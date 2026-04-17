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शेयर बाजार हरे निशान पर, सेंसेक्स 142 अंक उछला; निवेशकों में दिखा भारी उत्साह

मुंबई: शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत वैश्विक संकेतों के बीच उतार-चढ़ाव के साथ हुई, लेकिन जल्द ही बाजार ने बढ़त बना ली. इजरायल और लेबनान के बीच 10 दिनों के संघर्ष विराम की घोषणा और कच्चे तेल की कीमतों में आई कमी ने निवेशकों के उत्साह को बढ़ा दिया है.

बाजार का ताजा हाल

सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही शुरुआती कारोबार में हरे निशान पर ट्रेड करते नजर आए. सेंसेक्स करीब 142 अंक (0.18%) की बढ़त के साथ 78,130 के स्तर पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 50 ने 28 अंकों की बढ़त दर्ज करते हुए 24,224 का स्तर छुआ. हालांकि, बाजार की ओपनिंग सपाट रही थी, जहां सेंसेक्स 12 अंक गिरकर खुला था.

बाजार में तेजी के मुख्य कारण

संघर्ष विराम का असर: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इजरायल और लेबनान के बीच युद्धविराम की घोषणा से मध्य-पूर्व में तनाव कम हुआ है. इससे वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता घटी है.

कच्चे तेल में राहत: भारत अपनी जरूरत का अधिकांश तेल आयात करता है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड 1.4% गिरकर 97.99 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था और रुपये को मजबूती मिली है.

FII की खरीदारी: विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने लगातार दूसरे दिन खरीदारी जारी रखी, जिससे बाजार को सहारा मिला.