ETV Bharat / business

शेयर बाजार में गिरावट; सेंसेक्स 109 अंक टूटा, निफ्टी में भी गिरावट

मुंबई: हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को शेयर बाजार लाल निशान पर खुला. शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 116.87 अंक या 0.14 प्रतिशत गिरकर 85,291.83 अंक पर आ गया. वहीं 50 शेयरों वाला निफ्टी 29.90 अंक या 0.11 प्रतिशत गिरकर 26,112.20 अंक पर आ गया. शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 22 पैसे गिरकर 89.93 पर आ गया.