुकसान में रहे.
वहीं कुछ ही शेयर हरे निशान में बंद हुए. हिंदुस्तान यूनिलीवर, ट्रेंट, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इंफोसिस और एशियन पेंट्स निवेशकों को राहत देने वाले शेयर रहे. व्यापक बाजार में मिश्रित प्रवृत्ति देखने को मिली. निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 0.12 प्रतिशत गिरा, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स ने बेन्चमार्क को पीछे छोड़ते हुए 0.21 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की.
सेक्टरवार देखा जाए तो ऑटो शेयर सबसे अधिक दबाव में रहे. निफ्टी ऑटो इंडेक्स 0.91 प्रतिशत गिरा, वहीं निफ्टी फार्मा इंडेक्स भी 0.4 प्रतिशत की कमजोरी के साथ बंद हुआ. इसके विपरीत मीडिया और एफएमसीजी शेयरों में खरीदारी रही. निफ्टी मीडिया इंडेक्स 1.79 प्रतिशत और निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स 0.69 प्रतिशत बढ़कर बंद हुआ.
विश्लेषकों के अनुसार, बाजार प्रतिभागी पूरी सत्र के दौरान सतर्क बने रहे और वैश्विक संकेतों के साथ-साथ विदेशी बाजारों के रुझानों पर भी नजर बनाए रखा. बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार विदेशी फंड के बाहर जाने और कमजोर रुपये के कारण बाजार संकीर्ण दायरे में रहा. मुद्रा अस्थिरता तब तक बनी रह सकती है जब तक भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर स्पष्टता नहीं आती.
विशेषज्ञों ने आगे कहा कि आने वाले समय में बाजार की दिशा अधिकतर कंपनियों के लाभ पर निर्भर होगी, न कि केवल मूल्यांकन पर. निवेशक प्रमुख आर्थिक संकेतकों जैसे अमेरिकी CPI महंगाई और बेरोजगारी डेटा का भी इंतजार कर रहे हैं, जो वैश्विक तरलता और ब्याज दर की दिशा तय करेंगे.
