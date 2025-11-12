ETV Bharat / business

मजबूती से खुला शेयर बाजार, बुधवार को सेंसेक्स और निफ्टी ने लगाई छलांग

मुंबई: बुधवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 502.82 अंक उछलकर 84,374.14 पर कारोबार कर रहा था. वहीं निफ्टी 144.05 अंक बढ़कर 25,839 पर पहुंच गया. वहीं कारोबार के दौरान अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 15 पैसे गिरकर 88.65 पर आ गया.

इस तरह से देखें तो मजबूत वैश्विक संकेतों और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर आशावाद के चलते शुरुआती कारोबार में बाजार में तेजी आई है. मजबूत वैश्विक संकेतों के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंफोसिस और भारती एयरटेल जैसी बड़ी कंपनियों में खरीदारी के चलते बुधवार को शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी दर्ज की गई.

इसके अलावा, कारोबारियों ने कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर आशावाद ने भी निवेशकों की धारणा को बल दिया.

शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 464.66 अंक या 0.55 प्रतिशत बढ़कर 84,335.98 पर पहुंच गया. 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 134.70 अंक या 0.52 प्रतिशत बढ़कर 25,829.65 पर पहुंच गया.

सेंसेक्स की कंपनियों में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इटरनल, बजाज फिनसर्व, टेक महिंद्रा, इंफोसिस, भारती एयरटेल, बजाज फाइनेंस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई.

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मारुति सुजुकी इंडिया, एशियन पेंट्स, आईटीसी, सन फार्मास्युटिकल्स और ट्रेंट लिमिटेड पिछड़ने वालों में शामिल रहे.

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजयकुमार ने कहा, "भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के जल्द ही अंतिम रूप लेने और एग्जिट पोल में बिहार में एनडीए की निर्णायक जीत के संकेत मिलने से बाजार में सकारात्मक रुख देखने को मिला है. इससे बाजार में तेजी तो आएगी, लेकिन यह बाजार में निर्णायक बढ़त और निरंतर तेजी लाने के लिए पर्याप्त नहीं है."

उन्होंने कहा कि मौजूदा रुझानों को देखते हुए, एफआईआई द्वारा उच्च स्तरों पर फिर से बिकवाली करने की संभावना है. जब तक एआई व्यापार जारी रहेगा, एफआईआई के निवेश में निरंतर गिरावट की संभावना कम ही है.