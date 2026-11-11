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सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ बंद, प्रॉफिट बुकिंग से कम हुई शुरुआती मजबूती

सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ बंद, प्रॉफिट बुकिंग से कम हुई शुरुआती मजबूती ( ANI )

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार बुधवार को ग्रीन जोन में बंद हुए, जिससे विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की नई खरीदारी और बेहतर वैश्विक माहौल से निवेशकों का भरोसा बढ़ा. हालांकि, कारोबारी सत्र (Trading Session) के दौरान प्रॉफिट बुकिंग ने दोनों बेंचमार्क इंडेक्स में शुरुआती बढ़त को कुछ कम कर दिया.

निफ्टी 50 इंडेक्स 210.40 अंक यानी 0.84 प्रतिशत बढ़कर 25,255.05 पर बंद हुआ, जबकि BSE सेंसेक्स 772.75 अंक यानी 0.95 प्रतिशत बढ़कर 81,879.40 पर बंद हुआ.

इसी प्रकार, ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें 1 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 92.55 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल हो गईं. हालांकि, अक्टूबर की तुलना में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आई है.

कमोडिटी बाजार (जिंस बाजार) में, समाचार लिखे जाने तक 24-कैरेट सोने की कीमत 0.58 प्रतिशत बढ़कर 1,41,335 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई. चांदी की कीमतों में भी 2.45 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई और यह 1,87,051 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई.

ट्रेडिंग बंद होने तक निफ्टी मीडिया इंडेक्स 0.69 प्रतिशत, निफ्टी ऑयल एंड गैस 0.67 प्रतिशत और निफ्टी FMCG 0.62 प्रतिशत बढ़ा.

NSE पर सेक्टोरल इंडेक्स में, निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स 2.66 प्रतिशत बढ़कर सबसे अधिक फायदा उठाने वाला इंडेक्स बना. निफ्टी केमिकल्स इंडेक्स 1.85 प्रतिशत बढ़ा, जबकि निफ्टी ऑटो इंडेक्स 1.36 प्रतिशत बढ़ा.

बड़े मार्केट में, निफ्टी मिडकैप 100 में 0.41 प्रतिशत की बढ़त हुई, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 1.47 प्रतिशत की बढ़त देखने को मिली, जो स्मॉल-कैप शेयरों में मजबूत प्रदर्शन दिखाता है.

सुबह भारी बढ़त के साथ खुलने के बाद मार्केट में उतार-चढ़ाव वाला कारोबारी सत्र देखा गया. निफ्टी 1.17 प्रतिशत ऊपर खुला था, जबकि सत्र की शुरुआत में सेंसेक्स 1,143 अंक ऊपर चढ़ा था. हालांकि, ऊंचे स्तर पर बिकवाली ने मार्केट बंद होने तक बढ़त को कम कर दिया.

इस बीच, अधिकांश अन्य एशियाई बाजार भी बढ़त के साथ बंद हुए. जापान का निक्केई 225 (Nikkei 225) 1.28 प्रतिशत बढ़कर 61,244 पर पहुंच गया, जबकि सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.69 प्रतिशत की बढ़त के साथ 5,296 पर बंद हुआ. ताइवान का वेटेड इंडेक्स 3.49 प्रतिशत बढ़कर 44,257 पर बंद हुआ, जबकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 2.53 प्रतिशत उछलकर 5,375 पर पहुंच गया.

हालांकि, हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 1.22 प्रतिशत गिरकर 24,262 पर आ गया.

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा, "अमेरिकी टेक शेयरों में बढ़त के बाद सकारात्मक वैश्विक संकेतों के चलते भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ खुले. हालांकि, फेड अधिकारियों के कड़े बयानों ने वैश्विक बॉन्ड यील्ड को ऊपर धकेल दिया, जबकि हाल ही में आए अमेरिकी सीपीआई (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) के आंकड़ों ने दिसंबर में ब्याज दर बढ़ने की उम्मीदों को और मजबूत कर दिया है."

उन्होंने आगे कहा कि इसके बावजूद, स्मॉल कैप शेयरों ने व्यापक बाजार को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद की, जबकि सुरक्षात्मक माने जाने वाले फार्मा शेयरों से निकलकर ऑटो और बैंकिंग शेयरों में निवेशकों का रुझान यह संकेत देता है कि बाजार में जोखिम लेने की क्षमता वापस लौट रही है. जोखिम लेने की यह नई क्षमता आगे भी बनी रहेगी या नहीं, यह भारत के आगामी अक्टूबर के महंगाई और अमेरिका के पीपीआई (उत्पादक मूल्य सूचकांक) के आंकड़ों पर निर्भर करेगा, जो मिलकर घरेलू कीमतों और वैश्विक ब्याज दरों के परिदृश्य को तय करेंगे.

पीएल कैपिटल के चीफ बिजनेस ऑफिसर - एडवाइजरी और डीलिंग,विक्रम कसाट ने कहा कि भारतीय शेयर बाजार में मजबूत पॉजिटिव ट्रेंड बना हुआ है, जिसे विदेशी संस्थागत निवेशकों की खरीदारी, बेहतर ग्लोबल सेंटिमेंट और US-ईरान तनाव कम होने की उम्मीद से समर्थन मिला है.

कसाट ने कहा, "भारतीय शेयर बाजारों में मजबूत सकारात्मक रुझान बना रहा, विदेशी संस्थागत खरीद में नई तेजी, वैश्विक माहौल में सुधार और US-ईरान तनाव कम होने की उम्मीद की वजह से उनकी रिकवरी बढ़ी."

उन्होंने कहा कि निरंतर विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) प्रवाह, कमाई की गति और कच्चे तेल की स्थिर कीमतें बाजार के दृष्टिकोण के लिए महत्वपूर्ण कारक बनी रहेंगी.

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