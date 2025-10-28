ETV Bharat / business

डॉलर के मुकाबले रुपया लड़खड़ाया, सेंसेक्स और निफ्टी में दिखी मामूली बढ़त

मुंबई: शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 125.93 अंक चढ़कर 84,904.77 पर पहुंचा था. वहीं निफ्टी 39.8 अंक बढ़कर 26,005.85 पर कारोबार कर रहा था. हालांकि बाद में इसमें गिरावट का रुख दिखा.

शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 21 पैसे गिरकर 88.40 पर आ गया.

भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को लगभग सपाट लाल निशान में खुले, जो आगे के सत्र में उतार-चढ़ाव का संकेत देता है, क्योंकि निवेशक इस सप्ताह होने वाली प्रमुख वैश्विक घटनाओं से पहले सतर्क बने हुए हैं. यह उतार-चढ़ाव अन्य एशियाई बाजारों में देखे गए मिश्रित रुख को भी दर्शाता है.

निफ्टी 50 सूचकांक 26.10 अंक या 0.10 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,939.95 पर खुला. वहीं बीएसई सेंसेक्स ने दिन की शुरुआत 125.41 अंक या 0.15 प्रतिशत की गिरावट के साथ 84,653.43 पर की.

मंद शुरुआत से संकेत मिलता है कि वैश्विक संकेतों में बढ़ती अनिश्चितता के बीच व्यापारी प्रतीक्षा और निगरानी का रुख अपना सकते हैं।

बैंकिंग एवं बाजार विश्लेषक, बाज़ार विशेषज्ञ अजय बग्गा ने एएनआई को बताया, "सोमवार को भारतीय बाजारों में मज़बूती रही, बैंकों के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई और एसएमआईडी (SMID) में मजबूती देखी गई, जो व्यापक बाजारों में नए निवेश प्रवाह का संकेत है.

एफपीआई नेट शॉर्टेज 75 प्रतिशत तक कम हो गए हैं. निफ्टी और बैंक निफ्टी की आज मासिक एक्सपायरी और एशियाई बाजारों के सीमित दायरे में रहने के कारण, आज भारत में भी बाजारों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है."

उन्होंने आगे कहा, "मीडिया में सरकारी बैंकों में एफपीआई निवेश सीमा बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने की चर्चा है, लेकिन हकीकत यह है कि मौजूदा 20 प्रतिशत की सीमा भी पूरी नहीं हुई है. यहां तक कि सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, एसबीआई के पास भी लगभग 9 प्रतिशत एफपीआई निवेश है. इस मोर्चे पर वास्तविकता की जांच की जरूरत है.