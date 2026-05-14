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दूरसंचार, फार्मा और निजी बैंकिंग शेयरों में वैल्यू बाइंग के कारण शेयर बाजार में तेजी, ग्रीन निशान के साथ बंद हुआ बाजार

मुंबई : शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी देखी गई. दूरसंचार, फार्मा और निजी बैंकिंग शेयरों में वैल्यू बाइंग के चलते बेंचमार्क सेंसेक्स में उतार-चढ़ाव भरे सत्र में करीब 790 अंकों की उछाल आई.

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 789.74 अंक या 1.06 प्रतिशत बढ़कर 75,398.72 पर बंद हुआ. सूचकांक में तेजी के साथ शुरुआत हुई, लेकिन सुबह के कारोबार के अंत तक यह नकारात्मक दायरे में आ गया. हालांकि, दूरसंचार और बैंकिंग शेयरों में वैल्यू बाइंग ने सेंसेक्स को नुकसान की भरपाई करने में मदद की और बाद में 1,000 से अधिक अंक बढ़कर 75,681.88 के उच्च स्तर पर पहुंच गया.

आज का शेयर बाजार (ETV Bharat)

लगातार दूसरे दिन बढ़त जारी रखते हुए, 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 277 अंक या 1.18 प्रतिशत चढ़कर 23,689.60 पर बंद हुआ.सेंसेक्स शेयरों में, भारती एयरटेल सबसे बड़ा लाभ कमाने वाला शेयर रहा, जिसके शेयरों में 5 प्रतिशत से अधिक की तेजी आई, क्योंकि दूरसंचार कंपनी का वार्षिक राजस्व पहली बार 2 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया.

आज के टॉप गेनर्स (ETV Bharat)

एटरनल के शेयरों में 3.32 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि एचडीएफसी बैंक के शेयरों में 2.67 प्रतिशत की बढ़त हुई, जिससे सेंसेक्स में सबसे अधिक लाभ इन्हीं शेयरों के कारण हुआ. अदानी पोर्ट्स, सन फार्मास्युटिकल्स, बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एनटीपीसी, कोटक महिंद्रा बैंक, टाइटन, ट्रेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, आईटीसी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अन्य लाभ कमाने वाले शेयरों में शामिल थे.

आज के टॉप लूजर्स (ETV Bharat)

दूसरी ओर, इंफोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक्सिस बैंक और मारुति सुजुकी इंडिया के शेयर गिरावट के साथ बंद हुए. जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के अनुसंधान प्रमुख विनोद नायर ने पीटीआई न्यूज एजेंसी से कहा, "रुपये के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचने और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के बावजूद भारतीय शेयर बाजारों ने अप्रत्याशित रूप से सुधार दिखाया और बढ़त के साथ बंद हुए."

उन्होंने आगे कहा कि रुपये की कमजोरी को कम करने के लिए सरकार द्वारा संभावित उपायों की उम्मीद से निवेशकों का विश्वास बढ़ा है, जिसमें विदेशी निवेशकों के लिए बॉन्ड टैक्स में राहत पर विचार करना और पूंजी बहिर्वाह को रोकने के लिए उदारीकृत प्रेषण योजना को और सख्त करना शामिल है.

नायर ने कहा, “ट्रंप-शी शिखर सम्मेलन से मिले सकारात्मक संकेतों ने बाजार की भावना को और मजबूत किया, जिससे आर्थिक सहयोग बढ़ाने की उम्मीदें बढ़ीं. क्षेत्रीय स्तर पर, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों में क्षेत्रीय बदलाव के कारण तेजी आई, जबकि धातुओं की ऊंची कीमतों और चीन से बढ़ती मांग की उम्मीदों के कारण धातुओं के शेयरों में उछाल आया. इसके विपरीत, आईटी शेयरों में गिरावट जारी रही.”

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया गुरुवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले और कमजोर होकर रिकॉर्ड निचले स्तर 95.73 (अस्थायी) पर रहा. मजबूत अमेरिकी डॉलर और ऊंची ऊर्जा कीमतों के कारण बढ़ती मुद्रास्फीति की चिंताओं के बीच घरेलू मुद्रा में यह गिरावट आई.