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शेयर बाजार : बीएसई सेंसेक्स लुढ़ककर बंद, एनएसई निफ्टी भी टूटा

बीएसई सेंसेक्स 1,456.04 अंक लुढ़ककर 74,559.24 अंक पर बंद, एनएसई निफ्टी 436.30 अंक टूटकर 23,379.55 अंक पर रहा.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 12, 2026 at 4:22 PM IST

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Updated : May 12, 2026 at 4:31 PM IST

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मुंबई : मंगलवार को लगातार चौथे सत्र में शेयर बाजार सूचकांकों में गिरावट दर्ज की गई. सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 2 प्रतिशत की गिरावट आई, क्योंकि कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर बनी अनिश्चितता ने बाजारों के विश्वास को धूमिल कर दिया.

विदेशी निधियों की निरंतर निकासी और रुपये के अब तक के सबसे निचले स्तर पर गिरने से भी निवेशकों का मनोबल गिरा.व्यापक बिकवाली के बीच, 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 1,456.04 अंक या 1.92 प्रतिशत गिरकर 74,559.24 पर बंद हुआ. दिन के दौरान, यह 1,565.78 अंक या 2 प्रतिशत गिरकर 74,449.50 पर पहुंच गया.

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50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 436.30 अंक या 1.83 प्रतिशत गिरकर 23,379.55 पर बंद हुआ. सेंसेक्स बाजार में टेक महिंद्रा, अदानी पोर्ट्स, एचसीएल टेक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाइटन और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स प्रमुख रूप से पिछड़ गए.

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दूसरी ओर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एकमात्र ऐसा शेयर था जिसमें तेजी देखी गई।वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 2.75 प्रतिशत बढ़कर 107.1 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था.मंगलवार को रुपया 35 पैसे गिरकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सर्वकालिक निचले स्तर 95.63 (अस्थायी) पर बंद हुआ.

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अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच वैश्विक बाजारों में जोखिम से बचने की प्रवृत्ति बढ़ने से मंगलवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 35 पैसे टूटकर 95.63 (अस्थायी) के अपने सबसे निचले स्तर पर रहा.

विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि पश्चिम एशिया में 10 सप्ताह से जारी संघर्ष के गहराने और तेल एवं गैस आपूर्ति पर असर पड़ने की आशंकाओं से बाजार की धारणा प्रभावित हुई है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के शांति प्रस्ताव को ठुकराए जाने से अनिश्चितता और बढ़ गई है.

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 95.57 पर खुला और कारोबार के दौरान 95.74 के अब तक के निचले स्तर तक आ गया। कारोबार के अंत में यह 95.63 (अस्थायी) पर बंद हुआ जो पिछले बंद भाव से 35 पैसे की गिरावट है.

सोमवार को भी रुपया 79 पैसे टूटकर 95.28 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ था.

विश्लेषकों के अनुसार, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और डॉलर की मजबूती से रुपये पर दबाव बना हुआ है. हालांकि, निचले स्तर पर भारतीय रिजर्व बैंक के संभावित हस्तक्षेप से कुछ सहारा मिल सकता है.

मिराए एसेट शेयरखान के शोध विश्लेषक अनुज चौधरी ने कहा, ‘‘अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता को लेकर व्याप्त अनिश्चितता के बीच रुपये में कमजोरी का रुख बना रह सकता है। डॉलर-रुपये की हाजिर विनिमय दर 95.30 से 96 के दायरे में रहने की उम्मीद है.’’

इस बीच, दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.33 प्रतिशत बढ़कर 98.28 पर रहा.

वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड की वायदा कीमत 3.09 प्रतिशत बढ़कर 107.43 डॉलर प्रति बैरल हो गई। इससे आपूर्ति बाधित होने और ऊर्जा लागत बढ़ने की आशंकाएं बढ़ गई हैं.

विशेषज्ञों के मुताबिक, पेट्रोल-डीजल के विवेकपूर्ण इस्तेमाल और विदेशी मुद्रा को बचाने की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सलाह से देश की ऊर्जा स्थिति से जुड़ी चिंताएं और बढ़ गई हैं. इसका असर घरेलू शेयर बाजार पर भी देखा जा रहा है.

बीएसई सेंसेक्स 1,456.04 अंक टूटकर 74,559.24 अंक पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 436.30 अंक गिरकर 23,379.55 अंक पर आ गया.

शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने सोमवार को 8,437.56 करोड़ रुपये के शेयर बेचे.

ये भी पढ़ें : भारत में सोने के आयात के बढ़ने की क्या है वजह, जानें

Last Updated : May 12, 2026 at 4:31 PM IST

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