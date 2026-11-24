ETV Bharat / business

SGB 2021-22 Series I: ₹1 लाख लगाने वालों की बल्ले-बल्ले! 5 साल में कितना हुआ मुनाफा? 25 नवंबर को मिलेगा पैसा

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड प्रीमैच्योर रिडीम्पशन डेट (सांकेतिक फोटो) ( canva )

नई दिल्ली: जिन लोगों ने मई 2021 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) में पैसा लगाया था, उनके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने SGB 2021-22 सीरीज I की प्रीमैच्योर रिडेम्पशन प्राइस 12,612 रुपये प्रति यूनिट तय कर दी है, जो बुधवार, 25 नवंबर 2026 से लागू होगी. यानी 5 साल पहले सस्ते भाव पर सोना खरीदने वाले निवेशकों को अब तगड़ा मुनाफा मिलने वाला है. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर किसी ने उस समय 1 लाख रुपये लगाए थे, तो आज उसे कितना मिलेगा?

इसका पूरा कैलकुलेशन समझिए, क्योंकि इसमें सिर्फ सोने की कीमत बढ़ने का फायदा ही नहीं, बल्कि हर साल मिलने वाला 2.5 फीसदी ब्याज भी जुड़ा है, जो इस स्कीम को और भी फायदेमंद बना देता है.