शीर्ष-10 में सात कंपनियों का बाजार पूंजीकरण दो लाख करोड़ रुपये घटा, टीसीएस सबसे अधिक नुकसान में
शीर्ष-10 में सात कंपनियों का बाजार पूंजीकरण दो लाख करोड़ रुपये घटा, टीसीएस सबसे अधिक नुकसान में
By PTI
Published : April 26, 2026 at 2:23 PM IST
नई दिल्ली : शेयर बाजार में गिरावट के रुख के बीच देश की शीर्ष-10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से सात के कुल बाजार पूंजीकरण में पिछले सप्ताह दो लाख करोड़ रुपये से अधिक की गिरावट आई। इस दौरान टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) और रिलायंस इंडस्ट्रीज को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ.
समीक्षाधीन सप्ताह में बीएसई सेंसेक्स 1,829.33 अंक यानी 2.33 प्रतिशत गिरा, जबकि एनएसई निफ्टी 455.6 अंक यानी 1.87 प्रतिशत नीचे आया.
रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (अनुसंधान) अजीत मिश्रा ने कहा कि लगातार दो सप्ताह की तेजी के बाद बाजार में गिरावट आई है, जिस पर भू-राजनीतिक तनाव और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनियों के कमजोर नतीजों का असर पड़ा.
आंकड़ों के अनुसार शीर्ष-10 कंपनियों में से सात का कुल बाजार पूंजीकरण 2,05,343.06 करोड़ रुपये घट गया. टीसीएस का बाजार मूल्य 66,699.44 करोड़ रुपये घटकर 8,67,364.12 करोड़ रुपये रह गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मूल्यांकन 50,670.34 करोड़ रुपये घटकर 17,96,647.50 करोड़ रुपये पर आ गया.
एचडीएफसी बैंक का बाजार पूंजीकरण 23,090.05 करोड़ रुपये घटकर 12,08,225.48 करोड़ रुपये रह गया, जबकि भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का मूल्यांकन 19,670.75 करोड़ रुपये घटकर 5,13,020.56 करोड़ रुपये रह गया.
हालांकि, हिंदुस्तान यूनिलीवर का बाजार पूंजीकरण 20,652.91 करोड़ रुपये बढ़कर 5,47,219.80 करोड़ रुपये हो गया। भारतीय स्टेट बैंक का मूल्यांकन 19,522.76 करोड़ रुपये बढ़कर 10,16,752.53 करोड़ रुपये हो गया.
रिलायंस इंडस्ट्रीज देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी रही, इसके बाद एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस, बजाज फाइनेंस, लार्सन एंड टुब्रो, हिंदुस्तान यूनिलीवर और एलआईसी का स्थान रहा.
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