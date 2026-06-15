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यूएस-ईरान शांति समझौते से शेयर बाजार में भारी उछाल, सेंसेक्स 736 अंक चढ़ा

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के लिए आज का दिन बेहद शानदार रहा. सोमवार को घरेलू शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली. अमेरिका और ईरान के बीच ऐतिहासिक शांति समझौते की घोषणा के बाद निवेशकों का भरोसा लौट आया है. इस बड़ी भू-राजनीतिक राहत से पश्चिम एशिया में पिछले चार महीनों से चल रहा तनाव खत्म हो गया है, जिससे वैश्विक बाजारों में खुशी की लहर दौड़ गई. दिनभर के उतार-चढ़ाव के बाद, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य सूचकांक सेंसेक्स 736.38 अंक यानी 0.97 फीसदी की भारी बढ़त के साथ 76,264.33 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी भी 231 अंक यानी 0.98 फीसदी उछलकर 23,853.90 के स्तर पर बंद हुआ. कच्चे तेल की चिंता हुई दूर

बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि वाशिंगटन और तेहरान के बीच सैन्य अभियानों को तुरंत रोकने के फैसले से वैश्विक ऊर्जा की सप्लाई रुकने का डर खत्म हो गया है. भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल आयात करता है. ऐसे में तेल की कीमतें स्थिर होने की उम्मीद से भारतीय अर्थव्यवस्था और कंपनियों के मुनाफे को सीधा फायदा होगा. इसी वजह से निवेशकों ने आज सुरक्षित संपत्तियों से पैसा निकालकर शेयरों में जमकर निवेश किया.