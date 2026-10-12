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शेयर बाजार में भारी गिरावट: सेंसेक्स 547 अंक टूटा, निफ्टी 22,363 पर बंद

मुनाफावसूली और भारी बिकवाली के कारण आज सेंसेक्स 547 अंक गिरकर 71,924 पर और निफ्टी 157 अंक टूटकर 22,363 के स्तर पर बंद हुआ.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 12, 2026 at 3:58 PM IST

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मुंबई: मुनाफावसूली और चौतरफा बिकवाली के दबाव में आज भारतीय शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ. सेंसेक्स 547.65 अंक गिरकर 71,924.68 और निफ्टी 157.10 अंक फिसलकर 22,363.35 के स्तर पर आ गया. आईटी, एफएमसीजी और पीएसयू बैंक शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई.

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