ETV Bharat / business

तेजी गायब, शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स-निफ्टी दोनों लुढ़के, डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ रुपया

प्रतीकात्मक तस्वीर. ( ETV Bharat )

मुंबई: शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 297.96 अंक गिरकर 84,699.17 पर और निफ्टी 90.05 अंक गिरकर 25,963.85 पर कारोबार कर रहा था. वहीं शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 21 पैसे गिरकर 88.43 पर आ गया. आज गुरुवार सुबह 9:20 बजे, सेंसेक्स 250 अंक यानी 0.27% नीचे गिर गया. वहीं निफ्टी 85 अंक यानी 0.30% गिरकर 25,965 पर कारोबार कर रहा था. इस तरह से देखें तो बाजार में नरमी दिख रही है. दूसरी ओर शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 21 पैसे गिरकर 88.43 पर आ गया. इस तरह से अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की कटौती के फैसले का बाजार पर कोई असर नहीं पड़ने और एशियाई बाजारों से मिले-जुले संकेतों के बीच गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई. शुरुआती कारोबार में दोनों बेंचमार्क सूचकांकों, सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई. सेंसेक्स 228 अंक या 0.27 प्रतिशत गिरकर 84,770 पर आ गया, जबकि निफ्टी 81 अंक या 0.31 प्रतिशत गिरकर 25,973 पर आ गया. विश्लेषकों ने कहा, "तकनीकी दृष्टिकोण से, निफ्टी तब तक साइडवेज-टू-बुलिश पूर्वाग्रह बनाए रखता है, जब तक यह 25,900-26,000 समर्थन क्षेत्र से ऊपर बना रहता है." विशेषज्ञों ने कहा, "ऊपर की ओर, तत्काल प्रतिरोध 26,100-26,200 के आसपास है, और इस सीमा से ऊपर निरंतर चाल निकट भविष्य में 26,300-26,400 की ओर आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त कर सकती है."