सुस्ती के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 69 अंक और निफ्टी 14 अंक फिसला
आईपीओ में भारी भीड़ और मध्य पूर्व में तनाव के चलते सोमवार को सेंसेक्स 69 अंक और निफ्टी 14 अंक गिरकर खुले.
Published : September 7, 2026 at 10:24 AM IST
मुंबई: घरेलू शेयर बाजारों में सोमवार को शुरुआती कारोबार के दौरान मामूली गिरावट दर्ज की गई. मुख्य वजह प्राथमिक बाजार (IPO) में भारी भीड़ के कारण सेकेंडरी मार्केट से नकदी का खिंचाव और मध्य पूर्व (मिडिल ईस्ट) में बढ़ता भू-राजनीतिक तनाव रही, जिसने निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया है.
शुरुआती सत्र में, NSE निफ्टी 50 इंडेक्स 14.55 अंक (0.06 प्रतिशत) की गिरावट के साथ 23,883.15 के स्तर पर खुला. वहीं, BSE सेंसेक्स 69.38 अंक (0.09 प्रतिशत) टूटकर 76,446.05 के स्तर पर आ गया. बाजार विश्लेषकों के अनुसार, सकारात्मक आर्थिक आंकड़ों और बेहतर कॉरपोरेट नतीजों के बावजूद पिछले चार हफ्तों से बाजारों में गिरावट का रुख बना हुआ है.
सेक्टरों का हाल: IT और मीडिया में बिकवाली
बाजार में चौतरफा दबाव के बीच सेक्टोरल इंडेक्स में मिला-जुला रुख देखने को मिला
नुकसान वाले सेक्टर्स: शुरुआती कारोबार में निफ्टी मीडिया इंडेक्स में 1.26 प्रतिशत और निफ्टी आईटी (IT) इंडेक्स में 1.15 प्रतिशत की गिरावट आई, जिससे ये सेक्टर्स घाटे में सबसे आगे रहे. इसके अलावा ऑटो, केमिकल्स, प्राइवेट बैंक, एफएमसीजी (FMCG) और सीमेंट इंडेक्स भी लाल निशान में कारोबार कर रहे थे.
बढ़त वाले सेक्टर्स: दूसरी ओर, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के कारण निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स में 0.06 प्रतिशत की मामूली बढ़त दर्ज की गई. इसके साथ ही मेटल, पीएसयू बैंक और रियल्टी इंडेक्स में भी 0.38 प्रतिशत तक की मजबूती देखी गई.
बाजार में गिरावट के दो मुख्य कारण
IPO बाजार की धूम: चालू सप्ताह के दौरान लगभग 11 मेनबोर्ड आईपीओ (IPO) बाजार में दस्तक दे रहे हैं. विश्लेषकों का मानना है कि इस महीने आने वाले कई बड़े आईपीओ बाजार से बड़ी मात्रा में नकदी (लिक्विडिटी) सोख सकते हैं, जिससे निवेशकों का ध्यान मुख्य शेयर बाजार से हट रहा है.
कच्चे तेल में उबाल: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण तेल आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका गहरा गई है. इस वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं, जो भारत जैसी आयात-निर्भर अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय है.
निफ्टी के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी स्तर
बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, तकनीकी मोर्चे पर निफ्टी के लिए 23,800 का स्तर एक बेहद महत्वपूर्ण सपोर्ट (सहारा) के रूप में काम कर रहा है. यदि निफ्टी इस स्तर से नीचे फिसलता है, तो यह 23,570 या उससे भी नीचे 23,000 के शुरुआती स्तरों तक जा सकता है. वहीं, बाजार में दोबारा मजबूती की पुष्टि के लिए निफ्टी को ऊपर की तरफ 24,150 से 24,215 के मजबूत प्रतिरोध क्षेत्र को पार करना होगा.
यह भी पढ़ें- हैदराबाद में बनेगा भारत का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर, TCS करेगी 70000 करोड़ रुपये का निवेश