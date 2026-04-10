ETV Bharat / business

हैदराबाद एयरपोर्ट पर खुला 'हैदराबाद स्ट्रीट', अब यात्री ले सकेंगे तेलंगाना के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद

हैदराबाद एयरपोर्ट पर 'हैदराबाद स्ट्रीट' खुला है, जहां यात्री तेलंगाना के पारंपरिक व्यंजनों, लजीज बिरयानी और असली स्थानीय स्वाद का लुत्फ उठा सकेंगे.

Etv Bharat
सफर भी, स्वाद भी: हैदराबाद एयरपोर्ट पर 'हैदराबाद स्ट्रीट' शुरू (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 10, 2026 at 4:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट (शमशाबाद) ने आज हवाई अड्डे पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए 'हैदराबाद स्ट्रीट' नाम से एक शानदार फूड जोन और सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया है. इस अनूठी पहल का मुख्य उद्देश्य देश-विदेश से आने वाले यात्रियों को तेलंगाना की समृद्ध और विविध खाद्य संस्कृति से रूबरू कराना है.

हवाई अड्डे पर ही मिलेगा शहर की गलियों का अहसास
अक्सर यात्रियों की यह शिकायत रहती है कि एयरपोर्ट पर मिलने वाला खाना स्थानीय स्वाद से दूर होता है. यात्रियों की इसी जरूरत को समझते हुए एयरपोर्ट प्रशासन ने 'हैदराबाद स्ट्रीट' की परिकल्पना की है. इस विशेष क्षेत्र को हैदराबाद के पारंपरिक बाजारों और गलियों की तरह डिजाइन किया गया है. यहां कदम रखते ही यात्रियों को शहर की जीवंत संस्कृति, खुशबू और लजीज व्यंजनों का अहसास होने लगेगा.

म
जायका-ए-हैदराबाद: एयरपोर्ट पर उतरीं शहर की लजीज स्वाद (ETV Bharat)

सुबह के नाश्ते से लेकर रात के डिनर तक का खास मेन्यू
हैदराबाद स्ट्रीट में यात्रियों के लिए 'डॉन टू डस्क' (सुबह से रात तक) डाइनिंग की व्यवस्था की गई है. इसके मेन्यू में स्थानीय लोगों की दिनचर्या को ध्यान में रखकर पकवान शामिल किए गए हैं:

  • सुबह का नाश्ता: सुबह के समय यात्रियों को दक्षिण भारतीय और हैदराबादी शैली के पारंपरिक नाश्ते के विकल्प मिलेंगे.
  • दोपहर और रात का भोजन: दोपहर और रात के खाने में यहां की विश्व प्रसिद्ध धीमी आंच पर पकने वाली हैदराबादी दम बिरयानी और मसालों से भरपूर लजीज डिशेज परोसी जाएंगी.
  • स्ट्रीट फूड और ईरानी चाय: यात्रियों को चलते-फिरते स्नैक्स और हैदराबाद की मशहूर ईरानी चाय का कड़क स्वाद भी यहां चखने को मिलेगा.

यात्रा के अनुभव को यादगार बनाने की कोशिश
जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सीईओ श्री प्रदीप पणिकर ने इस अवसर पर कहा, "हमारा उद्देश्य हमेशा से हवाई यात्रा को केवल एक माध्यम न बनाकर, उसे एक यादगार अनुभव में बदलना रहा है. जब कोई यात्री हैदराबाद स्ट्रीट में प्रवेश करेगा, तो उसे असली हैदराबाद का अनुभव होगा. तवे की छनछन, ईरानी चाय की गर्माहट और बिरयानी की खुशबू उनकी यात्रा को हमेशा के लिए यादगार बना देगी."

देश-विदेश के यात्रियों को चखने को मिलेगा ऑथेंटिक हैदराबादी जायका
देश-विदेश के यात्रियों को चखने को मिलेगा ऑथेंटिक हैदराबादी जायका (ETV Bharat)

यह नया केंद्र उन यात्रियों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा जिनके पास फ्लाइट बदलने के लिए कम समय होता है और वे शहर के अंदर जाकर वहां के खाने का लुत्फ नहीं उठा पाते. अब वे एयरपोर्ट परिसर के अंदर ही बिना किसी जल्दबाजी के तेलंगाना के असली जायके का स्वाद ले सकेंगे.

यह भी पढ़ें- आप भी सोशल मीडिया देखकर खरीदते हैं शेयर? NSE की इस चेतावनी को नजरअंदाज करना पड़ेगा भारी!

TAGGED:

GMR AIRPORT HYDERABAD STREAT
CULINARY ZONE HYDERABAD STREAT
जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट
GMR AIRPORT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.