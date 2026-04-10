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हैदराबाद एयरपोर्ट पर खुला 'हैदराबाद स्ट्रीट', अब यात्री ले सकेंगे तेलंगाना के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद

सफर भी, स्वाद भी: हैदराबाद एयरपोर्ट पर 'हैदराबाद स्ट्रीट' शुरू ( Etv Bharat )

हैदराबाद: जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट (शमशाबाद) ने आज हवाई अड्डे पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए 'हैदराबाद स्ट्रीट' नाम से एक शानदार फूड जोन और सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया है. इस अनूठी पहल का मुख्य उद्देश्य देश-विदेश से आने वाले यात्रियों को तेलंगाना की समृद्ध और विविध खाद्य संस्कृति से रूबरू कराना है. हवाई अड्डे पर ही मिलेगा शहर की गलियों का अहसास

अक्सर यात्रियों की यह शिकायत रहती है कि एयरपोर्ट पर मिलने वाला खाना स्थानीय स्वाद से दूर होता है. यात्रियों की इसी जरूरत को समझते हुए एयरपोर्ट प्रशासन ने 'हैदराबाद स्ट्रीट' की परिकल्पना की है. इस विशेष क्षेत्र को हैदराबाद के पारंपरिक बाजारों और गलियों की तरह डिजाइन किया गया है. यहां कदम रखते ही यात्रियों को शहर की जीवंत संस्कृति, खुशबू और लजीज व्यंजनों का अहसास होने लगेगा. जायका-ए-हैदराबाद: एयरपोर्ट पर उतरीं शहर की लजीज स्वाद (ETV Bharat)