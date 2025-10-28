ETV Bharat / business

भारत के सेवा क्षेत्र ने 6 साल में 4 करोड़ रोजगार पैदा किए, नीति आयोग की रिपोर्ट

नीति आयोग के मुताबिक, भारत के सेवा क्षेत्र ने 6 साल में 4 करोड़ नौकरियां जोड़ीं. नौकरी की गुणवत्ता चिंता का विषय बनी हुई है.

Services Sector in India adds 40 Million Jobs in Six Years NITI Aayog Report
भारत के सेवा क्षेत्र ने 6 साल में 4 करोड़ रोजगार पैदा किए, नीति आयोग की रिपोर्ट (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 28, 2025 at 7:12 PM IST

सुरभि गुप्ता

नई दिल्ली: नीति आयोग द्वारा सोमवार को जारी रिपोर्टों के अनुसार, भारत का सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के विकास का इंजन बना हुआ है, जो देश के सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) का 55% से अधिक है और लगभग 18.8 करोड़ लोगों या देश के कार्यबल के लगभग 30% को रोजगार देता है.

"भारत का सेवा क्षेत्र: जीवीए रुझानों और राज्य-स्तरीय गतिशीलता से अंतर्दृष्टि" और "भारत का सेवा क्षेत्र: रोजगार रुझानों और राज्य-स्तरीय गतिशीलता से अंतर्दृष्टि" शीर्षक वाली दो रिपोर्ट इस बात का सबसे व्यापक विवरण प्रदान करती हैं कि भारत के विकास का सबसे बड़ा इंजन 2011-12 और 2023-24 के बीच पिछले 12 वर्षों में कैसे विकसित हुआ है, और इसे आगे किस दिशा में जाना चाहिए.

विस्तारित रोजगार इंजन
रिपोर्ट दर्शाती हैं कि सेवा क्षेत्र ने पिछले छह वर्षों में 4 करोड़ अतिरिक्त रोजगार पैदा किए हैं, जिससे कुल रोजगार में इसकी हिस्सेदारी 2011-12 के 26.9% से बढ़कर 2023-24 में 29.7% हो गई है. रोजगार लोच (Job elasticity), यानी आर्थिक विकास का रोजगार में परिवर्तन, में तेज सुधार हुआ है, जो कोविड-19 से पहले 0.35 से बढ़कर बाद में 0.63 हो गया है. यह दर्शाता है कि कोविड के बाद भारत के सेवा क्षेत्र का विस्तार उत्पादन की तुलना में ज्यादा रोजगार पैदा कर रहा है.

नीति आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "नौकरी की लोच (लचीलापन) में सुधार दर्शाता है कि भारत का सेवा क्षेत्र अधिक समावेशी और रोजगार सृजित करने वाला बन रहा है." उन्होंने आगे कहा, "हम जीडीपी वृद्धि और रोजगार सृजन के बीच मजबूत संबंध देख रहे हैं, विशेष रूप से वित्त, आईटी और डिजिटल समाधान जैसी आधुनिक सेवाओं के क्षेत्र में."

इस प्रगति के बावजूद, रिपोर्ट आधुनिक और पारंपरिक सेवाओं के बीच बढ़ती खाई को रेखांकित करती है. आईटी, वित्तीय सेवाएं और पेशेवर परामर्श जैसे उच्च-मूल्य वाले उद्योग इस क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन इनमें केवल लगभग 2.5 करोड़ लोग ही कार्यरत हैं. इस बीच, पारंपरिक क्षेत्र, जैसे व्यापार, खुदरा व्यापार, परिवहन और आतिथ्य, 15.5 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों को रोजगार प्रदान करते हैं, जो अक्सर अनौपचारिक और कम वेतन वाले होते हैं.

रोजगार की गुणवत्ता प्रमुख चिंता का विषय बनी हुई है. अधिकांश श्रमिकों के पास औपचारिक अनुबंध, स्थिर आय या सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच का अभाव है. रिपोर्ट में कहा गया है, "सेवा क्षेत्र में अनौपचारिकता एक चुनौती और अवसर दोनों है, चुनौती इसलिए क्योंकि यह उत्पादकता और कल्याण को सीमित करती है, और अवसर इसलिए क्योंकि औपचारिकता लाखों नए स्थिर रोजगार पैदा कर सकती है."

क्षेत्रीय और लैंगिक असमानता
ये रिपोर्ट सेवा क्षेत्र के रोजगार की संरचना में गंभीर क्षेत्रीय और लैंगिक असमानताओं को उजागर करती हैं. कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात जैसे दक्षिणी और पश्चिमी राज्य वैश्विक बाजारों से जुड़ी उच्च-मूल्य वाली सेवाओं में अग्रणी हैं, जबकि छोटे राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और लोक प्रशासन पर अधिक निर्भर हैं.

लैंगिक असमानताएं भी चौंकाने वाली हैं. सेवाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है और उन्हें कम वेतन मिलता है. ग्रामीण क्षेत्रों में, महिलाओं की आय पुरुषों की आय के आधे से भी कम है, जबकि शहरी क्षेत्रों में वे पुरुषों की आय का लगभग 84% कमाती हैं. रिपोर्ट में महिलाओं की भागीदारी और आय बढ़ाने के लिए लक्षित कौशल और सुरक्षा कार्यक्रमों का आह्वान किया गया है, विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन और डिजिटल सेवाओं जैसे उभरते क्षेत्रों में.

राज्य-स्तरीय रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित
इन अंतरों को पाटने के लिए, नीति आयोग ने प्रत्येक क्षेत्र की तुलनात्मक खूबियों के अनुरूप एक विभेदित राज्य रणनीति की सिफारिश की है. उदाहरण के लिए, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इलेक्ट्रॉनिक्स और लॉजिस्टिक्स सेवाओं का विस्तार कर सकते हैं, जबकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश इको-टूरिज्म और शिक्षा सेवाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं.

रिपोर्ट में कहा गया है, "सेवा क्षेत्र में संतुलित और व्यापक आधार वाली वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर पर नीति तैयार करना महत्वपूर्ण है." साथ ही, बेहतर बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और डिजिटल पहुंच के जरिये प्रमुख महानगरों के बाहर सेवा समूहों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए.

विनिर्माण के साथ एकीकरण
एक और प्रमुख सुझाव यह है कि उत्पादकता बढ़ाने और अधिक लचीली मूल्य श्रृंखलाएं बनाने के लिए सेवाओं को विनिर्माण के साथ एकीकृत किया जाए. उदाहरण के लिए, औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र में रसद, डिजाइन और वित्तीय सेवाओं को और गहराई से समाहित करने से प्रतिस्पर्धा और निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है. रिपोर्ट में नीति निर्माताओं से यह भी आग्रह किया गया है कि वे गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके औपचारिक रोजगार का विस्तार करें, जिनमें से कई अब भारत की शहरी सेवा अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं.

विकसित भारत 2047 के लिए एक दृष्टिकोण
नीति आयोग के अनुसार, ये निष्कर्ष सरकार के "विकसित भारत 2047" रोडमैप, यानी एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने के भारत के दीर्घकालिक दृष्टिकोण, में सहायक होंगे. थिंक टैंक ने कहा कि नए डेटा-आधारित निष्कर्ष राज्य सरकारों और मंत्रालयों को सेवा-आधारित विकास को मजबूत करने के लिए लक्षित हस्तक्षेप विकसित करने में मार्गदर्शन करेंगे.

रिपोर्ट में कहा गया है, "भारत का सेवा क्षेत्र सिर्फ एक आर्थिक इंजन नहीं है, बल्कि यह समावेशी विकास का आधार है. जैसे-जैसे हम 2047 की ओर बढ़ रहे हैं, हमारा ध्यान बेहतर रोजगार सृजन, कार्य स्थितियों में सुधार और महिलाओं व युवाओं के लिए उचित वेतन और अवसर सुनिश्चित करने पर होना चाहिए."

वैश्विक स्तर पर मायने
तेज विकास के बावजूद, भारत के सेवा क्षेत्र में रोजगार का हिस्सा 30% है, जो वैश्विक औसत लगभग 50% से काफी कम है. अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इससे पता चलता है कि भारत अभी भी अपने संरचनात्मक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, और अर्थव्यवस्था के औपचारिक और शहरीकृत होने के साथ-साथ सेवा क्षेत्र में और भी ज्यादा कर्मचारियों को शामिल करने की क्षमता है.

अध्ययन से परिचित एक अधिकारी ने कहा, "भारत के सेवा क्षेत्र में आर्थिक विस्तार के अगले चरण को गति देने के लिए पर्याप्त गहराई और विविधता है. लेकिन समावेशी विकास को बनाए रखने के लिए अनौपचारिक से औपचारिक और कम मूल्य वाली नौकरियों से उच्च मूल्य वाली नौकरियों में बदलाव को तेज करना होगा."

रिपोर्ट के अंत में चेतावनी भरे अंदाज में कहा गया है, "सेवा क्षेत्र के विकास का अगला दशक न केवल तेज विस्तार के बारे में होना चाहिए, बल्कि यह अधिक निष्पक्ष और पूर्ण भागीदारी के बारे में भी होना चाहिए."

