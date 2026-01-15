ETV Bharat / business

20 जनवरी से खुलेगा शैडोफैक्स का IPO, जानें प्राइस बैंड और GMP की पूरी जानकारी

IPO में निवेश की शर्तें शैडोफैक्स IPO में निवेशकों के लिए न्यूनतम लॉट साइज 120 शेयर है, जिसका निवेश ₹14,880 से ₹14,880 तक होगा.

हैदराबाद: फ्लिपकार्ट समर्थित लॉजिस्टिक्स स्टार्टअप शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज अपना IPO 20 जनवरी 2026 से लॉन्च करने जा रही है. यह ₹1,907 करोड़ का बड़ा इश्यू है, जिसमें ₹1,000 करोड़ का फ्रेश इश्यू और ₹907 करोड़ का ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल है. कंपनी ने IPO का प्राइस बैंड ₹118 से ₹124 प्रति शेयर तय किया है. IPO 22 जनवरी तक खुला रहेगा और फाइनल अलोकेशन 23 जनवरी को किया जाएगा. रिफंड की तारीख 27 जनवरी और शेयरों की लिस्टिंग 28 जनवरी 2026 को BSE और NSE पर होगी.

IPO में Flipkart, Nokia Growth Partners, Eight Roads Investments और Snapdeal के CEO जैसे बड़े निवेशक अपने शेयर बेचेंगे.

कंपनी प्रोफाइल और मार्केट पोजीशन

शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज ई-कॉमर्स एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स और वैल्यू-एडेड डिलीवरी सर्विसेस में अग्रणी कंपनी है. यह भारत के बड़े ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को सेवाएं प्रदान करती है. कंपनी का नेटवर्क 14,758 पिनकोड्स तक फैला हुआ है. FY26 की पहली छमाही में कंपनी ने ₹1,800 करोड़ का रेवेन्यू दर्ज किया, जो पिछले साल की तुलना में 68% अधिक है. शैडोफैक्स की फास्ट लास्ट-माइल डिलीवरी और AI-ऑपरेटेड टेक्नोलॉजी इसे लॉजिस्टिक्स सेक्टर में खास बनाती है.

फंड का उपयोग और भविष्य की योजना

IPO से जुटाए गए फंड का इस्तेमाल नेटवर्क विस्तार, ब्रांडिंग और कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा. विशेषज्ञों का कहना है कि शैडोफैक्स का IPO लॉजिस्टिक्स सेक्टर में निवेश का बड़ा अवसर साबित हो सकता है.शैडोफैक्स एक्सप्रेस पार्सल, रिवर्स लॉजिस्टिक्स और ऑन-डिमांड मोबिलिटी जैसी सेवाओं के लिए जाना जाता है. फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनियों का निवेश इसे और भी भरोसेमंद बनाता है.

ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) और रुझान

वर्तमान बाजार रिपोर्टों के अनुसार, शैडोफैक्स का GMP ₹10 से ₹16 के बीच चल रहा है. यह ऊपरी प्राइस बैंड पर लगभग 13% तक के लिस्टिंग गेन का संकेत दे रहा है, जो निवेशकों के बीच सकारात्मक उत्साह को दर्शाता है.

