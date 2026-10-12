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शेयर बाजार में भारी गिरावट: सेंसेक्स 547 अंक टूटा, निफ्टी 22,363 पर बंद

मुंबई: मुनाफावसूली और चौतरफा बिकवाली के दबाव में आज भारतीय शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ. सेंसेक्स 547.65 अंक गिरकर 71,924.68 और निफ्टी 157.10 अंक फिसलकर 22,363.35 के स्तर पर आ गया. आईटी, एफएमसीजी और पीएसयू बैंक शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई.