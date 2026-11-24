SGB 2021-22 Series I: ₹1 लाख लगाने वालों की बल्ले-बल्ले! 5 साल में कितना हुआ मुनाफा? 25 नवंबर को मिलेगा पैसा
SGB Premature Redemption Date: अगर आप भी इस सीरीज के निवेशक हैं. तो 25 नवंबर 2026 को प्रीमैच्योर रिडेम्पशन का मौक मिलेगा.
Published : November 24, 2026 at 11:44 AM IST
नई दिल्ली: जिन लोगों ने मई 2021 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) में पैसा लगाया था, उनके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने SGB 2021-22 सीरीज I की प्रीमैच्योर रिडेम्पशन प्राइस 12,612 रुपये प्रति यूनिट तय कर दी है, जो बुधवार, 25 नवंबर 2026 से लागू होगी. यानी 5 साल पहले सस्ते भाव पर सोना खरीदने वाले निवेशकों को अब तगड़ा मुनाफा मिलने वाला है. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर किसी ने उस समय 1 लाख रुपये लगाए थे, तो आज उसे कितना मिलेगा?
इसका पूरा कैलकुलेशन समझिए, क्योंकि इसमें सिर्फ सोने की कीमत बढ़ने का फायदा ही नहीं, बल्कि हर साल मिलने वाला 2.5 फीसदी ब्याज भी जुड़ा है, जो इस स्कीम को और भी फायदेमंद बना देता है.
The Reserve Bank of India (RBI) has announced the premature redemption price of Sovereign Gold Bond (SGB) 2021-22 Series I at Rs 12,612 per unit, effective November 25, 2026. The bonds, issued on May 25, 2021, are eligible for premature redemption five years after the date of issue, on an interest payment date.— Press Trust of India (@PTI_News) November 23, 2026
RBI ने क्या ऐलान किया है?
RBI के मुताबिक, SGB 2021-22 सीरीज I के बॉन्ड 25 मई 2021 को जारी हुए थे. SGB की कुल मैच्योरिटी 8 साल की होती है, लेकिन नियम के तहत 5 साल पूरे होने के बाद निवेशक को ब्याज भुगतान वाली तारीख पर समय से पहले पैसा निकालने का ऑप्शन मिलता है. इसी नियम के तहत अब यह सीरीज प्रीमैच्योर रिडेम्पशन के लिए पात्र हो गई है.
RBI ने इसके लिए 12,612 रुपये प्रति यूनिट की कीमत तय की है. यानी 1 यूनिट रिडीम करने पर निवेशक को 12,612 रुपये मिलेंगे. यह कीमत सोने के मौजूदा बाजार भाव के आधार पर तय की जाती है.
2021 में कितने में मिला था गोल्ड बॉन्ड?
मई 2021 में SGB 2021-22 सीरीज I का इश्यू प्राइस 4,777 रुपये प्रति ग्राम था. ऑनलाइन आवेदन करने वालों को 50 रुपये प्रति ग्राम की छूट मिली थी, जिसके बाद उनके लिए कीमत 4,727 रुपये प्रति ग्राम हो गई थी. उस हिसाब से
बॉइंग प्राइस: 4,777 रुपये प्रति यूनिट
रिडेम्पशन प्राइस: 12,612 रुपये प्रति यूनिट
कैपिटल गेन: 7,835 रुपये प्रति यूनिट
कैपिटल गेन परसेंट: करीब 164 फीसदी
यानी सिर्फ सोने की कीमत बढ़ने से ही निवेशकों का पैसा 2.64 गुना हो गया है. अगर ऑनलाइन छूट वाला भाव 4,727 रुपये मानें, तो मुनाफा 7,885 रुपये प्रति यूनिट यानी करीब 166.8 फीसदी हो जाता है.
1 रुपये लाख लगाने वालों को कितना मिलेगा?
अब आते हैं सबसे अहम कैलकुलेशन पर. मान लीजिए किसी निवेशक ने मई 2021 में 1,00,000 रुपये लगाए थे. तो 4,777 रुपये के भाव पर 20.93 यूनिट मिले होंगे. ऐसे में
रिडेम्पशन पर मिलने वाली रकम: 20.93 x 12,612 रुपये = 2,64,015 रुपये
कैपिटल गेन: 1,64,015 रुपये
ब्याज का फायदाः इसमें निवेशक को हर साल 2.5 फीसदी की दर से ब्याज भी मिलता है, जो हर 6 महीने में खाते में आता है.
1 लाख रुपये के निवेश पर-
सालाना ब्याज: 2,5005 रुपये
साल में कुल ब्याज: 12,500 रुपये
कुल मिलने वाली रकम: 2,76,515 रुपये
मुनाफा: 1,76,515 रुपये
रिटर्न: 176 फीसदी
क्या सभी SGB निवेशक पैसा निकाल सकते हैं?
नहीं, यह सुविधा फिलहाल सिर्फ SGB 2021-22 सीरीज I के पात्र निवेशकों के लिए है. हर SGB सीरीज की अपनी रिडेम्पशन तारीख होती है. अगर आपकी सीरीज अलग है, तो आपको अपनी सीरीज की तारीख का इंतजार करना होगा. इस पूरे मामले से एक बात साफ है कि सोने में लॉन्ग टर्म का निवेश कितना फायदेमंद हो सकता है.
2021 में जिन लोगों ने SGB में भरोसा दिखाया, उन्हें आज 5 साल में डबल से भी ज्यादा रिटर्न मिला है, वह भी ब्याज के साथ और बिना सोना संभालने की टेंशन के. अगर आप भी इस सीरीज के निवेशक हैं और 25 नवंबर 2026 को रिडेम्पशन कराना चाहते हैं, तो अपने बैंक या डीमैट खाते के जरिए प्रक्रिया को पहले ही चेक कर लें, ताकि पैसा समय पर खाते में आ जाए.
(डिस्क्लेमर: यह खबर सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से दी गई है. शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें. ईटीवी भारत किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं देता है.)
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