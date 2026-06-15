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यूएस-ईरान शांति समझौते से शेयर बाजार में भारी उछाल, सेंसेक्स 736 अंक चढ़ा

यूएस-ईरान शांति समझौते से भारतीय शेयर बाजार झूमा; सेंसेक्स 736 और निफ्टी 231 अंक चढ़कर रिकॉर्ड बढ़त के साथ बंद हुए.

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सांकेतिक फोटो (getty image)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 15, 2026 at 4:12 PM IST

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मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के लिए आज का दिन बेहद शानदार रहा. सोमवार को घरेलू शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली. अमेरिका और ईरान के बीच ऐतिहासिक शांति समझौते की घोषणा के बाद निवेशकों का भरोसा लौट आया है. इस बड़ी भू-राजनीतिक राहत से पश्चिम एशिया में पिछले चार महीनों से चल रहा तनाव खत्म हो गया है, जिससे वैश्विक बाजारों में खुशी की लहर दौड़ गई.

दिनभर के उतार-चढ़ाव के बाद, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य सूचकांक सेंसेक्स 736.38 अंक यानी 0.97 फीसदी की भारी बढ़त के साथ 76,264.33 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी भी 231 अंक यानी 0.98 फीसदी उछलकर 23,853.90 के स्तर पर बंद हुआ.

कच्चे तेल की चिंता हुई दूर
बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि वाशिंगटन और तेहरान के बीच सैन्य अभियानों को तुरंत रोकने के फैसले से वैश्विक ऊर्जा की सप्लाई रुकने का डर खत्म हो गया है. भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल आयात करता है. ऐसे में तेल की कीमतें स्थिर होने की उम्मीद से भारतीय अर्थव्यवस्था और कंपनियों के मुनाफे को सीधा फायदा होगा. इसी वजह से निवेशकों ने आज सुरक्षित संपत्तियों से पैसा निकालकर शेयरों में जमकर निवेश किया.

रियल्टी और ऑटो सेक्टर चमके
आज के कारोबार में चौतरफा खरीदारी देखने को मिली. बड़े शेयरों के साथ-साथ छोटे और मझोले शेयरों में भी तेजी रही. निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 1.29 फीसदी और स्मॉलकैप इंडेक्स 1.11 फीसदी मजबूत हुआ. सबसे ज्यादा फायदा रियल एस्टेट सेक्टर को हुआ; निफ्टी रियल्टी इंडेक्स दिन के दौरान 4 फीसदी से ज्यादा चढ़ गया. इसके अलावा, घरेलू मांग से जुड़े कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ऑटो सेक्टर के शेयरों में भी निवेशकों ने खूब दिलचस्पी दिखाई. हालांकि, फार्मा (दवा) कंपनियों के शेयर आज रेस में पीछे छूट गए. निफ्टी के टॉप गेनर्स में ट्रेंट (Trent), श्रीराम फाइनेंस और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस प्रमुख रहे.

आगे क्या है बाजार का रुख?
मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक, तकनीकी रूप से निफ्टी के लिए अब 24,000 का स्तर एक बड़ा और महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस (रुकावट) बना हुआ है. वहीं, गिरावट आने पर 23,800 का स्तर बाजार के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा. जब तक निफ्टी 23,800 से ऊपर टिका रहेगा, तब तक बाजार में तेजी का यह माहौल आगे भी बना रह सकता है.

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