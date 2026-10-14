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गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 252 अंक टूटा, फार्मा शेयरों में भारी मुनाफावसूली

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: फार्मा और हेल्थकेयर क्षेत्र के शेयरों में आई भारी बिकवाली के दबाव में आज भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए. बुधवार, 14 अक्टूबर 2026 को शेयर बाजार के दोनों प्रमुख सूचकांकों में काफी उतार-चढ़ाव देखा गया. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 251.89 अंक गिरकर 72,781.89 पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क सूचकांक निफ्टी 50 भी 99.25 अंक फिसलकर 22,622.70 के स्तर पर बंद हुआ. हालांकि, आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) क्षेत्र के शेयरों में आई मजबूती ने बाजार की इस गिरावट को काफी हद तक रोकने का काम किया.

मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक, सुबह के कारोबारी सत्र में निफ्टी एक बार 22,700 के पार निकलने में कामयाब रहा था, लेकिन ऊपरी स्तरों पर बिकवाली का दबाव बढ़ने से यह टिक नहीं सका. मुनाफावसूली के चलते इंडेक्स एक समय गिरकर 22,558.95 के निचले स्तर तक चला गया था, लेकिन आखिरी घंटों में आई हल्की खरीदारी से बाजार थोड़े सपोर्ट के साथ बंद हुआ. तकनीकी विश्लेषकों का मानना है कि निफ्टी के लिए अब ऊपर की ओर 22,800 का स्तर एक बड़ा रेजिस्टेंस है, जबकि नीचे की तरफ 22,600 से 22,500 की रेंज में मजबूत सपोर्ट दिख रहा है.

आज का बाजार (ETV Bharat) सेक्टोरल अपडेट और शेयरों का प्रदर्शन कमजोरी वाले सेक्टर्स: आज के कारोबार में फार्मा और हेल्थकेयर इंडेक्स में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई. निफ्टी फार्मा और निफ्टी हेल्थकेयर दोनों ही आज सेक्टोरल इंडेक्स में सबसे पीछे रहे. बाजार को संभालने वाले सेक्टर्स: बाजार की गिरावट के विपरीत आईटी शेयरों ने शानदार प्रदर्शन किया. निफ्टी आईटी इंडेक्स (Nifty IT) आज सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाला सेक्टोरल इंडेक्स रहा. दिग्गज शेयरों की स्थिति: सेंसेक्स की टॉप 30 कंपनियों में से इंफोसिस, टेक महिंद्रा, टीसीएस, हिंदुस्तान यूनिलीवर और एनटीपीसी बढ़त के साथ बंद हुए. दूसरी तरफ, बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फिनसर्व और आईसीआईसीआई बैंक में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई. वहीं निफ्टी की कंपनियों में श्रीराम फाइनेंस और एचडीएफसी लाइफ टॉप लूजर्स में शामिल रहे.