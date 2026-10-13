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शेयर बाजार में धुआंधार तेजी, सेंसेक्स 1109 अंक चढ़कर बंद

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार ने मंगलवार को पिछले सत्र की गिरावट से उबरते हुए एक शानदार वापसी की. सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और बैंकिंग क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों में आई भारी लिवाली, रुपये में सुधार और लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सकारात्मक बयानों से बाजार को जबरदस्त बूस्ट मिला.

सेंसेक्स और निफ्टी में चार महीने की सबसे बड़ी तेजी

कारोबार के अंत में, 30 शेयरों वाला बीएसई (BSE) सेंसेक्स 1,109.10 अंक या 1.54 प्रतिशत की भारी बढ़त के साथ अपने दिन के उच्च स्तर के करीब 73,033.78 पर बंद हुआ. यह पिछले चार महीनों में सेंसेक्स की एक दिन की सबसे बड़ी तेजी है. इसी तरह, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का 50 शेयरों वाला निफ्टी भी 358.60 अंक या 1.60 प्रतिशत चढ़कर 22,721.95 के स्तर पर बंद हुआ, जो पिछले दो महीनों में इसका सबसे बेहतरीन एकल-दिवसीय प्रदर्शन है.

आज का बाजार (ETV Bharat) एचसीएल टेक के शानदार नतीजों से आईटी सेक्टर में आई बहार

आज की इस चौतरफा तेजी के मुख्य नायक आईटी स्टॉक्स रहे. एचसीएल टेक्नोलॉजीज (HCL Tech) का शेयर 8.28 प्रतिशत उछलकर बंद हुआ. कंपनी ने जुलाई-सितंबर तिमाही (Q2 FY27) के लिए अपने समेकित शुद्ध लाभ में 21.18 प्रतिशत की शानदार वृद्धि दर्ज की है, जो बढ़कर ₹5,132 करोड़ हो गया है. कंपनी को यह मुनाफा उन्नत एआई (AI) संचालन से बढ़े मार्जिन और कम टैक्स आउटगो के कारण मिला है. इसके असर से टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) में 6.59 प्रतिशत, टेक महिंद्रा में 4.90 प्रतिशत और इंफोसिस में 4.44 प्रतिशत की मजबूत बढ़त देखी गई. इसके अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाइटन, बजाज फिनसर्व, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा और आईसीआईसीआई बैंक जैसे ब्लू-चिप शेयरों ने भी बाजार को ऊपर ले जाने में अहम भूमिका निभाई. दूसरी तरफ कोटक महिंद्रा बैंक, एटरनल और मारुति सुजुकी के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई. आज के चढ़ने वाले प्रमुख शेयर (ETV Bharat)