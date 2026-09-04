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4 दिनों की गिरावट पर लगा ब्रेक: अमेरिकी फेड के नरम रुख से हरे निशान में खुला भारतीय शेयर बाजार

मुंबई: घरेलू शेयर बाजार में पिछले चार दिनों से जारी गिरावट के सिलसिले पर शुक्रवार, 4 सितंबर 2026 को विराम लग गया. सूचना प्रौद्योगिकी (IT) क्षेत्र के शेयरों में जोरदार लिवाली और मजबूत घरेलू आर्थिक आंकड़ों के दम पर भारतीय बेंचमार्क सूचकांकों—सेंसेक्स और निफ्टी—में शुरुआती कारोबार के दौरान उल्लेखनीय तेजी दर्ज की गई.

सूचकांकों में जोरदार बढ़त; निफ्टी 23,900 के पार

शुरुआती कारोबार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 515 अंक यानी 0.68 प्रतिशत की शानदार बढ़त के साथ 76,668 के स्तर पर पहुंच गया. इसी तरह, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 50 भी 51 अंक यानी 0.22 प्रतिशत चढ़कर 23,925 के पार निकल गया. व्यापक बाजार में मिडकैप 100 में 0.03 प्रतिशत और स्मॉलकैप 100 में 0.49 प्रतिशत का उछाल देखा गया.

अमेरिकी फेडरल रिजर्व के रुख से वैश्विक बाजारों में सुधार

बाजार विश्लेषकों के अनुसार, अमेरिकी फेडरल रिजर्व के गवर्नर क्रिस्टोफर वालर के नरम बयानों और ट्रेजरी यील्ड में आई गिरावट के बाद वैश्विक स्तर पर सेंटिमेंट मजबूत हुआ है. रातों-रात अमेरिकी बाजारों में टेक-हैवी नास्डैक 1.4 प्रतिशत की मजबूती के साथ बंद हुआ, जिसका सीधा सकारात्मक असर आज भारतीय आईटी शेयरों पर देखने को मिला.

आईटी और रियल्टी सेक्टर्स बने तेजी के अगुवा

सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी आईटी इंडेक्स 0.65 प्रतिशत की बढ़त के साथ शीर्ष पर रहा. इसमें टेक महिंद्रा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) और इंफोसिस जैसी दिग्गज कंपनियों के शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखी गई. इसके अलावा निफ्टी रियल्टी भी 0.50 प्रतिशत मजबूत हुआ. हालांकि, मुनाफावसूली के चलते निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 0.50 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई.