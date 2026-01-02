ETV Bharat / business

ऑटो और मेटल शेयरों की तेजी से सेंसेक्स-निफ्टी हरे निशान में खुले, निफ्टी 26,200 के पार

मुंबई: भारतीय शेयर बाजारों ने शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में सकारात्मक रुख दिखाया. मजबूत मैक्रोइकोनॉमिक संकेतों और स्थिर घरेलू आर्थिक आधार के चलते निवेशकों का भरोसा बना रहा. सुबह 9:30 बजे सेंसेक्स 185 अंकों यानी 0.22 प्रतिशत की बढ़त के साथ 85,374 के स्तर पर कारोबार करता दिखा, जबकि निफ्टी 61 अंक या 0.24 प्रतिशत चढ़कर 26,208 पर पहुंच गया. वहीं, रुपया शुरुआती कारोबार में छह पैसे की बढ़त के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 89.92 पर.

मिडकैप और स्मॉलकैप में भी मजबूती

मुख्य सूचकांकों के साथ-साथ व्यापक बाजार ने भी अच्छा प्रदर्शन किया. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स में 0.42 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई, वहीं निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 0.30 प्रतिशत ऊपर रहा. इससे यह संकेत मिला कि निवेशकों की रुचि केवल बड़े शेयरों तक सीमित नहीं है, बल्कि मिड और स्मॉलकैप शेयरों में भी खरीदारी देखी जा रही है.

ऑटो और मेटल सेक्टर रहे टॉप गेनर

सेक्टरवार प्रदर्शन की बात करें तो ऑटो और मेटल सेक्टर सबसे आगे रहे. ऑटो इंडेक्स में 0.89 प्रतिशत और मेटल इंडेक्स में 0.79 प्रतिशत की मजबूती दर्ज की गई. निफ्टी पैक में मारुति सुजुकी, ओएनजीसी और टाटा स्टील प्रमुख लाभ में रहे. वहीं, टाइटन कंपनी, टाटा कंज्यूमर, डॉ. रेड्डीज लैब्स, अपोलो हॉस्पिटल्स और बजाज फाइनेंस जैसे शेयरों में दबाव देखने को मिला. एफएमसीजी, आईटी और फार्मा सेक्टर को छोड़कर लगभग सभी सेक्टर हरे निशान में कारोबार कर रहे थे.

तकनीकी स्तर और निवेशकों की नजर

बाजार विश्लेषकों के अनुसार निफ्टी के लिए 26,000–26,050 का स्तर तत्काल सपोर्ट जोन है, जबकि 26,250–26,300 का स्तर रेजिस्टेंस के रूप में देखा जा रहा है. इन स्तरों पर बाजार की चाल आगे की दिशा तय कर सकती है.