डॉलर के मुकाबले रुपया लड़खड़ाया, सेंसेक्स और निफ्टी में दिखी मामूली बढ़त

शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 125.93 अंक चढ़कर 84,904.77 पर पहुंचा; निफ्टी 39.8 अंक बढ़कर 26,005.85 पर पहुंचा।

SHARE MARKET 28TH OCTOBER 2025
प्रतीकात्मक तस्वीर. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 28, 2025 at 9:53 AM IST

मुंबई: शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 125.93 अंक चढ़कर 84,904.77 पर पहुंचा था. वहीं निफ्टी 39.8 अंक बढ़कर 26,005.85 पर कारोबार कर रहा था. हालांकि बाद में इसमें गिरावट का रुख दिखा.

शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 21 पैसे गिरकर 88.40 पर आ गया.

भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को लगभग सपाट लाल निशान में खुले, जो आगे के सत्र में उतार-चढ़ाव का संकेत देता है, क्योंकि निवेशक इस सप्ताह होने वाली प्रमुख वैश्विक घटनाओं से पहले सतर्क बने हुए हैं. यह उतार-चढ़ाव अन्य एशियाई बाजारों में देखे गए मिश्रित रुख को भी दर्शाता है.

निफ्टी 50 सूचकांक 26.10 अंक या 0.10 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,939.95 पर खुला. वहीं बीएसई सेंसेक्स ने दिन की शुरुआत 125.41 अंक या 0.15 प्रतिशत की गिरावट के साथ 84,653.43 पर की.

मंद शुरुआत से संकेत मिलता है कि वैश्विक संकेतों में बढ़ती अनिश्चितता के बीच व्यापारी प्रतीक्षा और निगरानी का रुख अपना सकते हैं।

बैंकिंग एवं बाजार विश्लेषक, बाज़ार विशेषज्ञ अजय बग्गा ने एएनआई को बताया, "सोमवार को भारतीय बाजारों में मज़बूती रही, बैंकों के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई और एसएमआईडी (SMID) में मजबूती देखी गई, जो व्यापक बाजारों में नए निवेश प्रवाह का संकेत है.

एफपीआई नेट शॉर्टेज 75 प्रतिशत तक कम हो गए हैं. निफ्टी और बैंक निफ्टी की आज मासिक एक्सपायरी और एशियाई बाजारों के सीमित दायरे में रहने के कारण, आज भारत में भी बाजारों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है."

उन्होंने आगे कहा, "मीडिया में सरकारी बैंकों में एफपीआई निवेश सीमा बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने की चर्चा है, लेकिन हकीकत यह है कि मौजूदा 20 प्रतिशत की सीमा भी पूरी नहीं हुई है. यहां तक कि सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, एसबीआई के पास भी लगभग 9 प्रतिशत एफपीआई निवेश है. इस मोर्चे पर वास्तविकता की जांच की जरूरत है.

बिहार चुनाव प्रचार के दौरान इस तरह की घोषणा में विश्वसनीयता की कमी दिखती है और यह बिहार चुनावों को प्रभावित करने के लिए गढ़ी गई झूठी बातों से प्रेरित हो सकती है."

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के क्षेत्रीय सूचकांकों में, निफ्टी ऑटो 0.18 प्रतिशत ऊपर, निफ्टी आईटी लाल निशान में सपाट खुला, निफ्टी मीडिया 0.54 प्रतिशत बढ़ा, और निफ्टी फार्मा भी 0.05 प्रतिशत की गिरावट के साथ स्थिर रहा.

इस बीच, वैश्विक बाजार सतर्क रहे क्योंकि निवेशक इस सप्ताह प्रमुख घटनाक्रमों की प्रतीक्षा कर रहे थे. अमेरिकी बाजारों ने एक और रिकॉर्ड बंद दर्ज किया, जिसे अमेरिका-चीन व्यापार समझौते को लेकर आशावाद, मजबूत आय सत्र और बुधवार को फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों का समर्थन प्राप्त था.

हालांकि, अमेरिकी सरकार के बंद के चौथे सप्ताह में प्रवेश करने और विरोधी पक्षों के बीच समझौते के कोई संकेत न मिलने के कारण चिंताएं बनी हुई हैं.

पूरे एशिया में, मंगलवार सुबह बाजारों में मिला-जुला कारोबार हुआ. जापान का निक्केई 225 0.16 प्रतिशत गिरा, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.11 प्रतिशत गिरा, जबकि ताइवान का भारित सूचकांक 0.08 प्रतिशत बढ़ा। हांगकांग का हैंग सेंग 0.14 प्रतिशत बढ़ा और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स 0.7 प्रतिशत बढ़ा।

वैश्विक स्तर पर निवेशक तीन प्रमुख घटनाओं पर बारीकी से नजर रख रहे हैं. कोरिया में ट्रम्प-शी बैठक, फेडरल रिजर्व का नीतिगत निर्णय, और मैग्निफिसेंट सेवन प्रौद्योगिकी दिग्गजों में से 5 की आय रिपोर्ट, जिनमें से सभी से वर्ष के शेष भाग के लिए बाजार की धारणा को निर्धारित करने की उम्मीद है.

