ETV Bharat / business

तेजी गायब, शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स-निफ्टी दोनों लुढ़के, डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ रुपया

गुरुवार 30 अक्टूबर 2025 को सेंसेक्स 297.96 अंक गिरकर 84,699.17 पर और निफ्टी 90.05 अंक गिरकर 25,963.85 पर कारोबार कर रहा था.

SHARE MARKET 30TH OCTOBER 2025
प्रतीकात्मक तस्वीर. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 30, 2025 at 9:49 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 297.96 अंक गिरकर 84,699.17 पर और निफ्टी 90.05 अंक गिरकर 25,963.85 पर कारोबार कर रहा था. वहीं शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 21 पैसे गिरकर 88.43 पर आ गया.

आज गुरुवार सुबह 9:20 बजे, सेंसेक्स 250 अंक यानी 0.27% नीचे गिर गया. वहीं निफ्टी 85 अंक यानी 0.30% गिरकर 25,965 पर कारोबार कर रहा था. इस तरह से देखें तो बाजार में नरमी दिख रही है. दूसरी ओर शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 21 पैसे गिरकर 88.43 पर आ गया.

इस तरह से अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की कटौती के फैसले का बाजार पर कोई असर नहीं पड़ने और एशियाई बाजारों से मिले-जुले संकेतों के बीच गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई.

शुरुआती कारोबार में दोनों बेंचमार्क सूचकांकों, सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई. सेंसेक्स 228 अंक या 0.27 प्रतिशत गिरकर 84,770 पर आ गया, जबकि निफ्टी 81 अंक या 0.31 प्रतिशत गिरकर 25,973 पर आ गया.

विश्लेषकों ने कहा, "तकनीकी दृष्टिकोण से, निफ्टी तब तक साइडवेज-टू-बुलिश पूर्वाग्रह बनाए रखता है, जब तक यह 25,900-26,000 समर्थन क्षेत्र से ऊपर बना रहता है."

विशेषज्ञों ने कहा, "ऊपर की ओर, तत्काल प्रतिरोध 26,100-26,200 के आसपास है, और इस सीमा से ऊपर निरंतर चाल निकट भविष्य में 26,300-26,400 की ओर आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त कर सकती है."

भारती एयरटेल, सन फार्मा, आईटीसी, टाटा स्टील, पावर ग्रिड, टाइटन, कोटक बैंक, इंफोसिस, एक्सिस बैंक, ट्रेंट और एचसीएल टेक के शेयरों में सबसे ज्यादा 1.5 फीसदी तक की गिरावट दर्ज की गई.

दूसरी ओर, कुछ शेयर बढ़त में रहने में कामयाब रहे. एलएंडटी, टाटा मोटर्स, बजाज फाइनेंस, टीसीएस, अल्ट्राटेक सीमेंट, अदानी पोर्ट्स, टेक महिंद्रा और एसबीआई सेंसेक्स में सबसे ज्यादा लाभ में रहे.

अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की कटौती की घोषणा के बाद भारतीय बाजारों में कमजोर शुरुआत हुई. इससे बेंचमार्क फेडरल फंड्स रेट 3.75 प्रतिशत से 4 प्रतिशत के दायरे में आ गया. हालांकि, फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल की टिप्पणी कि दिसंबर में एक और ब्याज दर में कटौती "अभी तक तय नहीं हुई है", ने वॉल स्ट्रीट पर निवेशकों की धारणा को कमजोर कर दिया.

इसका असर एशियाई बाजार के रुझान पर भी पड़ा. व्यापक बाजार में, निफ्टी मिडकैप इंडेक्स सपाट रहा, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स 0.15 प्रतिशत बढ़ा।सेक्टोरल इंडेक्स में, निफ्टी फार्मा इंडेक्स में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई, जो 0.76 प्रतिशत नीचे आ गया।निफ्टी मेटल और एफएमसीजी इंडेक्स भी 0.4 प्रतिशत फिसले, और निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स में 0.2 प्रतिशत की गिरावट आई.

इस बीच, शुरुआती कारोबार में निफ्टी रियल्टी इंडेक्स इस रुझान के उलट 0.5 प्रतिशत बढ़कर व्यवसाय कर रहा था. विश्लेषकों ने कहा कि "बढ़ी हुई अस्थिरता और मिश्रित वैश्विक संकेतों को देखते हुए, व्यापारियों को सलाह दी जाती है कि वे सावधानी से "गिरावट पर खरीदें" दृष्टिकोण बनाए रखें, खासकर लीवरेज का उपयोग करते समय. (इनपुट: आईएएनएस)

ये भी पढ़ें - जस्टिस रंजना देसाई को चुना गया 8वां वेतन आयोग का अध्यक्ष, क्या होगा कमीशन का अगला कदम?

TAGGED:

STOCK MARKET OPENING
SENSEX
NIFTY
BSE NSE
SHARE MARKET 30TH OCTOBER 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पहलगाम आतंकी हमले पर UN रिपोर्ट को भारत ने किया खारिज, रोहिंग्या को लेकर कही गईं थी बातें

बुधवार को सेंसेक्स और निफ्टी की सपाट ओपनिंग, रुपया मजबूत

महिला वर्ल्ड कप 2025 का पहला सेमीफाइनल आज, जानें मैच से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी

इजराइल का गाजा पर हवाई हमला, 60 की मौत, वेंस बोले- युद्धविराम समझौता अभी भी कायम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.