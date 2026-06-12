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शेयर मार्केट का धुरंधर प्रदर्शन, 1,700 अंक उछलकर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 23,600 के पार

यूएस-ईरान शांति समझौते की उम्मीद से शेयर बाजार में भारी उछाल आया; सेंसेक्स 1,695 अंक चढ़कर 75,527 के स्तर पर बंद हुआ.

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सांकेतिक फोटो (getty image)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 12, 2026 at 4:33 PM IST

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मुंबई: दुनिया भर से मिल रहे अच्छे संकेतों के कारण आज भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली. अमेरिका (US) और ईरान के बीच चल रहा तनाव खत्म होने और एक शांति समझौता होने की उम्मीद से निवेशकों का भरोसा बहुत बढ़ गया है. इस अच्छी खबर के चलते बंबई शेयर बाजार का मुख्य सूचकांक सेंसेक्स करीब 1,700 अंक उछल गया. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी एक बार फिर 23,600 के पार पहुंच गया. बाजार की इस तेजी से आज एक ही दिन में निवेशकों के करीब 10 लाख करोड़ रुपये बढ़ गए.

बाजार का आज का हाल
आज कारोबार बंद होने पर सेंसेक्स 1,695.40 अंक (2.30%) की भारी बढ़त के साथ 75,527.95 के स्तर पर बंद हुआ. आज सुबह सेंसेक्स 74,709.27 पर खुला था और दिन में यह 75,608.02 के उच्चतम स्तर तक गया. दूसरी ओर, निफ्टी भी 461.30 अंक (1.99%) बढ़कर 23,622.90 पर बंद हुआ. निफ्टी सुबह 23,412.55 पर खुला था और कारोबार के दौरान 23,645.35 के ऊंचे स्तर तक पहुंचा.

आज का शेयर बाजार
आज का शेयर बाजार (ETV Bharat)

किन शेयरों में रही बढ़त?
आज बाजार में चारों तरफ खरीदारी का माहौल था. निफ्टी की कंपनियों में श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस और लार्सन एंड टुब्रो (L&T) के शेयरों में सबसे ज्यादा फायदा हुआ. सेक्टर्स की बात करें तो रियल एस्टेट (जमीन-जायदाद) और फाइनेंशियल सर्विसेज (बैंकिंग और फाइनेंस) से जुड़े शेयरों में 3-3 फीसदी से ज्यादा की बड़ी तेजी आई. छोटे और मझोले शेयरों में भी निवेशकों ने जमकर पैसा लगाया. हालांकि, आईटी (IT) सेक्टर के शेयरों में आज थोड़ी सुस्ती देखी गई.

लाल निशान में शेयर मार्केट बंद
आज के टॉप लूजर्स (आज का शेयर बाजार)

तेजी की मुख्य वजह
बाजार में इस बड़ी तेजी की मुख्य वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान रहा. उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान के साथ एक "बड़ा समझौता" कर लिया है और अब सिर्फ कागजी कार्रवाई को अंतिम रूप देना बाकी है. इस खबर से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की कीमतें तीन महीने के निचले स्तर पर आ गईं और यह 88 डॉलर प्रति बैरल के नीचे बिकने लगा. भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से खरीदता है, इसलिए तेल सस्ता होने से देश में महंगाई कम होने की उम्मीद है.

आज का शेयर बाजार
आज के टॉप गेनर्स (आज का शेयर बाजार)

आगे क्या होगा?
बाजार के जानकारों का कहना है कि निफ्टी के लिए अब 23,550 से 23,500 का स्तर एक मजबूत सपोर्ट (सहारा) बनेगा. अगर अगले हफ्ते निफ्टी 23,800 के पार निकल जाता है, तो यह बहुत जल्द 24,000 के ऐतिहासिक आंकड़े को भी छू सकता है. हालांकि, निवेशकों को अभी सतर्क रहकर धीरे-धीरे निवेश करने की सलाह दी जा रही है.

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