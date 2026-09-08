पश्चिम एशिया संकट के बीच गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार; सेंसेक्स 382 अंक टूटा
पश्चिम एशिया तनाव और कच्चे तेल के 97 डॉलर पार होने से सेंसेक्स 382 अंक और निफ्टी 97 अंक टूटकर लाल निशान में खुले.
Published : September 8, 2026 at 10:19 AM IST
मुंबई: वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में लगातार आ रहे उछाल के कारण मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई. अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के कारण निवेशकों ने जोखिम लेने से परहेज किया, जिससे शुरुआती कारोबार में ही बाजार का सेंटिमेंट कमजोर हो गया.
शुरुआती कारोबार के दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का मुख्य सूचकांक सेंसेक्स 382.25 अंक गिरकर 75,750.56 के स्तर पर आ गया. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी भी 97.80 अंक की गिरावट के साथ 23,681.80 पर कारोबार करता देखा गया. इससे पिछले कारोबारी दिन यानी सोमवार को भी दोनों सूचकांकों में 0.50 प्रतिशत की गिरावट देखी गई थी, जिससे बाजार में लगातार दूसरे दिन मंदी का माहौल बना हुआ है.
कच्चे तेल में उबाल और वैश्विक दबाव
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का वैश्विक बेंचमार्क 'ब्रेंट क्रूड' 0.54 प्रतिशत की तेजी के साथ 97.52 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है. बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज' जहाजरानी मार्ग के बंद होने की आशंका और अमेरिका-ईरान विवाद ने तेल की आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं. भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए तेल की कीमतें बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था और कॉर्पोरेट मुनाफे पर सीधा दबाव पड़ता है.
इन शेयरों में रही हलचल
बाजार में मंदी का सबसे ज्यादा असर बड़े और भारी भरकम शेयरों पर पड़ा. सेंसेक्स की प्रमुख कंपनियों में महिंद्रा एंड महिंद्रा, ट्रेंट, सन फार्मा, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) गिरावट के साथ लाल निशान में कारोबार कर रहे थे. इसके विपरीत, रक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े शेयरों में कुछ खरीदारी देखी गई, जिससे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एटरनल और अडानी पोर्ट्स के शेयर बढ़त हासिल करने में कामयाब रहे.
विशेषज्ञों की राय
मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिकी बाजारों के बंद होने और एशियाई बाजारों में मिले-जुले रुख के बीच वर्तमान में कच्चे तेल की ऊंची कीमतें और पश्चिम एशिया का संकट भारतीय निवेशकों के लिए सबसे बड़ी चिंता बने हुए हैं. जब तक इन वैश्विक मोर्चों पर स्थिति साफ नहीं होती, बाजार में यह उतार-चढ़ाव जारी रहने की संभावना है.
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