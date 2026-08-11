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कमाई का मौका! 18 अगस्त को खुल रहा है इस ज्वैलरी कंपनी का IPO, जाने प्राइस बैंड

नई दिल्ली: देश के आभूषण बाजार की प्रमुख थोक विक्रेता कंपनी 'शंकेश ज्वैलर्स' अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लेकर आ रही है. कंपनी का 367 करोड़ रुपये का यह आईपीओ निवेश के लिए 18 अगस्त 2026 को खुलेगा. कंपनी ने इस निर्गम के लिए 88 रुपये से 93 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का मूल्य दायरा तय किया है.

मूल्य दायरा और कंपनी का मूल्यांकन

आईपीओ के लिए तय किए गए ऊपरी मूल्य स्तर (93 रुपये) के आधार पर शंकेश ज्वैलर्स का कुल बाजार मूल्यांकन 1,367 करोड़ रुपये आंका गया है. मूल्य दायरे के निचले स्तर (88 रुपये) पर कुल निर्गम का आकार लगभग 347.60 करोड़ रुपये और ऊपरी स्तर पर 367.18 करोड़ रुपये बैठता है.

आईपीओ की महत्वपूर्ण तिथियां

कंपनी द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, एंकर निवेशकों के लिए बोली लगाने की प्रक्रिया 17 अगस्त 2026 को शुरू होगी. आम जनता और खुदरा निवेशकों के लिए यह आईपीओ 18 अगस्त को खुलेगा और 20 अगस्त 2026 को बंद हो जाएगा. इसके बाद, कंपनी के इक्विटी शेयरों को 25 अगस्त 2026 को देश के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों—बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध किया जाएगा.

शेयर संरचना और रिजर्वेशन कोटा

इस आईपीओ के तहत कंपनी 2.95 करोड़ नए इक्विटी शेयर जारी करेगी. इसके साथ ही, मौजूदा प्रमोटरों द्वारा 'ऑफर फॉर सेल' के माध्यम से 1 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री की जाएगी. बाजार नियमों के तहत, कुल निर्गम का 50 प्रतिशत हिस्सा योग्य संस्थागत खरीदारों (QIB) के लिए आरक्षित रखा गया है. वहीं, 15 प्रतिशत हिस्सा गैर-संस्थागत निवेशकों (NII) के लिए और शेष 35 प्रतिशत हिस्सा खुदरा निवेशकों के लिए सुरक्षित है.