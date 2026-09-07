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सुस्ती के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 69 अंक और निफ्टी 14 अंक फिसला

मुंबई: घरेलू शेयर बाजारों में सोमवार को शुरुआती कारोबार के दौरान मामूली गिरावट दर्ज की गई. मुख्य वजह प्राथमिक बाजार (IPO) में भारी भीड़ के कारण सेकेंडरी मार्केट से नकदी का खिंचाव और मध्य पूर्व (मिडिल ईस्ट) में बढ़ता भू-राजनीतिक तनाव रही, जिसने निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया है.

शुरुआती सत्र में, NSE निफ्टी 50 इंडेक्स 14.55 अंक (0.06 प्रतिशत) की गिरावट के साथ 23,883.15 के स्तर पर खुला. वहीं, BSE सेंसेक्स 69.38 अंक (0.09 प्रतिशत) टूटकर 76,446.05 के स्तर पर आ गया. बाजार विश्लेषकों के अनुसार, सकारात्मक आर्थिक आंकड़ों और बेहतर कॉरपोरेट नतीजों के बावजूद पिछले चार हफ्तों से बाजारों में गिरावट का रुख बना हुआ है.

सेक्टरों का हाल: IT और मीडिया में बिकवाली

बाजार में चौतरफा दबाव के बीच सेक्टोरल इंडेक्स में मिला-जुला रुख देखने को मिला

नुकसान वाले सेक्टर्स: शुरुआती कारोबार में निफ्टी मीडिया इंडेक्स में 1.26 प्रतिशत और निफ्टी आईटी (IT) इंडेक्स में 1.15 प्रतिशत की गिरावट आई, जिससे ये सेक्टर्स घाटे में सबसे आगे रहे. इसके अलावा ऑटो, केमिकल्स, प्राइवेट बैंक, एफएमसीजी (FMCG) और सीमेंट इंडेक्स भी लाल निशान में कारोबार कर रहे थे.

बढ़त वाले सेक्टर्स: दूसरी ओर, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के कारण निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स में 0.06 प्रतिशत की मामूली बढ़त दर्ज की गई. इसके साथ ही मेटल, पीएसयू बैंक और रियल्टी इंडेक्स में भी 0.38 प्रतिशत तक की मजबूती देखी गई.