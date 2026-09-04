4 दिनों की गिरावट पर लगा ब्रेक: अमेरिकी फेड के नरम रुख से हरे निशान में खुला भारतीय शेयर बाजार
आईटी शेयरों में तेजी और मजबूत वैश्विक संकेतों से सेंसेक्स 515 अंक उछलकर 76,668 पर और निफ्टी 51 अंक चढ़कर 23,925 पर खुला.
Published : September 4, 2026 at 10:27 AM IST
मुंबई: घरेलू शेयर बाजार में पिछले चार दिनों से जारी गिरावट के सिलसिले पर शुक्रवार, 4 सितंबर 2026 को विराम लग गया. सूचना प्रौद्योगिकी (IT) क्षेत्र के शेयरों में जोरदार लिवाली और मजबूत घरेलू आर्थिक आंकड़ों के दम पर भारतीय बेंचमार्क सूचकांकों—सेंसेक्स और निफ्टी—में शुरुआती कारोबार के दौरान उल्लेखनीय तेजी दर्ज की गई.
सूचकांकों में जोरदार बढ़त; निफ्टी 23,900 के पार
शुरुआती कारोबार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 515 अंक यानी 0.68 प्रतिशत की शानदार बढ़त के साथ 76,668 के स्तर पर पहुंच गया. इसी तरह, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 50 भी 51 अंक यानी 0.22 प्रतिशत चढ़कर 23,925 के पार निकल गया. व्यापक बाजार में मिडकैप 100 में 0.03 प्रतिशत और स्मॉलकैप 100 में 0.49 प्रतिशत का उछाल देखा गया.
अमेरिकी फेडरल रिजर्व के रुख से वैश्विक बाजारों में सुधार
बाजार विश्लेषकों के अनुसार, अमेरिकी फेडरल रिजर्व के गवर्नर क्रिस्टोफर वालर के नरम बयानों और ट्रेजरी यील्ड में आई गिरावट के बाद वैश्विक स्तर पर सेंटिमेंट मजबूत हुआ है. रातों-रात अमेरिकी बाजारों में टेक-हैवी नास्डैक 1.4 प्रतिशत की मजबूती के साथ बंद हुआ, जिसका सीधा सकारात्मक असर आज भारतीय आईटी शेयरों पर देखने को मिला.
आईटी और रियल्टी सेक्टर्स बने तेजी के अगुवा
सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी आईटी इंडेक्स 0.65 प्रतिशत की बढ़त के साथ शीर्ष पर रहा. इसमें टेक महिंद्रा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) और इंफोसिस जैसी दिग्गज कंपनियों के शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखी गई. इसके अलावा निफ्टी रियल्टी भी 0.50 प्रतिशत मजबूत हुआ. हालांकि, मुनाफावसूली के चलते निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 0.50 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई.
मजबूत डोमेस्टिक आंकड़ों ने क्रूड और बॉन्ड यील्ड के दबाव को पछाड़ा
बाजार के जानकारों का मानना है कि वर्तमान में ग्लोबल बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी (भारत की 10 वर्षीय यील्ड 7% के करीब और अमेरिका में 4.8%) और ब्रेंट क्रूड का 96-97 डॉलर प्रति बैरल के उच्च स्तर पर बने रहना बाजार के लिए बड़ी चिंताएं हैं. इसके बावजूद, भारत के बेहतरीन हाई-फ्रीक्वेंसी डेटा जैसे मजबूत जीएसटी संग्रह, ऑटो बिक्री और क्रेडिट ग्रोथ ने निवेशकों के विश्वास को बनाए रखा है.
FIIs और DIIs के बीच संस्थागत खींचतान जारी
फंड फ्लो के आंकड़ों के मुताबिक, 3 सितंबर को विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने ₹2,346 करोड़ मूल्य के शेयरों की शुद्ध बिकवाली की. इसके विपरीत, घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने बाजार को सहारा देते हुए ₹4,977 करोड़ की शुद्ध खरीदारी की, जिससे बाजार को निचली श्रेणियों से उबरने में मदद मिली.
बाजार के लिए तकनीकी स्तर: आज के सत्र के लिए निफ्टी 50 का तत्काल सपोर्ट 23,800–23,850 के दायरे में है, जबकि ऊपरी स्तरों पर 24,050–24,100 पर कड़ा रेजिस्टेंस देखा जा रहा है. बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट 57,000–57,200 और रेजिस्टेंस 57,800–58,000 के स्तर पर है.
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