भारत के सेवा क्षेत्र ने 6 साल में 4 करोड़ रोजगार पैदा किए, नीति आयोग की रिपोर्ट ( IANS )

नई दिल्ली: नीति आयोग द्वारा सोमवार को जारी रिपोर्टों के अनुसार, भारत का सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के विकास का इंजन बना हुआ है, जो देश के सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) का 55% से अधिक है और लगभग 18.8 करोड़ लोगों या देश के कार्यबल के लगभग 30% को रोजगार देता है.

"भारत का सेवा क्षेत्र: जीवीए रुझानों और राज्य-स्तरीय गतिशीलता से अंतर्दृष्टि" और "भारत का सेवा क्षेत्र: रोजगार रुझानों और राज्य-स्तरीय गतिशीलता से अंतर्दृष्टि" शीर्षक वाली दो रिपोर्ट इस बात का सबसे व्यापक विवरण प्रदान करती हैं कि भारत के विकास का सबसे बड़ा इंजन 2011-12 और 2023-24 के बीच पिछले 12 वर्षों में कैसे विकसित हुआ है, और इसे आगे किस दिशा में जाना चाहिए.

विस्तारित रोजगार इंजन

रिपोर्ट दर्शाती हैं कि सेवा क्षेत्र ने पिछले छह वर्षों में 4 करोड़ अतिरिक्त रोजगार पैदा किए हैं, जिससे कुल रोजगार में इसकी हिस्सेदारी 2011-12 के 26.9% से बढ़कर 2023-24 में 29.7% हो गई है. रोजगार लोच (Job elasticity), यानी आर्थिक विकास का रोजगार में परिवर्तन, में तेज सुधार हुआ है, जो कोविड-19 से पहले 0.35 से बढ़कर बाद में 0.63 हो गया है. यह दर्शाता है कि कोविड के बाद भारत के सेवा क्षेत्र का विस्तार उत्पादन की तुलना में ज्यादा रोजगार पैदा कर रहा है.

नीति आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "नौकरी की लोच (लचीलापन) में सुधार दर्शाता है कि भारत का सेवा क्षेत्र अधिक समावेशी और रोजगार सृजित करने वाला बन रहा है." उन्होंने आगे कहा, "हम जीडीपी वृद्धि और रोजगार सृजन के बीच मजबूत संबंध देख रहे हैं, विशेष रूप से वित्त, आईटी और डिजिटल समाधान जैसी आधुनिक सेवाओं के क्षेत्र में."

इस प्रगति के बावजूद, रिपोर्ट आधुनिक और पारंपरिक सेवाओं के बीच बढ़ती खाई को रेखांकित करती है. आईटी, वित्तीय सेवाएं और पेशेवर परामर्श जैसे उच्च-मूल्य वाले उद्योग इस क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन इनमें केवल लगभग 2.5 करोड़ लोग ही कार्यरत हैं. इस बीच, पारंपरिक क्षेत्र, जैसे व्यापार, खुदरा व्यापार, परिवहन और आतिथ्य, 15.5 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों को रोजगार प्रदान करते हैं, जो अक्सर अनौपचारिक और कम वेतन वाले होते हैं.

रोजगार की गुणवत्ता प्रमुख चिंता का विषय बनी हुई है. अधिकांश श्रमिकों के पास औपचारिक अनुबंध, स्थिर आय या सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच का अभाव है. रिपोर्ट में कहा गया है, "सेवा क्षेत्र में अनौपचारिकता एक चुनौती और अवसर दोनों है, चुनौती इसलिए क्योंकि यह उत्पादकता और कल्याण को सीमित करती है, और अवसर इसलिए क्योंकि औपचारिकता लाखों नए स्थिर रोजगार पैदा कर सकती है."

क्षेत्रीय और लैंगिक असमानता

ये रिपोर्ट सेवा क्षेत्र के रोजगार की संरचना में गंभीर क्षेत्रीय और लैंगिक असमानताओं को उजागर करती हैं. कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात जैसे दक्षिणी और पश्चिमी राज्य वैश्विक बाजारों से जुड़ी उच्च-मूल्य वाली सेवाओं में अग्रणी हैं, जबकि छोटे राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और लोक प्रशासन पर अधिक निर्भर हैं.

लैंगिक असमानताएं भी चौंकाने वाली हैं. सेवाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है और उन्हें कम वेतन मिलता है. ग्रामीण क्षेत्रों में, महिलाओं की आय पुरुषों की आय के आधे से भी कम है, जबकि शहरी क्षेत्रों में वे पुरुषों की आय का लगभग 84% कमाती हैं. रिपोर्ट में महिलाओं की भागीदारी और आय बढ़ाने के लिए लक्षित कौशल और सुरक्षा कार्यक्रमों का आह्वान किया गया है, विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन और डिजिटल सेवाओं जैसे उभरते क्षेत्रों में.