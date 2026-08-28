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कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन शेयर बाजार में रौनक, IT शेयरों में तेजी से सेंसेक्स 193 अंक चढ़ा, निफ्टी में भी बढ़त

आज कारोबारी सप्ताह की शुरुआत में शेयर बाजार 77,126.61 पर कारोबार कर रहा था. विस्तार से पढ़ें.

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IT शेयरों में तेजी से सेंसेक्स 193 अंक चढ़ा, निफ्टी में भी बढ़त (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 28, 2026 at 10:51 AM IST

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मुंबई: कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन शुक्रवार को बेंचमार्क इक्विटी इंडेक्स बढ़त के साथ खुले, जिसमें इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शेयरों में आई तेजी का सहारा मिला. वहीं, जैक्सन होल सिम्पोजियम में यूएस फेडरल रिजर्व के चेयरमैन केविन वॉर्श के बयान से पहले निवेशकों ने सतर्कता बरती.

आज शुरुआती कारोबार में, सेंसेक्स 193.02 अंक या 0.25 प्रतिशत बढ़कर 77,126.61 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 33.80 अंक या 0.14 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,124.65 पर पहुंच गया. निफ्टी पर टिप्पणी करते हुए, विशेषज्ञों ने कहा कि सबसे ज्यादा 'पुट ओपन इंटरेस्ट' 24,000 और 23,800 के स्ट्राइक प्राइस पर केंद्रित है, जो यह संकेत देता है कि इन स्तरों पर ट्रेडर्स को खरीदारी का सपोर्ट मिलने की उम्मीद है.

वहीं, एक और एक्सपर्ट ने कहा कि ऊपर की तरफ, हाल ही में बना 24,378 का स्विंग हाई तुरंत रेजिस्टेंस का काम कर सकता है. निफ्टी में बढ़त की अगुवाई IT शेयरों ने की, जिसमें टेक महिंद्रा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) और इंफोसिस इंडेक्स में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले शेयर रहे. व्यापक बाजार (ब्रॉडर मार्केट) की शुरुआत भी सकारात्मक रही, जिसमें निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 0.03 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स 0.16 प्रतिशत ऊपर चढ़ा. सेक्टर के हिसाब से देखें तो निफ्टी IT इंडेक्स में 1 प्रतिशत से ज़्यादा की बढ़त हुई, जिसने व्यापक बाजार से बेहतर प्रदर्शन किया. निफ्टी मेटल और निफ्टी मीडिया इंडेक्स में भी मजबूती देखी गई. इसके उलट, निफ्टी प्राइवेट बैंक और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स का प्रदर्शन कमजोर रहा.

जानकारों का कहना है कि मार्केट में शामिल लोग जैक्सन होल सिम्पोजियम में हो रही गतिविधियों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं, खासकर ब्याज दरों पर यूएस फेडरल रिजर्व के नजरिए और मॉनेटरी पॉलिसी की दिशा पर, जिसका असर ग्लोबल इक्विटी मार्केट पर पड़ सकता है. एक एनालिस्ट ने कहा कि ब्रेंट क्रूड की कीमत फिर से $89 के पार चली गई है क्योंकि होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को फिर से खोलने के लिए किसी कूटनीतिक समाधान के संकेत नहीं दिख रहे हैं. इस मुद्दे पर पूरी तरह से स्पष्टता न होने का असर मार्केट पर पड़ रहा है.

पढ़ें: ग्लोबल तनाव से टूटा शेयर बाजार: सेंसेक्स 539 अंक लुढ़का, निफ्टी 24,100 के नीचे बंद

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