मजबूती से खुला शेयर बाजार, बुधवार को सेंसेक्स और निफ्टी ने लगाई छलांग

शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 502.82 अंक उछलकर 84,374.14 पर पहुंचा गया. वहीं निफ्टी 144.05 अंक बढ़कर 25,839 पर कारोबार कर रहा था.

प्रतीकात्मक तस्वीर.
By PTI

Published : November 12, 2025 at 10:18 AM IST

मुंबई: बुधवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 502.82 अंक उछलकर 84,374.14 पर कारोबार कर रहा था. वहीं निफ्टी 144.05 अंक बढ़कर 25,839 पर पहुंच गया. वहीं कारोबार के दौरान अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 15 पैसे गिरकर 88.65 पर आ गया.

इस तरह से देखें तो मजबूत वैश्विक संकेतों और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर आशावाद के चलते शुरुआती कारोबार में बाजार में तेजी आई है. मजबूत वैश्विक संकेतों के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंफोसिस और भारती एयरटेल जैसी बड़ी कंपनियों में खरीदारी के चलते बुधवार को शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी दर्ज की गई.

इसके अलावा, कारोबारियों ने कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर आशावाद ने भी निवेशकों की धारणा को बल दिया.

शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 464.66 अंक या 0.55 प्रतिशत बढ़कर 84,335.98 पर पहुंच गया. 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 134.70 अंक या 0.52 प्रतिशत बढ़कर 25,829.65 पर पहुंच गया.

सेंसेक्स की कंपनियों में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इटरनल, बजाज फिनसर्व, टेक महिंद्रा, इंफोसिस, भारती एयरटेल, बजाज फाइनेंस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई.

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मारुति सुजुकी इंडिया, एशियन पेंट्स, आईटीसी, सन फार्मास्युटिकल्स और ट्रेंट लिमिटेड पिछड़ने वालों में शामिल रहे.

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजयकुमार ने कहा, "भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के जल्द ही अंतिम रूप लेने और एग्जिट पोल में बिहार में एनडीए की निर्णायक जीत के संकेत मिलने से बाजार में सकारात्मक रुख देखने को मिला है. इससे बाजार में तेजी तो आएगी, लेकिन यह बाजार में निर्णायक बढ़त और निरंतर तेजी लाने के लिए पर्याप्त नहीं है."

उन्होंने कहा कि मौजूदा रुझानों को देखते हुए, एफआईआई द्वारा उच्च स्तरों पर फिर से बिकवाली करने की संभावना है. जब तक एआई व्यापार जारी रहेगा, एफआईआई के निवेश में निरंतर गिरावट की संभावना कम ही है.

विजयकुमार ने कहा, "बुनियादी दृष्टिकोण से, आशावाद की गुंजाइश है, क्योंकि जीडीपी वृद्धि मजबूत है और वित्त वर्ष 27 के लिए आय वृद्धि उज्ज्वल दिखाई देती है. वित्तीय, उपभोग और रक्षा शेयरों में तेजी के अगले चरण का नेतृत्व करने की क्षमता है."

व्यापक एशियाई शेयर बाजारों में मिला-जुला रुख रहा. दक्षिण कोरिया का कोस्पी और हांगकांग का हैंग सेंग बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे, जबकि जापान का निक्केई 225 और शंघाई का एसएसई कंपोजिट सूचकांक नकारात्मक क्षेत्र में कारोबार कर रहे थे.

अमेरिकी बाजार मंगलवार को रात भर के सौदों में काफी हद तक बढ़त के साथ बंद हुए. वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.23 प्रतिशत की गिरावट के साथ 65.01 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया.

एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने मंगलवार को 803.22 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 2,188.47 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे.

"मंगलवार को तेजड़ियों ने कमान संभाली, क्योंकि निफ्टी ने निकासी से उत्साहित होकर जोरदार वापसी की. बिहार में हुए चुनावों में भाजपा-जद(यू) की भारी जीत और अमेरिका-भारत व्यापार समझौते को लेकर आशावाद, फेड की संभावित ब्याज दरों में कटौती और अमेरिकी शटडाउन के अंत की उम्मीदों का अनुमान लगाया जा रहा है.

मेहता इक्विटीज लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (शोध) प्रशांत तापसे ने कहा, "हालांकि माहौल उत्साहजनक है, लेकिन दिल्ली बम विस्फोट और 803 करोड़ रुपये की एफआईआई बिकवाली को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं."

मंगलवार को 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 335.97 अंक उछलकर 83,871.32 पर बंद हुआ. वहीं एनएसई निफ्टी 120.60 अंक चढ़कर 25,694.95 पर बंद हुआ. वहीं कारोबार के दौरान अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 15 पैसे गिरकर 88.65 पर आ गया.

