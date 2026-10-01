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ऑटो और मेटल शेयरों में भारी बिकवाली, सेंसेक्स 571 अंक टूटकर बंद

मुंबई: घरेलू शेयर बाजार में गुरुवार को लगातार चौथे कारोबारी सत्र में भारी गिरावट दर्ज की गई. वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और बॉन्ड यील्ड में उतार-चढ़ाव ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी. इस चौतरफा बिकवाली के कारण बीएसई सेंसेक्स 570.59 अंक (0.79%) टूटकर 71,909.70 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, एनएसई निफ्टी 198.50 अंक (0.88%) की गिरावट के साथ 22,421.95 के स्तर पर आ गया, जो कि 22,450 के महत्वपूर्ण स्तर से नीचे है.

सेक्टर्स का प्रदर्शन और बड़े नुकसान वाले शेयर

बाजार में आज सबसे ज्यादा मार ऑटोमोबाइल, मीडिया, मेटल और एफएमसीजी (FMCG) सेक्टर्स पर पड़ी. निफ्टी ऑटो इंडेक्स में करीब 3% की गिरावट देखी गई.

टॉप लूजर्स: निफ्टी की कंपनियों में बजाज ऑटो, मारुति सुजुकी इंडिया और श्रीराम फाइनेंस के शेयरों में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई.

निफ्टी की कंपनियों में बजाज ऑटो, मारुति सुजुकी इंडिया और श्रीराम फाइनेंस के शेयरों में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई. ब्रॉडर मार्केट का हाल: मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स भी बिकवाली के दबाव से बच नहीं पाए. निफ्टी मिडकैप 100 में 1.01% और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.97% की कमजोरी देखी गई.

मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स भी बिकवाली के दबाव से बच नहीं पाए. निफ्टी मिडकैप 100 में 1.01% और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.97% की कमजोरी देखी गई. आईटी सेक्टर ने दिया सहारा: इस भारी गिरावट के बीच केवल सूचना प्रौद्योगिकी (IT) शेयरों ने बाजार को संभालने का प्रयास किया. निफ्टी आईटी इंडेक्स आज का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला सेक्टर रहा, जिसमें टीसीएस और इन्फोसिस जैसी दिग्गज कंपनियों के शेयरों में खरीदारी देखने को मिली.

तकनीकी दृष्टिकोण और निवेशकों के लिए सलाह

बाजार विश्लेषकों के अनुसार, निफ्टी अपने साप्ताहिक सपोर्ट जोन (22,600–22,580) को तोड़कर नीचे आ चुका है. अब इसके लिए 22,400 का स्तर एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है. यदि निफ्टी 22,400 के स्तर को बनाए रखने में विफल रहता है, तो यह कमजोरी 22,200 से 22,000 के स्तर तक बढ़ सकती है. ऊपर की ओर, अब 22,600–22,800 का दायरा मजबूत रेजिस्टेंस बन गया है.

विशेषज्ञों की राय: जानकारों का कहना है कि लंबी अवधि के निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है. वे इस गिरावट का फायदा उठाकर अच्छे शेयरों को धीरे-धीरे अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं. दूसरी ओर, कम अवधि के निवेशकों को अभी 'देखो और इंतजार करो' की नीति अपनानी चाहिए, जब तक कि वैश्विक वित्तीय बाजारों में स्थिरता नहीं आ जाती.

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